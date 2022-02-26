Konuşsana bir tanem Neden hep susuyorsun Susmak neyi halleder Neden anlatmıyorsun *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sende bana aşıksın Hem de deliler gibi *** Neden suskun gözlerin Neden mahsun bakıyor Gözlerin gözlerimden Sanki bir şey saklıyor *** Gizleme ne olursun Saklama hislerini Sende bana aşıksın Hem de deliler gibi