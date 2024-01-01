Mutlu Ol Yeter Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Mutlu Ol Yeter
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Belki de dilinden bu şarkı düşmez
Dilin söylese de gönlün hissetmez
Bilsen bile benim için fark etmez
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bunu sana yazdıgımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bunu sana yazdıgımı bilmezsin
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce Tanrı, sonra sensin
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Kimse dolduramaz inan yerini
Bu şarkı da aşkımızın yemini
Hiç düşünme mecnun muyum, deli mi
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Bu şarkımda aşkımı anlattım sana
Duymazsan, sevgilim, üzülmem buna
Alıştım yıllardır ben yokluğuna
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter