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7/24 Dinle Sevda Yolu

Sevda Yolu Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Sevda Yolu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Sevda Yolu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevda Yolu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Sevda Yolu

  • Kul Kuldan Beter

  • Sevda Yolu

  • Ayırdılar Sevenleri

  • Denedim

  • Bir Benmiyim

  • Ah Bu Gönlüm

  • Tövbeler Tövbesi

  • Üzgün Bakışlar

  • Gidecek Bir Gün

  • Benim Kalbim Taş Değil

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