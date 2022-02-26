Nereden Çıktı Bu Ayrılık Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Nereden Çıktı Bu Ayrılık
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Çok sevmiştik aşk doluyduk
Neden şimdi bu yolculuk, gidiyor musun.
Gözüm yaşlı kalbim kırık
Hakkım değil bu ayrılık sevmiyor musun
***
Öyle üzgün haldeyim ki,
Küstürdün beni her şeye
Öyle senle doluyum ki
Alışamam sensizliğe..
Sende bütün umutlarım
***
Gitme sakın yalvarırım görmüyor musun
Kolay değil terkedilmek
Buna nasıl katlanırım bilmiyor musun
***
Yazık etme bana yazık
Nerden çıktı bu ayrılık
Dilim suskun kalbim kırık
Hakkım değil bu ayrılık
***
Can gibiydik hani senle
Bu sevdayı bir kalemde siliyor musun
Bir bütünsem sensin yarım
Gitme sakın yalvarırım sevmiyor musun