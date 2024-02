Günlerdir gelmez oldun Beklettin beni, neden? İstemiyorsan söyle Vazgeçerim senden *** Günlerdir gelmez oldun Beklettin beni, neden? İstemiyorsan söyle Vazgeçerim senden *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı Aşkımız bitti derim *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı Aşkımız bitti derim *** Böyle kararsız bir aşk Nereye kadar gider? Ya gönülden sev beni Ya da veda et yeter *** Böyle kararsız bir aşk Nereye kadar gider? Ya gönülden sev beni Ya da veda et yeter *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı Aşkımız bitti derim *** Böyle her gün eriyip Bitmektense sevgilim Kapatır bu sayfayı, ah Aşkımız bitti derim