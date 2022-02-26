Leylek Baba Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Leylek Baba
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Leylek Baba, Leylek Baba selam götür benden yara
Leylek Baba, Leylek Baba selam götür benden yara
Bülbül gibi düştüm dala, bindirsene Leylek Baba
Git güle güle güle, gel güle güle güle
Bülbül gibi düştüm dala, bindirsene Leylek Baba
Git güle güle güle, gel güle güle güle
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Devran Baba çal sazını
Et Hakk'a sen niyazını
Devran Baba çal sazını
Et Hakk'a sen niyazını
Benim yare avazımı bildirsene Leylek Baba
Git güle güle, gel güle güle
Benim yare avazımı bildirsene Leylek Baba
Git güle güle, gel güle güle