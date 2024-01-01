Koyunlar Kuzuyanda Valla kardaş koyunlar kuzu yanında Valla kardaş yaralar sızı yanında canım canım canım Valla ben seni nerde buldum Valla yavrum her gönül arzulayanında canım canım canım canım *** Aman ne neyle ne neyle Gel bizim eve de şıvan eyle Ah anlıma yazılmış canım Kaderim böyle Ah anlıma yazılmış canım Kaderim böyle *** Valla kardaş güle düştüm Gölgeden güle düştüm canım canım Valla felek çarkın kırılsın aman aman Valla dediğin hale düştüm *** Aman ne neyle ne neyle ne neyle Gel bizim eve de şıvan eyle Ah anlıma yazılmış canım canım canım Kaderim böyle Ah anlıma yazılmış canım canım Kaderim böyle

Adı Konmuş Ayrılığın Ben o eski ben değilim Çok değiştim, elde değil Ben o eski ben değilim Yüzüm gülse, içim zehir *** Ayrılığın sürükleyip, kıyılara vurdu beni Kaybedenler kumsalında, her gün ağlıyorum Akan yıllar sürükleyip, kıyılara vurdu beni Kaybedenler kumsalında, seni bekliyorum *** Adı konmuş ayrılığın Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum Günü geçmiş bir sevdayız Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum *** Esti rüzgarlar Bir şehir oldun dudaklarımda Tarih olmuş şarkılarda Hep seni söylüyorum *** Adı konmuş ayrılığın Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum Günü geçmiş bir sevdayız Çok iyi biliyorum Seni hala seviyorum

Bostancı Durağı Sensiz bir çare ruhum Bomboş sokaklar ıssız duraklar Derdimi duymazlar *** Az önce yağmur yağdı Islandı ruhum sızlandı ruhum Her halin aklımda *** Artık param olsun yeter Artık bir görseydim seni Yarın seni görmem yeter Azcık bir öpseydim seni *** Bostancı durağında ismin dudağımda Aklımda bir tek sen varsın bostancı durağında Bostancı durağında ismin dudağımda Aşkından avare oldum yandım yaz sıcağında

Severek Ayrılanlar Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı Çok uzak şehirlerde aynı çarpar iki yürek Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek *** Gün gelir için yanar elin gider mektuplara Gün gelir beni ararsın gözün dalar uzaklara Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında Her adımda beni ararsın gözün dalar uzaklara *** Rüzgar aşkımı kucağına alsa Dağları tepeleri aşsa saçlarına ulaşsa *** Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Sen benim eş ruhumsun Unutmuş olsan hissederdim, Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin Seni görmek için geri geldim Sen gideli çok olmuş Nereye gidersen git Çantanda bir resmim aklında gülüşüm olsun Ben seni gerçekten sevdim Bitmez demiştim, bitmedi

Seyyah Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra O güzel günler artık çok uzaklarda Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda Söyleyen bilmez aklım hatıralarda Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar *** Bir gümüş kolye kaldı senden hatıra O güzel günler artık çok uzaklarda Bir yanık türkü oldum puslu dağlarda Söyleyen bilmez aklım hatıralarda *** Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Avucumda yanar aşkın Ne yazık ki yürek şaşkın Sel gibi denize taştım Taştım da geçmedi aşkım *** Seyyah aşıklar hangi kumsallarda ağlar Söyle anlatsam yalnızlığı kim anlar Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar *** Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar *** Seyyah yürekler hangi kumsallarda ağlar Eyvah evimden çok uzak bu rüzgarlar

Tırtıl Sormadın ne diye niye böyle kederli suskunum ben Anlasana be canım tek bir derdim sen Temmuz ateşi gibi yakıyor o bakışlar aşığım ben Çekinirim diyemem ama tek bir çarem sen *** Ah deli sevgili Ah be nazlı peri Ah canım bi denem Tut şu ellerimi *** Tırtıl, tırtılın sonu pır pır kelebek Kalbim sürünüyor bırak uçsun ellerinde

