Belki de dilinden bu şarkı düşmez Dilin söylese de gönlün hissetmez Bilsen bile benim için fark etmez Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bunu sana yazdıgımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı, sonra sensin Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bunu sana yazdıgımı bilmezsin Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce Tanrı, sonra sensin Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Kimse dolduramaz inan yerini Bu şarkı da aşkımızın yemini Hiç düşünme mecnun muyum, deli mi Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Bu şarkımda aşkımı anlattım sana Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna Alıştım yıllardır ben yokluğuna Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter