-
Valla kardaş koyunlar kuzu yanında
Valla kardaş yaralar sızı yanında canım canım canım
Valla ben seni nerde buldum
Valla yavrum her gönül arzulayanında canım canım canım canım
***
Aman ne neyle ne neyle
Gel bizim eve de şıvan eyle
Ah anlıma yazılmış canım
Kaderim böyle
Ah anlıma yazılmış canım
Kaderim böyle
***
Valla kardaş güle düştüm
Gölgeden güle düştüm canım canım
Valla felek çarkın kırılsın aman aman
Valla dediğin hale düştüm
***
Aman ne neyle ne neyle ne neyle
Gel bizim eve de şıvan eyle
Ah anlıma yazılmış canım canım canım
Kaderim böyle
Ah anlıma yazılmış canım canım
Kaderim böyle
-
Ben o eski ben değilim
Çok değiştim, elde değil
Ben o eski ben değilim
Yüzüm gülse, içim zehir
***
Ayrılığın sürükleyip, kıyılara vurdu beni
Kaybedenler kumsalında, her gün ağlıyorum
Akan yıllar sürükleyip, kıyılara vurdu beni
Kaybedenler kumsalında, seni bekliyorum
***
Adı konmuş ayrılığın
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
Günü geçmiş bir sevdayız
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
***
Esti rüzgarlar
Bir şehir oldun dudaklarımda
Tarih olmuş şarkılarda
Hep seni söylüyorum
***
Adı konmuş ayrılığın
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
Günü geçmiş bir sevdayız
Çok iyi biliyorum
Seni hala seviyorum
-
Sensiz bir çare ruhum
Bomboş sokaklar ıssız duraklar
Derdimi duymazlar
***
Az önce yağmur yağdı
Islandı ruhum sızlandı ruhum
Her halin aklımda
***
Artık param olsun yeter
Artık bir görseydim seni
Yarın seni görmem yeter
Azcık bir öpseydim seni
***
Bostancı durağında ismin dudağımda
Aklımda bir tek sen varsın bostancı durağında
Bostancı durağında ismin dudağımda
Aşkından avare oldum yandım yaz sıcağında
-
Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı
Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı
Çok uzak şehirlerde aynı çarpar iki yürek
Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek
***
Gün gelir için yanar elin gider mektuplara
Gün gelir beni ararsın gözün dalar uzaklara
Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında
Her adımda beni ararsın gözün dalar uzaklara
***
Rüzgar aşkımı kucağına alsa
Dağları tepeleri aşsa saçlarına ulaşsa
***
Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı
Sen benim eş ruhumsun
Unutmuş olsan hissederdim,
Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin
Seni görmek için geri geldim
Sen gideli çok olmuş
Nereye gidersen git
Çantanda bir resmim aklında gülüşüm olsun
Ben seni gerçekten sevdim
Bitmez demiştim, bitmedi
-
Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra
O güzel günler artık çok uzaklarda
Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda
Söyleyen bilmez aklım hatıralarda
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar
Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
***
Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra
O güzel günler artık çok uzaklarda
Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda
Söyleyen bilmez aklım hatıralarda
***
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Avucumda yanar aşkın
Ne yazık ki yürek şaşkın
Sel gibi denize taştım
Taştım da geçmedi aşkım
***
Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar
Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
***
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
***
Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar
Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar
-
Sormadın ne diye niye böyle kederli suskunum ben
Anlasana be canım tek bir derdim sen
Temmuz ateşi gibi yakıyor o bakışlar aşığım ben
Çekinirim diyemem ama tek bir çarem sen
***
Ah deli sevgili
Ah be nazlı peri
Ah canım bi denem
Tut şu ellerimi
***
Tırtıl, tırtılın sonu pır pır kelebek
Kalbim sürünüyor bırak uçsun ellerinde
-
Dur, dur biraz, bir dur, acele etme
Dur, dur biraz, gitme
Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git
Dur, çok yağmurum var, dinle
**
Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne
Bir minik dövme olsaydım güzel teninde
Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki
Sevmedin ki, sevmedin ki
**
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
**
Dur, dur biraz, bir dur, acele etme
Dur, dur biraz, gitme
Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git
Dur, çok yağmurum var, dinle
**
Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne
Bir minik dövme olsaydım güzel teninde
Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki
Sevmedin ki, sevmedin ki
**
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya
Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya
**
Dur, dur biraz, bir dur, acele etme
Dur
-
Dün seni gördüm ya vapurda yüreğim oynadı yerinden
Elinde çay sigara gözlerinde istanbul keyifli hatunsun bitanem
Unutulur derler inanma, başlar aynı sancı yeniden
Sen yine aynı sen hep aynı, keyifli hatunsun bitanem
**
Gel de bitsin fırtınalar gel de bitsin korkularım
Kimsem olmadı inan senden başka
Çok yalnızım yalnızım
Gel güzel bir şeyler söyle
Gel yüreğimi eyle
Hayat güzel seninle
-
Ben bir garip hamsiyim da
Düştüm dalgalarına da
Düştüm dalgalarına
Karadeniz zalim olma
Ayırma beni yardan da
Beni yardan ayırma
**
Ben bir garip uşağımda
Düştüm karasevdaya
Ayırdılar sevdiğimden
Kızıyorum dünyaya da
Kızıyorum dünyaya
**
Gözlerime bakanlar da
Garip diyor halime
Ateş düştü yüreğime
Aktım karadenize
**
Ben bir garip hamsiyim da
Dütüm dalgalarına da
Düştüm dalgalarına
Karadeniz zalim olma
Ayırma beni yardan da
Beni yardan ayırma
**
Fırtına bora deniz
Dalgası deli deniz
Gözleri karadeniz
Yol ver döneyim
-
Sımsıcak damlıyor yanaklarımdan ayrılık
Ayrılıktan da zor gelir insana bazı şeyler
Bıraktığın birçok hatıra sağda solda toplanmadım
Unuttuğun bir fotoğraf var bakmaya doyamadım
Aşık olmak nedir diye bir merak vardı içimde
Toz duman bir ateş oldum, aşkı buldum sen diye
**
Mutlu ol yeter ki
Gittiğin yerde benden sonra gelen yıllar
Seni benden alsalar bile
**
Mutlu ol yeter ki
Gittiğin yerde benden bir parça aşk olsun
Katre olsun yeşil gözlerinde
-
Beş parasız okul yılları
Toy bir sıcak gurbet sokakları
Otogarda çaresiz gururlu bir sefalet
Baştan kaybedilmiş fakülte aşkları
**
Gözümde bir çocuk ruhum bin yaşında
Yıl sonu okuldan kovulma telaşları
Yılları yılları kovaladı
Dostlar kalbimi yaraladı
**
Ya gittiklerinden ya vakitsizlikten
Bir çarem olmadı sevdiklerimden
Ayrılmış yollarda hayattan geçerken
Bir çarem olmadı sevdiklerimden
**
Buldum bulmasına parayı
Ne yazık ki kapatamadım ben bu arayı
Ne çocuk ne yaşlıyım ama gençliğim de olmadı
Ne çocuk ne yaşlıyım ama gençliğim de olmadı
**
Ah ner'deler?
Çok acayip günlerdi öyle esip geçtiler
Ah ner'deler?
Gitti gelmez diyorlar ama beni terk etmediler
Gitti gelmez diyorlar ama beni terk etmediler
-
Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda
Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz
Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda
Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz
**
Ağıtlardan dağlarım oldu
Sabırdan denizlerim
Ben bir nazlı sandaldayken nerelerdeydin?
Lodosum sendin belki ben fark etmedim
**
Oh, aşkından ölmedim ya
Oh, aşkından ölmedim
Hâlâ bir şansım var bu dünyada
Aşktan yana
**
Oh, aşkından ölmedim ya
Oh, aşkından ölmedim
Hâlâ bir şansım var bu dünyada
Aşktan yana
**
Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda
Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz
Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda
Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz
-
Dün gece yatak, yorgan, döşek
Uyandım kan ter içinde
Dünyayı kalayladım biraz
Kötülük yok aslında içimde
**
Neden böyle yapayalnız
Neden çaresiz gibi
Senden bi' haber gelmez biliyordum
Senden bir umudum yok gibi
**
İstanbul'dan kolay kolay gitmezdim bilirsin
Tadı tuzu sendeymiş, meğer İstanbul senmişsin
İhtiraslardan kolay kolay vazgeçmem bilirsin
İstanbul bitmedikçe sen hâlâ benimsin
**
Dün gece yatak, yorgan, döşek
Uyandım kan ter içinde
Dünyayı kalayladım biraz
Kötülük yok aslında içimde
**
Neden böyle yapayalnız
Neden çaresiz gibi
Senden bi' haber gelmez biliyordum
Senden bir umudum yok gibi
**
İstanbul'dan kolay kolay gitmezdim bilirsin
Tadı tuzu sendeymiş, meğer İstanbul senmişsin
İhtiraslardan kolay kolay vazgeçmem bilirsin
İstanbul bitmedikçe sen hâlâ benimsin
**
İstanbul'dan kolay kolay gitmezdim bilirsin
Tadı tuzu sendeymiş, meğer İstanbul senmişsin
İhtiraslardan kolay kolay vazgeçmem bilirsin
İstanbul bitmedikçe ölene dek benimsin