-
Hayat bir köşe kapmaca
Köşeni bir kaptır da, gör
Düşene dost olur sanma
Yolunu bir şaşır da, gör
Düşene dost olur sanma
Yolunu bir şaşır da, gör
***
Ne dost kalır, ne sevgili
Deli olur insan, deli
Uzanmaz bir dostun eli
Huzurunu kaçır da, gör
***
Uzanmaz bir dostun eli)
(Huzurunu kaçır da, gör)
***
Yanıp, yanıp kül olursun
Terkedilen sen olusun
Tek başına kul olursun
Bu dünyada yanıl da, gör
Tek başına kul olursun
Bu dünyada yanıl da, gör
***
Ne dost kalır, ne sevgili
Deli olur insan, deli
Uzanmaz bir dostun eli
Huzurunu kaçır da, gör
***
Ne dost kalır, ne sevgili
Deli olur insan, deli
Uzanmaz bir dostun eli
Huzurunu kaçır da, gör
-
Yaşamanın kuralı nefes almaksa eğer
Izdırap dolu canım demekki yaşıyormuş
Neşeyi bilmeyen ben aşkı tatmayan kalbim
Her şeyden habersizce demekki yaşıyormuş
***
Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl?
Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl?
Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl?
Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl?
***
Hep bir şeyler bekledim doğacak güneşlerden
Oysa yaşanan her gün dünü aratıyormuş
Bedenim mutluluğu yaşayan cana hasret
Ben böyle yaşamaya yaşamak demem elbet
***
Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl?
Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl?
Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl?
Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl?
-
Açıp kollarını gelirsin diye
İçime bir ümit dolar her sabah
Ne ilk yanılışım ne son olacak
Ümidim içimde solar her sabah
***
Gecelerce sürer uykusuzluk bu
Bana gösterdiğin duygusuzluk bu
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
***
Nasıl yaşıyorum gel de bana sor
Özlemek, beklemek bitmedi bir an
Gözlerim boşlukta takılır kalır
Anılar aklımı alır her sabah
***
Gecelerce sürer uykusuzluk bu
Bana gösterdiğin duygusuzluk bu
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu
Gözlerim yaşlarla dolar her sabah
-
Bazen sisli yola benzer
Bazen kırık dala benzer
Bazen sisli yola benzer
Bazen kırık dala benzer
***
Yeşillere ala benzer
Hatıralar hatıralar
Yeşillere ala benzer
Hatıralar hatıralar
***
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
***
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
***
Coşkun akan sular gibi
Akar durur hatıralar
Coşkun akan sular gibi
Akar durur hatıralar
***
Ne sorar ne bir şey söyler
Bakar durur hatıralar
Ne sorar ne bir şey söyler
Bakar durur hatıralar
***
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
Dalar gideriz hüzünle
Anıların özlemiyle
***
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
Alır gider beni böyle
Hatıralar hatıralar
-
Seni nasıl özledim
Bilemez bilemez bilemezsin
Seni nasıl özledim
Bilemez bilemez bilemezsin
***
Yanıyor kalbim kalbim benim
Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin
Yanıyor kalbim kalbim benim
Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin
***
Sana olan aşkımı imkanı yok bilemez bilemezsin
Sana olan aşkımı göremez göremez göremezsin
Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin
Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin
***
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
***
Çok toysun sen sevgilim
Beni beni anlayamazsın
Çok toysun sen sevgilim
Beni beni anlayamazsın
***
Neden böyle bu kadar
Yaramaz yaramaz yaramazsın
Neden böyle bu kadar
Yaramaz yaramaz yaramazsın
***
Bir gün beni düşünür
Aramaz aramaz aramazsın
Bir gün beni düşünür
Aramaz aramaz aramazsın
***
Başımı alıp gidersem
Bulamaz bulamaz bulamazsın
Başımı alıp gidersem
Bulamaz bulamaz bulamazsın
***
Bir kalpsize düşersen
Kıymetimi anlarsın
Bir kalpsize düşersen
Kıymetimi anlarsın
***
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
***
Çok toysun sen sevgilim
Beni beni anlayamazsın
Vefa ciksin sen tatlim
Beni beni anlayamazsın
-
Akıttın gözümden yaşı
Eritir dağları taşı
Akıttın gözümden yaşı
Eritir dağları taşı
***
Alidir imanlar başı
Alidir imanlar başı
Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
***
Allah, Allah, Allah, Allah
Allah, Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
Dönemem estağfurullah
***
Davut Sulari canlar canı
Mevlana Mahmut hayranı
Davut Sulari canlar canı
Mevlana Mahmut hayranı
***
Pirimiz Veysel Karani
Pirimiz Veysel Karani
Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
***
Allah, Allah, Allah, Allah
Allah, Allah, Allah, Allah
Dönemem estağfurullah
İmanım amentu billah
***
Bu dünyayı kuran usta
Elbet bir gün yıkacaktır
Ben gidersem bu ellerden
Kim yerimi tutacaktır sevgilim aman, sevgilim
***
Allah, Allah, Allah, Allah
Allah, Allah, Allah, Allah
İmanım amentu billah
Dönemem estağfurullah
-
Leylek baba, leylek baba selam götür benden yara
Leylek baba, leylek baba selam götür benden yara
Bülbül gibi düştüm dala, bindir sene leylek baba
Git güle güle güle, gel güle güle güle
***
Benim yara avazımı bildirsene leylek baba
Git güle güle güle, gel güle güle güle
***
Devran baba çal sazını
Et hakka sen niyazını
Devran baba çal sazını
Et hakka sen niyazını
***
Benim yare avazımı bildirsene leylek baba
Git güle güle güle, gel güle güle güle
Bülbül gibi düştüm zara, bindir sene leylek baba
Git güle güle güle, gel güle güle güle
-
Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur
Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur
Şöför kölen olayım beni yare kavuştur
Şöför kölen olayım beni yare kavuştur
***
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
***
Müşterimiz az olsun, az olmazsa kız olsun
Müşterimiz al olsun, az olmazsa kız olsun
Ankara'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun
Adana'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun
***
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
***
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
80, 90 yol alma kilometreyi düzle
-
Aman öldürürsen öldür leylim, leylim
Eli kolu bağlıyam, kolu bağlıyam, kolu bağlıyam
Zalimin elinde sevdiğim sevdiğim ciğer dağlıyam
Aman bana Hürşit derler hünkar oğluyam aman
Mevlanın aşkına sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim
Öldürme beni, öldürme beni
***
Aman ben bir cennette leylim, leylim, leylim
Aman eriştim düze
Ah, yaşım yetmiş idi sultanım yetiştim yüze
Yetiştim yüze, yetiştim yüze?
***
Ah, bir mühletim kaldı şu Türkmen kızda
Mevlanın aşkına sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim
Öldürme beni, ah, ah, ah öldürme beni
-
Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Dön beri dön beri de yüzün göreyim
Yüzün görenlere kurban olayım
***
Gel gülüm gel ha gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel di gel kaday ben vay vay
***
Evlerinin önü de paşa makamı
Evlerinin önü de paşa makamı
Çıkmaz kalem ile yazdım vefamı
***
Gel gülüm gel di gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel di gel kaday ben alım
***
Bir emanetim var sana vereyim
Bir emanetim var sana vereyim
Giden yar eğlene belki gelmeye
***
Gel gülüm gel ha gel gel
Gel şirin gel ha gel gel
Di gel di gel adıya kurban
Di gel di gel şanına hayran
Di gel di gel kaday ben vay vay