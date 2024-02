Sen benim tek ümidimsin Canımdan çok sevdiğimsin *** Sen benim tek ümidimsin Canımdan çok sevdiğimsin Yaşamamın sebebisin Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim *** Yaşamamın sebebisin Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter *** Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter Sensiz yüzüm nasıl güler Sensiz yüzüm nasıl güler Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim *** Sensiz günler asır gibi Seven kalbim esir gibi *** Sensiz günler asır gibi Seven kalbim esir gibi Seviyorum deli gibi Merhamete gel sevgilim Merhamete gel sevgilim Seven kalbim esir gibi Merhamete dön sevgilim Yeter artık dön sevgilim Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter Sensiz yüzüm nasıl güler Sensiz yüzüm nasıl güler Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim Merhamete gel sevgilim