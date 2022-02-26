Layık Olan Kim Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Layık Olan Kim
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Bağlama ömrünü duygularına
Bu zamanda aşka bağlı kalan kim
Derinden duymaya çalışma aşkı
Candan sevilmeye layık olan kim
***
Başıma taç ettim saçım ağardı
Işığımsın dedim gönlüm karardı
Her umut gönlümde dert olup kaldı
Kaybolan ömrüme layık olan kim
***
O büyük sevgiler bir zamanlardı
Leylalar, mecnunlar, keremler vardı
Zaman insanların kalbini çaldı
Candan sevilmeye layık olan kim