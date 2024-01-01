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7/24 Dinle Sultanım (Arabesk 1980-1990)

Sultanım (Arabesk 1980-1990) Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Sultanım (Arabesk 1980-1990) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Sultanım (Arabesk 1980-1990) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sultanım (Arabesk 1980-1990) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Sultanım (Arabesk 1980-1990)

  • Nerden Çıktı Bu Ayrılık

  • Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim?

  • Can Dede

  • Sultanım

  • Yalnız Kaldım

  • İsyanım Gecelere

  • Kül Yanarmı

  • Vicdan Azabı

  • Bu da Geçer

  • İçme Arkadaş Bu Kadar

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