Dur Biraz Dur, dur biraz, bir dur, acele etme Dur, dur biraz, gitme Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git Dur, çok yağmurum var, dinle ** Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne Bir minik dövme olsaydım güzel teninde Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki Sevmedin ki, sevmedin ki ** Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya ** Dur, dur biraz, bir dur, acele etme Dur, dur biraz, gitme Dur, iki sözüm var yüreğimde, onu duy da git Dur, çok yağmurum var, dinle ** Yıldızlardan taç yapsaydım nehir zülfüne Bir minik dövme olsaydım güzel teninde Ve sen de beni sevseydin, sevmedin ki Sevmedin ki, sevmedin ki ** Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya Böyle aşkın gözyaşı deniz olur dünyaya Ben bir ömür harcadım bu paramparça sevdaya ** Dur, dur biraz, bir dur, acele etme Dur

Keyifli Hatun Dün seni gördüm ya vapurda yüreğim oynadı yerinden Elinde çay sigara gözlerinde istanbul keyifli hatunsun bitanem Unutulur derler inanma, başlar aynı sancı yeniden Sen yine aynı sen hep aynı, keyifli hatunsun bitanem ** Gel de bitsin fırtınalar gel de bitsin korkularım Kimsem olmadı inan senden başka Çok yalnızım yalnızım Gel güzel bir şeyler söyle Gel yüreğimi eyle Hayat güzel seninle

Garip Hamsi Ben bir garip hamsiyim da Düştüm dalgalarına da Düştüm dalgalarına Karadeniz zalim olma Ayırma beni yardan da Beni yardan ayırma ** Ben bir garip uşağımda Düştüm karasevdaya Ayırdılar sevdiğimden Kızıyorum dünyaya da Kızıyorum dünyaya ** Gözlerime bakanlar da Garip diyor halime Ateş düştü yüreğime Aktım karadenize ** Ben bir garip hamsiyim da Dütüm dalgalarına da Düştüm dalgalarına Karadeniz zalim olma Ayırma beni yardan da Beni yardan ayırma ** Fırtına bora deniz Dalgası deli deniz Gözleri karadeniz Yol ver döneyim

Mutlu Ol Sımsıcak damlıyor yanaklarımdan ayrılık Ayrılıktan da zor gelir insana bazı şeyler Bıraktığın birçok hatıra sağda solda toplanmadım Unuttuğun bir fotoğraf var bakmaya doyamadım Aşık olmak nedir diye bir merak vardı içimde Toz duman bir ateş oldum, aşkı buldum sen diye ** Mutlu ol yeter ki Gittiğin yerde benden sonra gelen yıllar Seni benden alsalar bile ** Mutlu ol yeter ki Gittiğin yerde benden bir parça aşk olsun Katre olsun yeşil gözlerinde

Beşparasız Beş parasız okul yılları Toy bir sıcak gurbet sokakları Otogarda çaresiz gururlu bir sefalet Baştan kaybedilmiş fakülte aşkları ** Gözümde bir çocuk ruhum bin yaşında Yıl sonu okuldan kovulma telaşları Yılları yılları kovaladı Dostlar kalbimi yaraladı ** Ya gittiklerinden ya vakitsizlikten Bir çarem olmadı sevdiklerimden Ayrılmış yollarda hayattan geçerken Bir çarem olmadı sevdiklerimden ** Buldum bulmasına parayı Ne yazık ki kapatamadım ben bu arayı Ne çocuk ne yaşlıyım ama gençliğim de olmadı Ne çocuk ne yaşlıyım ama gençliğim de olmadı ** Ah ner'deler? Çok acayip günlerdi öyle esip geçtiler Ah ner'deler? Gitti gelmez diyorlar ama beni terk etmediler Gitti gelmez diyorlar ama beni terk etmediler

Aşkından Ölmedim Yar Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz ** Ağıtlardan dağlarım oldu Sabırdan denizlerim Ben bir nazlı sandaldayken nerelerdeydin? Lodosum sendin belki ben fark etmedim ** Oh, aşkından ölmedim ya Oh, aşkından ölmedim Hâlâ bir şansım var bu dünyada Aşktan yana ** Oh, aşkından ölmedim ya Oh, aşkından ölmedim Hâlâ bir şansım var bu dünyada Aşktan yana ** Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz Ben bir nazlı sandalda, aklım fikrim yağmurlarda Bir o eski bulut bir sen, dönmediniz dönmediniz dönmediniz