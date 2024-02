Nasıl gelip geçti bunca seneler Farkına varmadan bir rüya gibi Bazen mutlu oldum, bazen dert küpü aah Akıp akıp gittim deryalar gibi *** Nasıl gelip geçti bunca seneler Çok şeyler kaybettim, çok şey kazandım Her günü bir başka yaşantım oldu Bazen güldüm bazen aah yandıkça yandım Her günü bir başka yaşantım oldu Bazen güldüm bazen aah yandıkça yandım *** Nasıl gelip geçti bunca seneler Ne çocukluk kaldı ne de bir dünyam Neler getirdi bak gelen seneler Güneşi tutuldu kapkara dünyam *** Nasıl gelip geçti bunca seneler Çok şeyler kaybettim, çok şey kazandım Her günü bir başka yaşantım oldu Bazen güldüm bazen aah yandıkça yandım Her günü bir başka yaşantım oldu Bazen güldüm bazen aah yandıkça yandım