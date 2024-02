Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı Çok uzak şehirlerde aynı çarpar iki yürek Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek *** Gün gelir için yanar elin gider mektuplara Gün gelir beni ararsın gözün dalar uzaklara Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında Her adımda beni ararsın gözün dalar uzaklara *** Rüzgar aşkımı kucağına alsa Dağları tepeleri aşsa saçlarına ulaşsa *** Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Sen benim eş ruhumsun Unutmuş olsan hissederdim, Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin Seni görmek için geri geldim Sen gideli çok olmuş Nereye gidersen git Çantanda bir resmim aklında gülüşüm olsun Ben seni gerçekten sevdim Bitmez demiştim, bitmedi

Sormadın ne diye niye böyle kederli suskunum ben Anlasana be canım tek bir derdim sen Temmuz ateşi gibi yakıyor o bakışlar aşığım ben Çekinirim diyemem ama tek bir çarem sen *** Ah deli sevgili Ah be nazlı peri Ah canım bi denem Tut şu ellerimi *** Tırtıl, tırtılın sonu pır pır kelebek Kalbim sürünüyor bırak uçsun ellerinde

Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz ** Ağıtlardan dağlarım oldu Sabırdan denizlerim Ben bir nazlı sandaldayken nerelerdeydin? Lodosum sendin belki ben fark etmedim ** Oh, aşkından ölmedim ya Oh, aşkından ölmedim Hâlâ bir şansım var bu dünyada Aşktan yana ** Oh, aşkından ölmedim ya Oh, aşkından ölmedim Hâlâ bir şansım var bu dünyada Aşktan yana ** Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz