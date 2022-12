Seni ben bir anda terk edeyim de Varsın da adıma kalpsiz desinler Mutlu görünürdük bütün gözlere Neler çektiğimi nerden bilsinler ** Seni ben bir anda terk edeyim de Varsın da adıma kalpsiz desinler Mutlu görünürdük bütün gözlere Neler çektiğimi nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Fark etmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Fark etmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kalbime akıttım gözyaşlarımı Dışıma vurmadım acılarımı Bundan sonra artık umurumda mı Sana haklı bana haksız desinler *** Kalbime akıttım gözyaşlarımı Dışıma vurmadım acılarımı Bundan sonra artık umurumda mı Sana haklı bana haksız desinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Fark etmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Fark etmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler