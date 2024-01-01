-
Müptelayı dert olup, tabip, tabip
Buldun mu sen, ah, aman aman?
Daima ağlar gezersin
Hiç gülen oldun mu sen, ah, ah aman?
***
Bahtım eflatun olsa istemem, gelmez bana
Ey benim deli divane gönlüm
Haddini bildin mi sen, ah aman?
Ey benim deli divane gönlüm
Haddini bildin mi sen, ah, ah aman?
Ey benim deli divane gönlüm
Haddini bildin mi sen, ah, sevgilim?
-
Bir kere halimi sordun mu benim
Kalbime habersiz girdin sadece
Yedi kat ellerden farkın ne senin
Uzaktan uzağa gördün sadece
***
Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun
Bu sevda oyunu artık son bulsun
Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun
Arayıp beni mi buldun sadece
***
Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun
Bu sevda oyunu artık son bulsun
Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun
Arayıp beni mi buldun sadece
***
Geceler boyunca hep ben ağladım
Bir damla sevgiyi hep ben aradım
Çok sevildin ama seven olmadın
Seni sevdiğime güldün sadece
***
Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun
Bu sevda oyunu artık son bulsun
Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun
Arayıp beni mi buldun sadece
***
Kör olsun bu aşkın gözü kör olsun
Bu sevda oyunu artık son bulsun
Hayırsız sevgili sen nasıl kulsun
Arayıp beni mi buldun sadece
-
Gurbet elde hatıralar tesellim
Sensiz seni yaşıyorum efendim
Bu hasreti çeke çeke tükendim
***
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
***
Bugün sana mektup yazdım, yoruldum
Deli gibi sevdiğimi duyurdum
Cevabını alamadım, kahroldum
****
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
***
Sende kaldı ümit dolu yıllarım
Ayrı düştüm gözlerinden, yanarım
Kurumadı benim sevda pınarım
***
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
-
Günlerdir gelmez oldun
Beklettin beni, neden?
İstemiyorsan söyle
Vazgeçerim senden
***
Günlerdir gelmez oldun
Beklettin beni, neden?
İstemiyorsan söyle
Vazgeçerim senden
***
Böyle her gün eriyip
Bitmektense sevgilim
Kapatır bu sayfayı
Aşkımız bitti derim
***
Böyle her gün eriyip
Bitmektense sevgilim
Kapatır bu sayfayı
Aşkımız bitti derim
***
Böyle kararsız bir aşk
Nereye kadar gider?
Ya gönülden sev beni
Ya da veda et yeter
***
Böyle kararsız bir aşk
Nereye kadar gider?
Ya gönülden sev beni
Ya da veda et yeter
***
Böyle her gün eriyip
Bitmektense sevgilim
Kapatır bu sayfayı
Aşkımız bitti derim
***
Böyle her gün eriyip
Bitmektense sevgilim
Kapatır bu sayfayı, ah
Aşkımız bitti derim
-
Neden böyle olduk yıllardan sonra
Hala benim aklım fikrim almıyor
Neden böyle olduk yıllardan sonra
Hala benim aklım fikrim almıyor
***
Özür dilemeyi düşündüm ama
Sevgilim bir türlü dilim varmıyor
Özür dilemeyi düşündüm ama
Sevgilim bir türlü dilim varmıyor
***
Dilimin ucuna geldi kaç kere
Bu aşkı biz neden yıkdık boş yere
Affet beni affet eski günlere
Dönelim demeye dilim varmıyor
Dönelim demeye dilim varmıyor
***
Artık bu sevdadan geçeyim dedim
Ben kendi yolumu seçeyim dedim
Derdimi mektupla açayım dedim
Denedim bir türlü elim varmıyor
Denedim bir türlü elim varmıyor
***
Dilimin ucuna geldi kaç kere
Bu aşkı biz neden yıkdık boş yere
Affet beni affet eski günlere
Dönelim demeye dilim varmıyor
Dönelim demeye dilim varmıyor
Dönelim demeye dilim varmıyor
-
İstemem istemem istemem
Böyle kısmet istemem yarab
İstemem istemem istemem
Böyle kısmet istemem yarab
Aşk diye sundukları zehirli şarap
Aşk diye sundukları zehirli şarap
Yuvamı yıkacaksan beni aldatacaksan
***
Bir gün unutacaksan istemem
İstemem istemem böyle kısmet istemem yarab
İstemem böyle kısmet istemem yarab
***
Ağlarım ağlarım
Ağlarım her gün sensiz geçen günlere
Ağlarım ağlarım
Ağlarım her gün aşksız geçen yıllara
Ararım kısmetimi düştüm yollara
Ararım kısmetimi düştüm yollara
Yuvamı yıkacaksan beni aldatacaksan
Bir gün unutacaksan istemem
İstemem istemem böyle kısmet istemem yarab
İstemem böyle kısmet istemem yarab
-
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
***
Sandalımız sanki uçan bir kuştur
Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur
Üsküdar'dan Marmara'ya, Heybeli Büyükada'ya
Aşkımızı mavi suya gizleyelim, yâr, yâr
***
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
***
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
***
Hayatta ne var ki kıymetli, baki?
Kimimiz sarhoş, kimimiz sakin
Hayat budur, giden gelmez
Ağlayanlar neden gülmez?
Aşkımızı kimse bilmez, gizleyelim, yâr, yâr
***
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar