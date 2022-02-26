Bir garibim bu dünyada, Unuttun mu tanrım beni, Üstüme dertleri yıkıp da, Unuttun mu tanrım beni, *** Doğduğum kusurdu, yaşantım hata, Ben isyan ederim böyle hayata, Kimim var gelip de elimden tutan, Yar Rab unuttun mu mahzun kulunu, *** Perişan yaşarım şu yeryüzünde, Bütün arzularım kaldı gözümde, Şimdi çaresizlik var sözlerimde, Yar Rab unuttun mu mahzun kulunu, *** Bir garibim bu dünyada, Unuttun mu tanrım beni, Üstüme dertleri yıkıp da, Unuttun mu tanrım beni, *** Perişan yaşarım şu yeryüzünde, Bütün arzularım kaldı gözümde, Şimdi çaresizlik var sözlerimde, Ya Rab unuttun mu mahzun kulunu,