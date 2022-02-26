Dertler İnsanı Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Dertler İnsanı
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Konuşsana bir tanem
Neden hep susuyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sende bana aşıksın
Hem de deliler gibi
***
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sende bana aşıksın
Hem de deliler gibi
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Ona öyle kötü bir ceza ver ki
Zalimlere ibret olsun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
***
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
***
Suçuna yakışır bir ceza olsun
Gören ibretle baksın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
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