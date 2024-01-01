Mavi Yelek Mavi yelek, mor düğme Yine düştün gönlüme Yine düştün gönlüme *** Her gönlüme düşende Kan damlar yüreğime Kan damlar yüreğime *** Ağam, ben nasıl ed'im? Saz getir, fasıl ed'im Ağam, ben nasıl ed'im? Saz getir, fasıl ed'im *** Çok da güzel değilsen, canım Gönüldür, nasıl ed'im? Gönüldür, nasıl ed'im? *** Çok da güzel değilsen, canım Gönüldür, nasıl ed'im? Gönüldür, nasıl ed'im? *** Gazel düştü, güz oldu Gazel düştü, güz oldu Derdim biraz az oldu Derdim biraz az oldu *** Ayağına kapandım Ayağına kapandım Dediğine az oldum Dediğine az oldum *** Ağam, ben nasıl ed'im? Saz getir, fasıl ed'im Ağam, ben nasıl ed'im? Saz getir, fasıl ed'im *** Çok da güzel değilsen, canım Gönüldür, nasıl ed'im? Gönüldür, nasıl ed'im? *** Çok da güzel değilsen, canım Gönüldür, nasıl ed'im? Gönüldür, nasıl ed'im?

Düşmanlara Ne Gerek Var Yaşamaksa bu benimki Yaşamadım bir gün kadar Senin gibi sevgilim var Düşmanlara ne gerek var? *** Yaşamaksa bu benimki Yaşamadım bir gün kadar Senin gibi sevgilim var Düşmanlara ne gerek var? *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Çaresizlik içindeyim Yüreğimde yangınlar var Bu sevda öldürür beni Düşmanlara ne gerek var? *** Çaresizlik içindeyim Yüreğimde yangınlar var Bu sevda öldürür beni Düşmanlara ne gerek var? *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte *** Sevmek buysa sevdim işte Çekmek buysa çektim işte Başka söze ne gerek var Aşka ibret benim işte Aşka ibret benim işte

Garipler Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu *** Düzensiz dünyanın günahıdır bu Düzensiz dünyanın günahıdır bu Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar *** Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** Dertleri içine içine sığmayan onlar Hayatta ümidi kalmayan onlar Dertleri içine içine sığmayan onlar Hayatta ümidi kalmayan onlar *** Sürüne sürüne yaşayan onlar Sürüne sürüne yaşayan onlar Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar *** İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar İsyan ede ede olduk günahkar Mutluluk bizlere uzaktan bakar *** Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Tanrım bu dünyayı başka kim yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar Yakarsa dünyayı garipler yakar

Sensiz Olmuyor İşte Bir seven yüreğim var Yanıp durur ateşte Ben toprağım sen yağmur Sensiz olmuyor işte *** Bir seven yüreğim var Yanıp durur ateşte Ben toprağım sen yağmur Sensiz olmuyor işte *** Ne saray ister ne taç Bu gönül sana muhtaç Ben hastayım sen ilaç Sensiz olmuyor işte Sensiz olmuyor işte *** Ne saray ister ne taç Bu gönül sana muhtaç Ben hastayım sen ilaç Sensiz olmuyor işte Sensiz olmuyor işte *** Canımı iste benden Ayrılık isteme Ne olur anla beni Sensiz olmuyor işte *** Canımı iste benden Ayrılık isteme Ne olur anla beni Sensiz olmuyor işte *** Ne saray ister ne taç Bu gönül sana muhtaç Ben hastayım sen ilaç Sensiz olmuyor işte Sensiz olmuyor işte *** Ne saray ister ne taç Bu gönül sana muhtaç Ben hastayım sen ilaç Sensiz olmuyor işte Sensiz olmuyor işte

Karşılıksız Aşk Sabrımın saçları aklarla doldu Ümitlerim soldu karaya vurdu Geçti günler aylar, seneler oldu Anladım ki artık dönmeyeceksin, dönmeyeceksin Anladım ki artık dönmeyeceksin *** Karşılıksız aşkın yüz karasıyım Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Aşkın soldurduğu güz sarısıyım Kim kime bu kadar sevgi beslemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş *** Ne çağrımı duydun ne kalp ağrımı Anladım ki artık gelmeyeceksin Sana hasret nasıl yaşadığımı Seni sevdiğimi bilmeyeceksin, bilmeyeceksin Anladım ki artık dönmeyeceksin *** Karşılıksız aşkın yüz karasıyım Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Aşkın soldurduğu güz sarısıyım Kim kime bu kadar sevgi beslemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş Kim kimi bu kadar sevip beklemiş

Bir Dediğini İki Etmedim Yok yere küstün darıldın gittin Seni kıracak söz mü söyledim? Yok yere küstün darıldın gittin Seni kıracak söz mü söyledim? *** Kullar şahidim Tanrı şahidim "Bir" dediğini iki etmedim Kullar şahidim Tanrı şahidim "Bir" dediğini iki etmedim *** Ben doğdum ama yaşamıyorum Geçen günleri hiç anmıyorum "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim *** Aşkım elinde kayboldu gitti Seven bu kalbim sana servettir Aşkım elinde kayboldu gitti Seven bu kalbim sana servettir *** Sen arzu ettin aşkımız bitti Bir dediğini iki etmedim Sen arzu ettin aşkımız bitti Bir dediğini iki etmedim *** Ben doğdum ama yaşamıyorum Geçen günleri hiç anmıyorum "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim "Arama" dedin aramıyorum "Bir" dediğini iki etmedim *** "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim "Bir" dediğini iki etmedim

Gitme Diyemem Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem Bilirsin huyumu kal demem diyemem bir tanem Sar beni koynuna, hasretim bağrına Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem *** Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem *** Ah, git artık ne olur Durma git bir tanem, durma git Ağlıyoren görme beni istemem Boynumu bükerim, dönmeni beklerim Hasreti çekerim kal demem diyemem Diyemem, diyemem bir tanem *** Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem Bilirsin huyumu kal demem diyemem, diyemem Sar beni koynuna, hasretim bağrına Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem *** Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem *** Ah, git artık ne olur Durma git bir tanem, durma git Ağlıyorken görme beni istemem Boynumu bükerim, dönmeni beklerim Hasreti çekerim kal demem diyemem Diyemem, diyemem bir tanem

Yürek Dayanmaz Ne acılar yazıldı şu bahtıma Hatıralar çıktı durdu karşıma Hayatımda neler geldi başıma Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz *** Zehir kattı felek tatlı aşıma Kader sardı beni çile çarkına Bu âlemde neler geldi başıma Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz *** Sevgi diye ben dertleri tanıdım Gerçek aşkı yerde, gökte aradım Acılarla her gün nasıl ağladım Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz *** Zehir kattı felek tatlı aşıma Kader sardı beni çile çarkına Bu âlemde neler geldi başıma Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım Bir anlatsam Bir anlatsam buna yürek dayanmaz

Gülom Ateşten zehrini tattım sevginin Yaralı gönlümü nasıl avutsam Ya hiç anlamadın, ya hiç sevmedin Ne yapsam da seni gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Bir an unutsam *** Ne yapsam da seni gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Bir an unutsam *** Çekip gitsem sevda dünyada kalsa Sensiz kâinata gurbet diyerek İnan ki ölümün aşkından olsa Nağmerttir içmeyen gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek *** İçmeyen nağmerttir gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek *** Dilerim tanrıdan sen de sev bir gün O zaman aşk neymiş anlarsın elbet Neler çektiğimi o gün görürsün Beni hatırlayıp gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Anarsın elbet *** Beni hatırlayıp gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Anarsın elbet *** Çekip gitsem sevda dünyada kalsa Sensiz kâinata gurbet diyerek İnan ki ölümün aşkından olsa Nağmerttir içmeyen gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek *** İçmeyen nağmerttir gülom, gülom, gülom, gülom, gülom Şerbet diyerek