Ne Yeşil Ne Siyah Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Ne Yeşil Ne Siyah
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Ne yeşili ne siyahı
Gözümde hep gözleri var
Seviyorum diye beni aldattınız
Yalan, yalan yıllar
***
Oysa ben hep onu sevdim
Bazen güler, bazen ağlar
Peteğime bal istedim
Vermediniz yalan, yalan yıllar
***
Zaman olur kuş gibi
Bir gün hazan, bir gün bahar
Aşkı sizde öğrenmiştim
Vermediniz yalan yıllar