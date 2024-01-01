-
Çok sevmiştik, aşk doluyduk
Neden şimdi bu yolculuk, gidiyor musun?
Gözüm yaşlı, kalbim kırık
Hakkım değil bu ayrılık, sevmiyor musun?
***
Öyle üzgün haldeyim ki
Küstürdün beni her şeye
Öyle senle doluyum ki
Alışamam sensizliğe
***
Sende bütün umutlarım
Gitme sakın, yalvarırım, görmüyor musun?
Kolay değil terk edilmek
Buna nasıl katlanırım, bilmiyor musun?
Bilmiyor musun?
***
Yazık etme bana, yazık
Ner'den çıktı bu ayrılık?
Dilim suskun, kalbim kırık
Hakkım değil bu ayrılık
***
Can gibiydik hani senle
Bu sevdayı bir kalemde siliyor musun?
Bir bütünsem sensin yarım
Gitme sakın, yalvarırım, sevmiyor musun?
***
Öyle üzgün haldeyim ki
Küstürdün beni her şeye
Öyle senle doluyum ki
Alışamam sensizliğe
***
Sende bütün umutlarım
Gitme sakın, yalvarırım, görmüyor musun?
Kolay değil terk edilmek
Buna nasıl katlanırım, bilmiyor musun?
Bilmiyor musun?
***
Yazık etme bana, yazık
Ner'den çıktı bu ayrılık?
Dilim suskun, kalbim kırık
Hakkım değil bu ayrılık
-
Seni ben, ellerin olsun diye mi sevdim?
Aah, ellerin olsun diye mi sevdim?
***
Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim?
Aaaah, boş yere mi verdim?
***
Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim?
Aaaah, boş yere mi verdim?
***
Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin
Yalan sözlerle aldatıp, seninim derdin
***
Her şeyimi uğruna ben, boş yere mi verdim?
Aah, boş yere mi verdim?
-
Yetimem, vurulmuşam
Ben cigerden yanmışam
Gözüm on'için ağlar
Çünkü yetim kalmışam
Gözüm on'için ağlar
Çünkü yetim kalmışam
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Yetimler yavaş oli
Koynu dolu taş oli
Değme yetim gönlüne
Düşer hürda haş oli
Değme yetim gönlüne
Düşer hürda haş oli
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Dede, geleyim, aydım
Kaşları keman, yüz Ay'dı
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
Vallahi, öyle bir güne düşmüşüm, ey, ey, ey, ey
Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey
Ey, ey, ey
***
Ah, umut
Her dakikası yüz ay, a yâr
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
A yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr, a yâr
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
***
Dede, dede, can dede
Tesbihi mercan dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
Yerim sal yastığım koy
Belki ki ölürem, dede
-
Dağlar küçük kalır denin yanında
Denizler bir damla gibi sultanım
Ölmek gerekirse senin yoluna
Emrin olur ben hazırım sultanım
Dağlar küçük kalır senin yanında
Denizler bir damla gibi sultanım
Ölmek gerekirse senin yoluna
Emrin olur ben hazırım sultanım
Aşk tanımam ben aşkımın üstüne
Bedel iste gönlümdeki sevgine
Can gerekirse girmek için kalbine
Emrin olur ben hazırım sultanım
Can gerekirse girmek için kalbine
Emrin olur ben hazırım sultanım
Aşkın için çoktan geçtin canımdan
Esirinim kovma beni kapından
Şüphen varsa sana olan sevdamdan
Vur boynumu ben hazırım sultanım
Aşkın için çoktan geçtin canımdan
Esirinim kovma beni kapından
Şüphen varsa sana olan sevdamdan
Vur boynumu ben hazırım sultanım
Aşk tanımam ben aşkımın üstüne
Bedel iste gönlümdeki sevgine
Can gerekirse girmek için kalbine
Emrin olur ben hazırım sultanım
Can gerekirse girmek için kalbine
Emrin olur ben hazırım sultanı
-
Nerdesin
Sevgilim sen nerde
Nerdesin
Çok özledim bilesin
***
Ah sevgilim
Ah nerdesin
Ah nerdesin
Ah nerdesin
***
Bak şimdi neler oldu
Ayrılık beni buldu
Gönlüme hüzün doldu
Yalnız kaldım nerdesin
***
Tuttuğun ellerimde
Baktığın gözlerimde
Sardığın bedenimde
Sensiz kaldı nerdesin
Nerdesin
***
Nerdesin
Sevgilim sen nerde
Nerdesin
Çok özledim bilesin
***
Ah sevgilim
Ah nerdesin
Ah nerdesin
Ah nerdesin
***
Ben seninle mutluyum
Yarından umutluyum
Seni unutur muyum
Melek yüzlüm nerdesin
***
Sensiz bir gecedeyim
Bitmeyen çiledeyim
Tanınmaz bir haldeyim
Çok özledim nerdesin
Nerdesin
-
Gözümden bir damla yaş akıyor sen giderken
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
Unutmak mı istedin bırakıp da giderken?
Yalnız kaldım yine ben
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
Sensiz birkaç gün, yıl oldu bana
Ayrılıklar yetti canıma
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
***
İsyandayım gecelere,
Seni benden götürenlere,
İsyanım kendi kendime,
Yanımda sen yoksun diye
-
Yağmurda kırılan gül
Yağmuru affeder mi?
Yere dökülen yaprak
Dala geri döner mi?
Kırılan gül kanar mı?
Kül yanar mı?
Ah
***
Ah yaralım bu hasretin
Ölsem diner mi?
Dön yaralım bu acılar
Yoksa biter mi?
***
Ah yaralım bu hasretin
Ölsem diner mi?
Dön yaralım bu acılar
Yoksa biter mi?
***
Dağlarda vurulan kuş
Yuvasına döner mi?
Üstüne çöken duman
Yarasını gizler mi?
Vurulan kuş konar mı?
Kül yanar mı?
Ah
***
Ah yaralım bu hasretin
Ölsem diner mi?
Dön yaralım bu acılar
Yoksa biter mi?
***
Ah yaralım bu hasretin
Ölsem diner mi?
Dön yaralım bu acılar
Yoksa biter mi?
***
Ah yaralım bu hasretin
Ölsem diner mi?
Dön yaralım bu acılar
Yoksa biter mi?
***
Ah yaralım bu hasretin
Ölsem diner mi?
Dön yaralım bu acılar
Yoksa biter mi?
-
Ne talihim güldü
Ne de kaderim
Her gün gibi bugün yine
Dünden beterim
***
Bir yanda vicdanım
Bir yanda sensin
Aşkının mahkûmu oldum
Azap çekerim
***
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
***
Yerden yere vursan bile
Deli gibi seviyorum
Seviyorum
Seviyorum
***
Kırmayalım, günah
Kalplerimizi
Neden zehredelim, söyle?
Günlerimizi
***
Mutluluk seninle
Benim elimde
Korkarım ki zalim kader
Ayırır bizi
***
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
Bu azabı senden değil
Vicdanımdan çekiyorum
***
Yerden yere vursan yine
Deli gibi seviyorum
Seviyorum
Seviyorum
-
Bu da geçer bu da geçer
Alışmalısın dayanmalısın alışmalısın
Hemen karar verme sabret
Bu da geçer alışmalısın dayanmalısın dayanmalısın
***
Böyle kalmaz zamanla
Düzelir elbet
Bu da geçer arkadaş
Sakın üzülme
***
Yarın başka bir gündür
Yarını bekle bu da geçer arkadaş
Sakın üzülme
Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın
****
Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun
Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun
Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun
Ömrün yaslarla dolmaz büyütüyorsun
***
Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun
Bu da geçer arkadaş bu da üzülme
Bu da geçer bu da geçer alışmalısın dayanmalısın alışmalısın
***
Böyle kalmaz zamanla
Düzelir elbet
Bu da geçer arkadaş
Sakın üzülme
***
Yarın başka bir gündür
Yarını bekle bu da geçer arkadaş
Bu da üzülme
Bu da geçer bu da geçer alışmalısın alışmalısın dayanmalısın
-
Çile dertler hepsi boşa
Hiç düşünme boşver yaşa
Bitsin keder bitsin tasa
Ye iç eğlen hayat kısa
***
İçme arkadaş bu kadar
Üzülmek neye yarar
Eğlenip güleceksen
Durma iç sabaha kadar
***
İçme arkadaş bu kadar
Hayatına kastın mı var
Eğlenip güleceksen
Durma iç sabaha kadar
***
Bu dünyada sevmek varken
Kahkahayla gülmek varken
Boyun büküp susma dostum
Hayat başlar gün doğarken