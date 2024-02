Mezara girmeme luzüm kalmadı Ölmeden öldürdün beni çilem dolmadı Ölmeden öldürdün beni çilem dolmadı Bir aşk için insan böyle ölür mü derler Meğer sevmek çok zor imiş gücüm kalmadı *** Aşkın öldürdü beni derdin soldurdu beni Ben de Allah kuluyum yazık değil mi Bana zulmediyorsun her gün ağlatıyorsun Aşık olup sevenler insan değil mi Bir gün sen de çekersin ektiğini biçersin Of of of of sen de çekersin *** Bana yaptığını sana yapsaydım Benim gibi her gün sen de içer ağlardın Benim gibi her gün sen de içer ağlardın Dayanılmaz acıların esiri olsaydın Sokak sokak dolaşır ölüm arardın *** Aşkın öldürdü beni derdin soldurdu beni Ben de Allah kuluyum yazık değil mi Bana zulmediyorsun her gün ağlatıyorsun Aşık olup sevenler insan değil mi Bir gün sen de çekersin ektiğini biçersin Of of of of sen de çekersin