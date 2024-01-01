-
Gözlerin gözümle konuşmak ister
Ellerin elimle kavuşmak ister
Talihim seninle barışmak ister
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Gözlerin gözümle konuşmak ister
Ellerin elimle kavuşmak ister
Talihim seninle barışmak ister
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Meçhule çıkmadan gittiğin yollar
Bir bir kırılmadan tuttuğun dallar
Bağrına basmadan beni bu yıllar
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Meçhule çıkmadan gittiğin yollar
Bir bir kırılmadan tuttuğun dallar
Bağrına basmadan beni bu yıllar
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
-
Sıkıldım mutluluk oyunundan
Bu, güçlü görünme durumundan
Güçsüzüm işte
Mutsuzum işte
Sensizim işte
***
Yoruldum kendi yalanımdan
Yürekli görünme durumumdan
Öyle değil işte
Mutsuzum işte
Sensizim işte
***
Beni sevdin diyelim
Niye üzdün, bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Geri döndün diyelim
Niye gittin bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık?
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım?
***
Sıkıldım mutluluk oyunundan
Bu, güçlü görünme durumundan
Öyle değil işte
Mutsuzum işte
Sensizim işte
***
Beni sevdin diyelim
Niye üzdün, bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Geri döndün diyelim
Niye gittin bilelim
Biz o zaman, biz o zaman
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık?
***
Kolay atılmaz ki
Kalpten perişanlık
Sevgi geçer elbet
Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım?
***
Sevgi geçer elbet
Unutulur gider her şey de
Peki ya alışkanlık, onu ne yapalım?
***
Alışkanlık var
Alışkanlık var
Alışkanlık var
***
Alışkanlık var
Alışkanlık var
Alışkanlık var, onu ne yapalım?
-
Ne önemi var, neresi olursa
Bize her yer cennet
Hadi yanıma yerleş
Ben buradayım
***
Ne önemi var, hangi gün olursa
Bize her gün sevmek
İstiyorsan bilmek
Sor buradayım, karşındayım
***
Yazık ki kavgasız aşk olmaz
Ama bizde ayrılık konuşulmaz
Sevmenin elinde beraber büyüdük
Biz ölmeden cenneti gördük
***
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin
Melek sensin
Bu gece melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Melek sensin, melek sensin
***
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan hüzünlensin
***
Demek sensin, melek sensin
Biraz şeytan hüzünlensin
Demek sensin, melek sensin
Bırak şeytan, melek sensin
-
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Oldu oldu, olamadı
Bir dakika duramadı
Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Oldu oldu, olamadı
Bir dakika duramadı
Bizdeki aşk rüzgârıyla uçtu, kimse kalmadı
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Tabii ki böyle olmasında
Senin gözlerinden pay var
Korkma benle yükselmekten
Hiç yıkılmaz bu dağlar
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese fark fark atıyor
***
Seni gören kalp tak tak atıyor
Kafada şimşek çak çak çakıyor
Ha bir de gördüm aşkların çoğunu
Bizdeki herkese, bizdeki herkese
Bizdeki herkese fark fark atıyor
-
Geçmişin bir kaydı yok
Dönmenin imkanı yok
Senden perişanı yok
Bana boş, bana boş
***
Benden sana ilgi yok
Aşka ait bilgi yok
Lütfen bana doğru değil
Geri koş, geri koş
Sana şok şok şok şok şok
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan)
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla)
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Geri dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Kalbinin imkanı çok
Fan gibi hayranı çok
Senden gelen cümleler
Bana boş, bana boş
***
Benden sana ilgi yok
Aşka ait bilgi yok
Lütfen bana doğru değil
Geri koş, geri koş
Sana şok şok şok şok şok
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan)
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla)
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Geri dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Senin aslını da kopyanı da istemiyorum
Kim demiş seni artık asla beklemiyorum (yalan)
Ufak aklını da fikrini de kendine sakla (sakla)
Bana dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
***
Geri dönmek istiyormuşsun
Hoppala yok ya (yok ya)
-
-
Senin aşk zannettiğin
Benim vazgeçtiğim
Benim sen zannettiğim
Umutlar, umutlar
Umut var hep umut var
***
Gezdiğimiz şehirlerden
Şimdi bizi uğurlarlar
Işıkları kapattıysan
Nafile
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Belki seni görmesine
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Bir gün seni görmesine
***
Gezdiğimiz şehirlerden
Şimdi bizi uğurlarlar
Işıkları kapattıysan
Nafile
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Belki seni görmesine
***
Yaşıyorum ama ben
Öylesine
Ölmesine
Bir gün seni görmesine
-
Sen her kalbini açanla mutlu musun
Bu en sevdiğin şarkıyla avunur musun
Hadi bir daha söyle üzme kimseyi böyle
Gün gelir gerçeği aşk sezer
***
Sen derdini soranla konuşur musun
Beni sessiz bir yalanla unutur musun
Hadi bir daha söyle unutalım mı birlikte
Kalmamış bir nefes ver yeter
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
***
Sen aşktan güçlü biriyle
Yok olur musun
Bir parça hüznün kaldıysa
Onu unutur musun
Hadi bir daha söyle unutalım mı
Birlikte kalmamış bir nefes ver yeter
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
***
Giderek geçende var kalıp hep üzende var
Seni bir sevende var tam şu an sana bakar
-
Bak baş başayız
En kolayız aşkta
Ben tek başıma
Bana senini yolla
***
Kimseyi benim gibi
Sevmiş olamazsın
Yapma dur
***
Ne olur söndür
Işığı son kez
Bekliyor herkes
Kaybolalım birden
***
Bize bir döndür
Kaderi son kez
Ölüyor herkes
Biz sayalım
Birden sonuna kadar
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