Mahzun Kul Şarkı Sözleri
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Bir garibim bu dünyada,
Unuttun mu tanrım beni,
Üstüme dertleri yıkıp da,
Unuttun mu tanrım beni,
***
Doğduğum kusurdu, yaşantım hata,
Ben isyan ederim böyle hayata,
Kimim var gelip de elimden tutan,
Yar Rab unuttun mu mahzun kulunu,
***
Perişan yaşarım şu yeryüzünde,
Bütün arzularım kaldı gözümde,
Şimdi çaresizlik var sözlerimde,
Yar Rab unuttun mu mahzun kulunu,
***
Bir garibim bu dünyada,
Unuttun mu tanrım beni,
Üstüme dertleri yıkıp da,
Unuttun mu tanrım beni,
***
Perişan yaşarım şu yeryüzünde,
Bütün arzularım kaldı gözümde,
Şimdi çaresizlik var sözlerimde,
Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu,