-
Mavi yelek, mor düğme
Yine düştün gönlüme
Yine düştün gönlüme
***
Her gönlüme düşende
Kan damlar yüreğime
Kan damlar yüreğime
***
Ağam, ben nasıl ed'im?
Saz getir, fasıl ed'im
Ağam, ben nasıl ed'im?
Saz getir, fasıl ed'im
***
Çok da güzel değilsen, canım
Gönüldür, nasıl ed'im?
Gönüldür, nasıl ed'im?
***
Çok da güzel değilsen, canım
Gönüldür, nasıl ed'im?
Gönüldür, nasıl ed'im?
***
Gazel düştü, güz oldu
Gazel düştü, güz oldu
Derdim biraz az oldu
Derdim biraz az oldu
***
Ayağına kapandım
Ayağına kapandım
Dediğine az oldum
Dediğine az oldum
***
Ağam, ben nasıl ed'im?
Saz getir, fasıl ed'im
Ağam, ben nasıl ed'im?
Saz getir, fasıl ed'im
***
Çok da güzel değilsen, canım
Gönüldür, nasıl ed'im?
Gönüldür, nasıl ed'im?
***
Çok da güzel değilsen, canım
Gönüldür, nasıl ed'im?
Gönüldür, nasıl ed'im?
-
Yaşamaksa bu benimki
Yaşamadım bir gün kadar
Senin gibi sevgilim var
Düşmanlara ne gerek var?
***
Yaşamaksa bu benimki
Yaşamadım bir gün kadar
Senin gibi sevgilim var
Düşmanlara ne gerek var?
***
Sevmek buysa sevdim işte
Çekmek buysa çektim işte
Başka söze ne gerek var
Aşka ibret benim işte
***
Sevmek buysa sevdim işte
Çekmek buysa çektim işte
Başka söze ne gerek var
Aşka ibret benim işte
***
Çaresizlik içindeyim
Yüreğimde yangınlar var
Bu sevda öldürür beni
Düşmanlara ne gerek var?
***
Çaresizlik içindeyim
Yüreğimde yangınlar var
Bu sevda öldürür beni
Düşmanlara ne gerek var?
***
Sevmek buysa sevdim işte
Çekmek buysa çektim işte
Başka söze ne gerek var
Aşka ibret benim işte
***
Sevmek buysa sevdim işte
Çekmek buysa çektim işte
Başka söze ne gerek var
Aşka ibret benim işte
Aşka ibret benim işte
-
Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu
Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu
Hor görülenlerin Tanrım isyanıdır bu
Sevip sevilmeyenlerin feryadıdır bu
***
Düzensiz dünyanın günahıdır bu
Düzensiz dünyanın günahıdır bu
Yakarsa dünyayı garipler yakar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
***
İsyan ede ede olduk günahkar
Mutluluk bizlere uzaktan bakar
İsyan ede ede olduk günahkar
Mutluluk bizlere uzaktan bakar
***
Tanrım bu dünyayı başka kim yakar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
Tanrım bu dünyayı başka kim yakar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
***
Dertleri içine içine sığmayan onlar
Hayatta ümidi kalmayan onlar
Dertleri içine içine sığmayan onlar
Hayatta ümidi kalmayan onlar
***
Sürüne sürüne yaşayan onlar
Sürüne sürüne yaşayan onlar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
***
İsyan ede ede olduk günahkar
Mutluluk bizlere uzaktan bakar
İsyan ede ede olduk günahkar
Mutluluk bizlere uzaktan bakar
***
Tanrım bu dünyayı başka kim yakar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
Tanrım bu dünyayı başka kim yakar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
Yakarsa dünyayı garipler yakar
-
Bir seven yüreğim var
Yanıp durur ateşte
Ben toprağım sen yağmur
Sensiz olmuyor işte
***
Bir seven yüreğim var
Yanıp durur ateşte
Ben toprağım sen yağmur
Sensiz olmuyor işte
***
Ne saray ister ne taç
Bu gönül sana muhtaç
Ben hastayım sen ilaç
Sensiz olmuyor işte
Sensiz olmuyor işte
***
Ne saray ister ne taç
Bu gönül sana muhtaç
Ben hastayım sen ilaç
Sensiz olmuyor işte
Sensiz olmuyor işte
***
Canımı iste benden
Ayrılık isteme
Ne olur anla beni
Sensiz olmuyor işte
***
Canımı iste benden
Ayrılık isteme
Ne olur anla beni
Sensiz olmuyor işte
***
Ne saray ister ne taç
Bu gönül sana muhtaç
Ben hastayım sen ilaç
Sensiz olmuyor işte
Sensiz olmuyor işte
***
Ne saray ister ne taç
Bu gönül sana muhtaç
Ben hastayım sen ilaç
Sensiz olmuyor işte
Sensiz olmuyor işte
-
Sabrımın saçları aklarla doldu
Ümitlerim soldu karaya vurdu
Geçti günler aylar, seneler oldu
Anladım ki artık dönmeyeceksin, dönmeyeceksin
Anladım ki artık dönmeyeceksin
***
Karşılıksız aşkın yüz karasıyım
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Aşkın soldurduğu güz sarısıyım
Kim kime bu kadar sevgi beslemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
***
Ne çağrımı duydun ne kalp ağrımı
Anladım ki artık gelmeyeceksin
Sana hasret nasıl yaşadığımı
Seni sevdiğimi bilmeyeceksin, bilmeyeceksin
Anladım ki artık dönmeyeceksin
***
Karşılıksız aşkın yüz karasıyım
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Aşkın soldurduğu güz sarısıyım
Kim kime bu kadar sevgi beslemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
Kim kimi bu kadar sevip beklemiş
-
Yok yere küstün darıldın gittin
Seni kıracak söz mü söyledim?
Yok yere küstün darıldın gittin
Seni kıracak söz mü söyledim?
***
Kullar şahidim Tanrı şahidim
"Bir" dediğini iki etmedim
Kullar şahidim Tanrı şahidim
"Bir" dediğini iki etmedim
***
Ben doğdum ama yaşamıyorum
Geçen günleri hiç anmıyorum
"Arama" dedin aramıyorum
"Bir" dediğini iki etmedim
"Arama" dedin aramıyorum
"Bir" dediğini iki etmedim
"Bir" dediğini iki etmedim
***
Aşkım elinde kayboldu gitti
Seven bu kalbim sana servettir
Aşkım elinde kayboldu gitti
Seven bu kalbim sana servettir
***
Sen arzu ettin aşkımız bitti
Bir dediğini iki etmedim
Sen arzu ettin aşkımız bitti
Bir dediğini iki etmedim
***
Ben doğdum ama yaşamıyorum
Geçen günleri hiç anmıyorum
"Arama" dedin aramıyorum
"Bir" dediğini iki etmedim
"Arama" dedin aramıyorum
"Bir" dediğini iki etmedim
***
"Bir" dediğini iki etmedim
"Bir" dediğini iki etmedim
"Bir" dediğini iki etmedim
-
Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem
Bilirsin huyumu kal demem diyemem bir tanem
Sar beni koynuna, hasretim bağrına
Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem
***
Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem
Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem
***
Ah, git artık ne olur
Durma git bir tanem, durma git
Ağlıyoren görme beni istemem
Boynumu bükerim, dönmeni beklerim
Hasreti çekerim kal demem diyemem
Diyemem, diyemem bir tanem
***
Mecburum diyorsun gitmeye bir tanem
Bilirsin huyumu kal demem diyemem, diyemem
Sar beni koynuna, hasretim bağrına
Yaradan aşkına, bakma hiç ardına bir tanem
***
Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem
Sararmış rengimi, yıkılmış halimi, istemem görmeni istemem
***
Ah, git artık ne olur
Durma git bir tanem, durma git
Ağlıyorken görme beni istemem
Boynumu bükerim, dönmeni beklerim
Hasreti çekerim kal demem diyemem
Diyemem, diyemem bir tanem
-
Ne acılar yazıldı şu bahtıma
Hatıralar çıktı durdu karşıma
Hayatımda neler geldi başıma
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz
***
Zehir kattı felek tatlı aşıma
Kader sardı beni çile çarkına
Bu âlemde neler geldi başıma
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz
***
Sevgi diye ben dertleri tanıdım
Gerçek aşkı yerde, gökte aradım
Acılarla her gün nasıl ağladım
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz
***
Zehir kattı felek tatlı aşıma
Kader sardı beni çile çarkına
Bu âlemde neler geldi başıma
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz Allah'ım
Bir anlatsam
Bir anlatsam buna yürek dayanmaz
-
Ateşten zehrini tattım sevginin
Yaralı gönlümü nasıl avutsam
Ya hiç anlamadın, ya hiç sevmedin
Ne yapsam da seni gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Bir an unutsam
***
Ne yapsam da seni gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Bir an unutsam
***
Çekip gitsem sevda dünyada kalsa
Sensiz kâinata gurbet diyerek
İnan ki ölümün aşkından olsa
Nağmerttir içmeyen gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Şerbet diyerek
***
İçmeyen nağmerttir gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Şerbet diyerek
***
Dilerim tanrıdan sen de sev bir gün
O zaman aşk neymiş anlarsın elbet
Neler çektiğimi o gün görürsün
Beni hatırlayıp gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Anarsın elbet
***
Beni hatırlayıp gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Anarsın elbet
***
Çekip gitsem sevda dünyada kalsa
Sensiz kâinata gurbet diyerek
İnan ki ölümün aşkından olsa
Nağmerttir içmeyen gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Şerbet diyerek
***
İçmeyen nağmerttir gülom, gülom, gülom, gülom, gülom
Şerbet diyerek
-
Uzaktan gelmişim yorgunum hancı
Şuraya bir yatak ser yavaş, yavaş
Aman karanlığı görmesin gözüm
Beyaz perdeleri ger yavaş, yavaş
Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş, ger yavaş yavaş
***
Bende bir resmi var yarısı yırtık
Yıllardır evin kapısı örtük
Garip bir de sarhoş oldu mu artık
Bütün sırlarını der yavaş, yavaş
Bütün sırlarını der yavaş, yavaş
***
İşte hancı ben her zaman böyleyim
Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim
Kaldır artık boş kadehi neyleyim
Şu bizim hesabı gör yavaş, yavaş
Şu bizim hesabı canım gör yavaş, yavaş