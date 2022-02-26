Çok sevmiştik aşk doluyduk Neden şimdi bu yolculuk, gidiyor musun. Gözüm yaşlı kalbim kırık Hakkım değil bu ayrılık sevmiyor musun *** Öyle üzgün haldeyim ki, Küstürdün beni her şeye Öyle senle doluyum ki Alışamam sensizliğe.. Sende bütün umutlarım *** Gitme sakın yalvarırım görmüyor musun Kolay değil terkedilmek Buna nasıl katlanırım bilmiyor musun *** Yazık etme bana yazık Nerden çıktı bu ayrılık Dilim suskun kalbim kırık Hakkım değil bu ayrılık *** Can gibiydik hani senle Bu sevdayı bir kalemde siliyor musun Bir bütünsem sensin yarım Gitme sakın yalvarırım sevmiyor musun