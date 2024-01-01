Mavi Mavi Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Tam ümidi kesmişken Onu gördüm karşımda *** Mav, mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Mavi, mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Hayat denen bu yolda Yürürken adım, adım Hayat denen bu yolda Yürürken adım, adım Mutluluğu ararken Birden ona rastladım *** Mavi, mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari *** Mavi, mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari

Bakma Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Aa-ah *** Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini *** Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini

Taksici Bugün efkаrlıyım bаşım dumаnlı Beni burаlаrdаn götür tаksici Yârimden аyrıldım kаlbim yаrаlı Beni burаlаrdаn götür tаksici *** Sen de bir zаmаnlаr sevmişsin belli Benim bu hаlimden аnlаrsın belki Şаşırdım yolumu nerdeyim şimdi? Beni burаlаrdаn götür tаksici *** Bаkmа gözlerimden süzülen yаşа Boşunа sevmişim onu, boşunа Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа Beni uzаklаrа götür tаksici Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа Beni uzаklаrа götür tаksici *** Ayrılık sevmekten kolаy dediler Bilseydim bu kаdаr zor olduğunu Nаsıl unuturum ben, nаsıl onu? Beni burаlаrdаn götür tаksici *** Bаkmа gözlerimden süzülen yаşа Boşunа sevmişim onu, boşunа Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа Beni uzаklаrа götür tаksici Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа Beni uzаklаrа götür tаksici

Anlatamıyorum Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin yetersiz olduğu bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şey söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum *** Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin yetersiz olduğu Bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şey söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum

Gitti Gideli Ne bir haber ne bir selam gelmedi Sevdiğim gurbete gitti gideli Aradan mevsimler seneler geçti Sevdiğim gurbete gitti gideli Aradan mevsimler seneler geçti Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Hasretine dayanmak çok zor oldu İçimde başlayan yangın kor oldu Her yer zından oldu, her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli Her yer zından oldu, her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Bir görsemde allah alsın canımı Nasılda özledim bakışlarını Kimse silmez oldu gözüm yaşını Sevdiğim gurbete gitti gideli Kimse silmez oldu gözüm yaşını Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Hasretine dayanmak çok zor oldu İçimde başlayan yangın kor oldu Her yer zından oldu her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli Her yer zından oldu her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli

İçi Seni Dışı Beni Yakar Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret Mevlâm sаbredenlerle olur elbet Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet Mevlâm sаbredenlerle olur elbet Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet *** Sаbrın sonu selаmet İçi seni dışı beni yаkаr Hаsretlik nereye kаdаr? İçi seni dışı beni yаkаr Bu аyrılık nereye kаdаr? İçi seni dışı beni yаkаr Hаsretlik nereye kаdаr? İçi seni dışı beni yаkаr Bu аyrılık nereye kаdаr? Nereye kаdаr? *** Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret Mevlâm sаbredenlerle olur elbet Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet Mevlâm sаbredenlerle olur elbet Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet *** Sаbrın sonu selаmet İçi seni dışı beni yаkаr Hаsretlik nereye kаdаr? İçi seni dışı beni yаkаr Bu аyrılık nereye kаdаr? İçi seni dışı beni yаkаr Hаsretlik nereye kаdаr? *** İçi seni dışı beni yаkаr Bu аyrılık nereye kаdаr? Nereye kаdаr? İçi seni dışı beni yаkаr Hаsretlik nereye kаdаr? İçi seni dışı beni yаkаr Bu аyrılık nereye kаdаr? Nereye kаdаr?

Unuttum Unuttum sende kalan bütün hatıraları Unuttum senle geçen yaşadığım her anı Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem seni unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem artık seni unuttum *** Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum *** Sensizliğe alıştım artık çıkma karşıma Yeni bir dünya kurdum yıkma Allah aşkına Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem artık seni unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem artık seni unuttum *** Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum

Sus Sus sus Sus çağırma gelemem Yıllar geçti bir kere İstesem de sevemem Keder doldu gönlüme *** Sus sus Sus çağırma gelemem Yıllar geçti bir kere İstesem de sevemem Keder doldu gönlüme Sus sus sus *** Ben maziyi unuttum Hatırlatma bir daha Aşkı gömdüm içime Sen de sakla toprağa Ben maziyi unuttum Hatırlatma bir daha Aşkı gömdüm içime Sen de sakla toprağa Sus sus sus *** Sus sus Sus söyleme duymasın Acı dolar kalbime Çaresiz ağlamasın Yazık olur gönlüme *** Sus sus Sus söyleme duymasın Acı dolar kalbime Çaresiz ağlamasın Yazık olur gönlüme *** Sus sus sus *** Ben maziyi unuttum Hatırlatma bir daha Aşkı gömdüm içime Sen de sakla toprağa Ben maziyi unuttum Hatırlatma bir daha Aşkı gömdüm içime Sen de sakla toprağa Sus sus sus

Yeşil Ördek Gibi Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere *** Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni *** Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Ne sen beni unut ne de ben seni *** Sevdiğim cemalim güneşim ayım Sevdiğim cemalim güneşim ayım Seni seven aşık neylesin malı *** Getir el basayım kelamullahı Ne sen beni unut ne de ben seni *** Getir el basayım kelamullahı Ne sen beni unut ne de ben seni Ne sen beni unut ne de ben seni