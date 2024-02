Yaşamak içimden gelmiyor artık Öylesine dertli öyle üzgünüm Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık Aldığım nefese cana küskünüm Aldığım nefese cana küskünüm *** Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde *** Yılların çilesi belli yüzümde Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm *** Yalnızlık yaradır bende sarılmaz Halimden derdimden kimse anlamaz Nerde sevdiklerim neden aramaz En yakın dostuma bile küskünüm En yakın dostuma bile küskünüm *** Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde *** Yılların çilesi belli yüzümde Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm

Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde Bir türlü kendimi avutamadım Kaç gece ağladım böyle gizlice Ne yaptımsa seni unutamadım Kaç gece ağladım böyle gizlice Ne yaptımsa seni unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her şeyde sen varsın unutamadım *** Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki bitmedi anlayamadım Her sevgi zamanla bitermiş derler Benimki bitmedi anlayamadım Bu aşktan hayır yok unut dediler Ne yaptımsa seni unutamadım Ne yaptımsa seni unutamadım *** Kim bilir kimler var şimdi kalbinde Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her şeyde sen varsın unutamadım