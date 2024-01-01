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Benim Meselem Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Benim Meselem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Benim Meselem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Meselem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Benim Meselem

  • O Sarhoş

  • Benim Meselem

  • Yemin Olsun

  • Şansıma

  • Ye Memo

  • Kadehler Ağlasın

  • Uyma Ellere

  • Ayrılık

  • Ak Ellerin Salan

  • Sabrıma Borçluyum

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