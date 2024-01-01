Kul Kuldan Beter Göremiyorum candan bir seven Göremiyorum candan bir seven Hani mutlu olan var mı, hiç gülen? Kul kuldan beter, hep isyan eder Kimi gün gelir ölmeyi ister Kimi gün gelir ölmeyi ister *** Suçlu muyuz geldik diye dünyaya? "Kaderim" bu dedik Ne sevgili ne yaşamak Bize yok denir Ne sevgili ne yaşamak Bize yok denir *** Yaşamak acı, sevmek ızdırap Yaşamak acı, sevmek ızdırap Ner'de neşesi, bu mudur hayat? Kul kuldan beter, hep isyan eder Kimi gün gelir ölmeyi ister Kimi gün gelir ölmeyi ister *** Suçlu muyuz geldik diye dünyaya? "Kaderim bu" dedik Ne sevgili ne yaşamak Bize yok denir Ne sevgili ne yaşamak Bize yok denir

Sevda Yolu Sevda yoluna düştüm oldum divane Gözlerim görmez perişanım biçare Aldatıldım terkedildim bu sevdada Aldatıldım terkedildim bu sevdada *** Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale *** Yah Leyla yah yeyla yah Leyla Şu alzembik inti ene yah Leyla Neler istedim neler gördüm dünyada Sevgim hasretten yara oldu bağrımda Terkedildim aldatıldım bu sevdada Terkedildim aldatıldım bu sevdada *** Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale Şansım buymuş çok sevdim düştüm bu hale *** Yah Leyla yah Leyla yah Leyla Şu alzembik inti ene yah Leyla *** Yah Leyla yah Leyla yah Leyla Şu alzembik inti ene yah Leyla Aman aman aman aman aman aman aman Ah aman aman

Ayırdılar Sevenleri Bir güzel sevmiştim yanağı gamze Benziyordu gülüşü saz ile söze Aldılar elimden kaderle felek Ayırdılar sevenleri kıydılar bize *** Önce Kerem oldum Aslı'yı seven Sonra Ferhat oldum dağları delen Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam *** Bir çift sözüm kaldı o da selamdır Kaderin ettiklerine birkaç kelamdır Huzuru mahşerde kurulsun divan Feleğin elinden Rabbim viranım viran *** Önce Kerem oldum Aslı'yı seven Sonra Ferhat oldum dağları delen Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam

Denedim Gel gör bu halimi, sebebi sensin Gel tut ellerimi, hasretim dinsin Gel gör bu halimi, sebebi sensin Gel tut ellerimi, hasretim dinsin *** Bak kalbim pas tuttu sensiz, sen yoksun kaldım sahipsiz Gözlerime uyku girmez, yalvarırım dön sevgilim *** Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz *** Bu yıllar sensiz geçer mi sandın? Bu canım sensiz yaşar mı sandın? Bu yıllar sensiz geçer mi sandın? Bu canım sensiz yaşar mı sandın? *** Kanıyor hep yaralarım, gözümde hatıraların Çarem yoktur senden başka, söyle sensiz ne yaparım? *** Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz

Bir Benmiyim Mutluluğum dertsiz günlerim nerde Nerde hayaller verdiğin söz nerde Hep ağlattın alay ettin benimle Yoksun artık sen gözümde gönlümde Bir benmiyim ki aldanan Sevenlerin hepsi pişman Mutluluğu bulamayan (Çok sevgililer vardı bu dünyada) (Doğduğuna sevdiğine hepsi pişman) Bende pişman oda pişman sevdiğime Sevmek miydi bütün günahım seni Hani yeminler mutlu günler hani Sen ağlatan, sen insafsız sevgili Sana sevgine tövbeler tövbesi Bir benmiyim ki aldanan Sevenlerin hepsi pişman Mutluluğu bulamayan (Çok sevgililer vardı bu dünyada) (Doğduğuna sevdiğine hepsi pişman) Bende pişman oda pişman sevdiğime

Ah Bu Gönlüm Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim *** Nerede, nerede candan seven yok mu Nerede, nerede candan seven yok mu *** Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Bulamadım bir seveni *** Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim *** Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim *** Kim nasıl yazmış böyle kaderi Kim kırar bilmem ümitlerimi Kim nasıl yazmış böyle kaderi Kim kırar bilmem ümitlerimi *** İstemem, istemem ne aşk ne sevgi İstemem, istemem ne aşk ne sevgi *** Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Bulamadım bir seveni *** Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim *** Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim *** Ben bu gönlümü güldüremedim

Tövbeler Tövbesi Seninle yaşamak mı Tövbeler tövbesi yârim Seninle yaşamak mı Tövbeler tövbesi yârim Bu kaçıncı yeminin Kaçıncı aldatışın Aldattın sevgilim yıktın beni *** Aşkıma ihanet ettin benim Aldattın sevgilim yıktın beni Aşkıma ihanet ettin benim Tövbeler tövbesi aşkına senin Görünme gözlerime yeter çektiğim Tövbeler tövbesi aşkına senin Görünme gözüme yeter çektiğim *** Maksadın ağlatmak mı Yerden yere atmak mı Maksadın ağlatmak mı Yerden yere atmak mı Dert üstüne dert verdin Boşaymış yeminlerin Aldattın sevgilim yıktın beni *** Aşkıma ihanet ettin benim Aldattın sevgilim yıktın beni Aşkıma ihanet ettin benim Tövbeler tövbesi aşkına senin Görünme gözlerime yeter çektiğim Tövbeler tövbesi aşkına senin Görünme gözlerime yeter çektiğim

Üzgün Bakışlar Bilmiyor musun sevildiğini? Senin için ben hep içtiğimi Mecnun misali, derbeder gibi Oldum seni ben sevdim seveli Bilmiyor musun sevildiğini? Senin için ben hep içtiğimi *** Mecnun misali, derbeder gibi Oldum seni ben sevdim seveli Bak, gözümün içine bak Neler, neler göreceksin Bak, gözümün içine bak Neler çektim göreceksin Neler çektim göreceksin *** Ah ettiriyor, ağlatıyorsun Bana bir ümit hiç vermiyorsun Ah ettiriyor, ağlatıyorsun Bana bir ümit hiç vermiyorsun *** Sen değil misin gönlümü çalan? Şimdi aşkıma diyorsun yalan Bana, sevgilim, senden dert kalan Dön artık geri, sevgime inan Sen değil misin gönlümü çalan? Şimdi aşkıma diyorsun yalan *** Bana, sevgilim, senden dert kalan Dön artık geri, sevgime inan Bak, gözümün içine bak Neler, neler göreceksin Bak, gözümün içine bak Neler çektim göreceksin Neler çektim göreceksin Ah ettiriyor, ağlatıyorsun *** Bana bir ümit hiç vermiyorsun Ah ettiriyor, ağlatıyorsun Bana bir ümit hiç vermiyorsun

Gidecek Bir Gün Aldanma çocuksu mahsun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Aldanma çocuksu mahsun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Sevmek çok güzel şey aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Sevmek çok güzel şey aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkını ömrünle bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağlayacaksın Gururunu yere atacak bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkını ömrünle bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağlayacaksın Gururunu yere atacak bir gün *** Aldanma ah çocuksu mahsun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Sevmek çok güzel şey aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı *** O durmayan yolcu sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Gidecek bir gün