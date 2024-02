Bu günde geçti senden uzakta Umutlar ektim senle yarınlarıma O şarkıyı duymak acı veriyor Sessiz çığlıklar düşüyor dudaklarıma *** Yanlış zamanlarda yaşadık Yanlış oyunları oynadık Razıyım yasak aşkın günahlarına *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Son damla düştü satırlarıma Zincir vuruldu sensiz umutlarıma Alışmak imkansız sensiz resimlere Bir dua olsun bu şarkı tüm sevenlere *** Yanlış zamanlarda yaşadık Yanlış oyunları oynadık Razıyım yasak aşkın günahlarına *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım *** Yanarım ah, ben yanarım Seni her yerde ararım Gün olur düşlere dalarım Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım