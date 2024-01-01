Faili Meçhul Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Faili Meçhul
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Neden saçların beyazlanmış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Neden saçların beyazlanmış arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
***
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
***
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
***
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?
***
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
***
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş
Ben de yanmışım senin gibi arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle arkadaş
***
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
***
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim?
***
Ben sefalet tahtında
Şanlı bir hükümdarım
Binlerce dert kölem benim
Bilsen ne bahtiyarım
***
Binlerce dert kölem benim
Bilsen ne bahtiyarım
Bilsen ne bahtiyarım
Bilsen, bilsen ne bahtiyarım, ah
-
Mecburum biliyorsun dönüp gitmeye
İçimde sensizlik biriktirmeye
Saçlarını yüzüme ser son bir kez daha
Belki çare olur yaralarımı sarmaya
Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem
Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem
Aklımı geri ver sende kalmasın
Başka vücutları sevip de sen sanmasın
Aklını geri al bende kalmasın
Başka vücutları sevip de ben sanmasın
***
Sözlerim artık yıllanmış bir şarap
Ne söylesem buruk ne söylesem kırmızı
Düşlerim virane gülüşlerim harap
Ne yapsam gitmez kalır tortusu
***
Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem
Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem
Aklımı geri ver sende kalmasın
Başka vücutları sevip de sen sanmasın
Aklını geri al bende kalmasın
Başka vücutları sevip de ben sanmasın
-
Yolu yoktu zaten bitti,
Herkes gibi, o da gitti,
Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi,
Acı yok, artık gitti,
Her şey gibi bu da bitti,
Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi,
Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi.
***
Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız,
Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık,
Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız,
Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık.
Yazık, ah çok yazık.
***
Acı yok, artık gitti,
Her şey gibi bu da bitti,
Baştan sonu belli olan ucuz bir roman gibi,
Kahramanları ölmeye mahkum, bir film gibi.
***
Aynaya hiç bakmadan hep birbirimizi kırmışız,
Kanlı ellerimizde faili meçhul bir ayrılık,
Göz göze hiç gelmeden hep başka birine bakmışız,
Yorgun bedenlerimizde faili meçhul bir yalnızlık.
Yazık, ah çok yazık.
-