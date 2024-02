Acele etseydim her şey bitmişti, her şey bitmişti Mutluluk ümidim uçup gitmişti, uçup gitmişti Belki daha her şeyin aman, aman, aman Sonu, sonu, sonu, sonu, sonu gelmişti *** Kolay mı genç yaşta gurbete düşmek aman aman Kolay mı hasretin zehrini içmek Kolay mı feleğin aman, aman, aman Yandım, yandım, yandım, yandım çarkından geçmek **** Sabrıma borçluyum ben bugünleri aman aman Allah'a borçluyum ben bugünleri Mevla'ya borçluyum ben bugünleri *** Yüzüme güleni dostum sanmıştım, dostum sanmıştım Her türlü çileyi göze almıştım, göze almıştım Şeytana uysaydım aman, aman, aman Çoktan, çoktan, çoktan, çoktan, çoktan yanmıştım *** Kolay mı genç yaşta gurbete düşmek aman aman Kolay mı hasretin zehrini içmek Kolay mı feleğin aman, aman, aman Yandım, yandım, yandım, yandım çarkından geçmek *** Sabrıma borçluyum ben bugünleri aman aman Allah'a borçluyum ben bugünleri Mevla'ya borçluyum ben bugünleri