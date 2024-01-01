Kordayım Şimdi buldum mutluluğun yolunu Bekle beni geliyorum yoldayım Kırsalar da kanadımı kolumu Evelallah yarın sabah ordayım Kırsalar da kanadımı kolumu Evelallah yarın sabah ordayım Yanıyorum ateşteyim kordayım *** Yalnızlığın acısını duydun mu Uzaklarda her gün sensiz zordayım Benim gibi gözyaşına doydun mu Evelallah yarın sabah ordayım Benim gibi gözyaşına doydun mu Evelallah yarın sabah ordayım Yanıyorum ateşteyim kordayım *** Evelallah yarın sabah ordayım Yanıyorum ateşteyim kordayım

Yalnızlar Rıhtımı Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular Tek tek uçtu martılar Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında *** Bir beni mi unuttular Tek tek uçtu martılar Geceler ben ve deniz Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında *** Bütün gece ağladım Martılar kucağında Yosun tuttu gözlerim Yalnızlar rıhtımında

Uyanma Zamanı Uyanma zamanı şimdi kuşların Ben ise gözlerimi kırpmadım hâlâ Sönerken yıldızlar ardı ardına Ben ise gözlerimi yummadım hâlâ Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü *** Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ *** Anılar kapıma geldi dayandı Hayalin kalbimi kuşattı sardı Güneşle günaydın şafak ağardı Bense gözlerimi yummadım hâlâ Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü *** Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi yummadım hâlâ Uyanma zamanı şimdi kuşların *** Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ Sönerken yıldızlar ardı ardına Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ Gönlüm hasretinden insafmı gördü Her gecemi böyle azapla böldü Kimbilir sevenler ne düşler gördü Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ Bense gözlerimi kırpmadım hala kırpmadım hâlâ

Hoşgeldin Hiçbir şey tat vermiyordu Küşmüştüm sensiz hayata Öyle bir anda geldin ki Yeniden doğdum adeta *** Hiçbir şey tat vermiyordu Küşmüştüm sensiz hayata Öyle bir anda geldin ki Yeniden doğdum adeta *** Anladım ki sensiz olmaz Mümkün değil yerin dolmaz Hem şaşkınım hem çok mutlu Bundan güzel süpriz olmaz *** Hoş geldin Hep bu günü bekliyordum Hoş geldin Hep dönmeni istiyordum Hoş geldin Gelişinle mutlu oldum Hoş geldin *** Hoş geldin Bilsen nasıl özlemiştim Hoş geldin Umudumu kesmemiştim Hoş geldin Tam zamanında yetiştin Hoş geldin *** Ne günüm güne benzerdi Ne gecelerim geceydi Yere batsın sensiz hayat Hayat değil işkenceydi *** Ne günüm güne benzerdi Ne gecelerim geceydi Yere batsın sensiz hayat Hayat değil işkenceydi *** Anladım ki sensiz olmaz Mümkün değil yerin dolmaz Hem şaşkınım hem çok mutlu Bundan güzel süpriz olmaz *** Hoş geldin Hep bu günü bekliyordum Hoş geldin Hep dönmeni istiyordum Hoş geldin Gelişinle mutlu oldum Hoş geldin *** Hoş geldin Bilsen nasıl özlemiştim Hoş geldin Umudumu kesmemiştim Hoş geldin Tam zamanında yetiştin Hoş geldin Hoş geldin

Sormam Bir Daha Artık ben bu aşktan umudu kestim Kalbimi boş yere yormam bir daha O taş yürekliye benim bu restim Gelenden geçenden sormam bir daha Ben onu sevdimde kıymetmi bildi Mutluluk adına bana ne verdi Tertemiz sevgime layık değildi Ah edip başıma vurmam bir daha Ah edip başıma vurmam bir daha *** Artık ben bu aşktan umudu kestim Kalbimi boş yere yormam bir daha Artık ben bu aşktan umudu kestim Kalbimi boş yere yormam bir daha O taş yürekliye benim bu restim Gelenden geçenden sormam bir daha *** Ben onu sevdimde kıymetmi bildi Mutluluk adına bana ne verdi Ben onu sevdimde kıymetmi bildi Mutluluk adına bana ne verdi Tertemiz sevgime layık değildi Tertemiz sevgime layık değildi Ah edip başıma vurmam bir daha Ah edip başıma vurmam bir daha Vurmam bir daha *** Ne çektimse onun elinden çektim Oysa ben dalımda gonca çiçektim Ne çektimse onun elinden çektim Oysa ben dalımda gonca çiçektim Artık ben sevgimi kalbime ektim Dertleri yâr diye sarmam bir daha *** Barıştım artık ben kendi kendimle Ondan bir eser yok şimdi kalbimde Barıştım artık ben kendi kendimle Ondan bir eser yok şimdi kalbimde Artık bir işim yok benim bu yerde Artık bir işim yok benim bu yerde Öldürseler burada durmam bir daha Öldürseler burada durmam bir daha Durmam bir daha

Hep Sabır Hep sabır, hep sabır, hep sabır ettim Hep acı, hep keder, hep çile çektim Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedim Nasıl bir dünyasın aklım ermedim *** Seversin adını mecnun diyorlar Gülersin akılsız zannediyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedi Nasıl bir dünyasın aklım ermedi *** Hep sevgi, hep sevgi, hep kıymet verdim Hep zulum, hep hüzün, hep hor görüldüm Sanki dert çekmeye mahkum edildim Sanki dert çekmeye mahkum edildim *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedi Nasıl bir dünyasın aklım ermedi *** Seversin adını mecnun diyorlar Gülersin akılsız zannediyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar Bize mutluluğu çok görüyorlar *** Nasıl bir dünyasın aklım ermedi Nasıl bir dünyasın aklım ermedi

Kıyak Bitti Kıyak bitti buraya kadar Geldik yolun sonuna biz Artık benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Kıyak bitti buraya kadar Geldik yolun sonuna biz Artık benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Hani yaptığım güzellikler Hani şimdi neredeler Herkes maskesini düşürdü Bir bir terkedip gittiler *** Hani yaptığım güzellikler Hani şimdi neredeler Herkes maskesini düşürdü Birbir terkedip gittiler *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine *** Sana bu son seslenişim Kulaklarını aç beni dinle Şimdi benden sana fayda yok Bak başının çaresine

Bunu Senden Beklemezdim Sen benim aşkım sevdamdın Böyle olsun istemezdim Tutunacak tek dalımdın Bunu senden beklemezdim *** Sen benim aşkım sevdamdın Böyle olsun istemezdim Tutunacak tek dalımdın Bunu senden beklemezdim *** Bu yaptıklarından sonra Affederim seni sanma Herkesden beklerdim ama Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim *** Hani beni seviyordun Senden ayrılmam diyordun El gibi sırtımdan vurdun Bunu senden beklemezdim *** Hani beni seviyordun Senden ayrılmam diyordun El gibi sırtımdan vurdun Bunu senden beklemezdim *** Bu yaptıklarından sonra Affederim seni sanma Herkesden beklerdim ama Bunu senden... Bunu senden... Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim *** Git gözüm görmesin seni İhanetin yıktı beni Sırtımdan vurdun ya beni Bunu senden beklemezdim

Dost Çukuru Talihim yok etti yaşama arzumu Ayakta duracak halim kalmadı Dayanak olacak bir dost aradım Dönüpte yüzüme bakan olmadı *** Dayanak olacak bir dost aradım Dönüpte yüzüme bakan olmadı *** Dostların ittiği çamurda kaldım Tutunup çıkacak dal bulamadım Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı *** Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı *** Damla damla aktı, çekildi kanım Yavaş yavaş tükenmeye başladım Dönüp dönüp geçen maziye baktım Beni güldürmeyen kader utansın *** Dönüp dönüp geçen maziye baktım Beni güldürmeyen kader utansın *** Dostların ittiği çamurda kaldım Tutunup çıkacak dal bulamadım Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı *** Acılar içinde çırpındım durdum Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı

Giden Gidene Birer birer gitti hep sevdiklerim Çaresiz bırakıp giden gidene Gitmiyor aklımdan mutlu günlerim Unutupta beni giden gidene *** Gönülden sevdiğimden ona acı verdim Bu sevda uğruna neler çekmedim Harcandım yıllarca feryat etmedim Kalbimi kırıpta giden gidene *** Bu dertli başımda bin bir çileyle Ateşlere atıp giden gidene Çok mu gördüler ki sevmeyi bana Acıyla bırakıp giden gidene

Dumana (U:H) Aman yine kalkın gidelim de boru sesi var Valla yine bilmem şu zalim düşmanların da bizde nesi var? Aman Topal Abdoyu vurmuşlar da Yine bizim aşiretin yası var *** Aman dumana oğlum Muhammedim dumana ey Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne? Ah ataş düştüğü yeri yakar gider canım, canım, canım kime ne? Canım kime ne? *** Aman çıksam yaylasına da yaz gelir m’ola? Valla yine şu zalım düşmanlar da bu sene bizden vazgeçer m’ola? Aman bir mektup yolladım da yine bizim aşirete Tez gelir m’ola? *** Aman dumana oğlum Muhammedin dumana ey Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne? Valla bir evde de iki cenaze çıkmış da canım Kime ne? kime ne canım kime ne?