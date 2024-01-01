O Sevgi Sensin Her sabah güneşle birlikte doğan Ruhumu ısıtan o sevgi sensin Dünyamı bir anda neşeye boğan Huzuru yaşatan o sevgi sensin Her sabah güneşle birlikte doğan Ruhumu ısıtan o sevgi sensin Dünyamı bir anda neşeye boğan Huzuru yaşatan o sevgi sensin *** Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin *** Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın Sen bana yakınsın, ben sana yakın Elini elimden ayırma sakın İçimde büyüyen o sevgi sensin Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın Sen bana yakınsın, ben sana yakın Elini elimden ayırma sakın İçimde büyüyen o sevgi sensin *** Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin

Arkadaşım Bu akşam dertliyim içmeye geldim Doldur da bir kadeh ver arkadaşım Kahreden derdimi dökmeye geldim Dinle de bir ibret al arkadaşım Dinle de bir ibret al arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum ben arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Evimden barkımdan ayrı kalmışım Gurbeti kendime mekan yapmışım Yanardağ misali yanıyor kalbim Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım Dünyada neler var gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım

Ben Razıyım Bütün dertler senden gelsin Senden gelsin ızdırabım Varsın yüzüm hiç gülmesin Her cefana ben razıyım *** Her çilene her zulmüne Ben zevk diye katlanırım Tek aşkıma saygı göster Bu hayata ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım *** Bir ufacık gülüşünle Bin mutluluklar yaşarım Ay da olsa yıl da olsa Esirgeme ben razıyım *** Elde değil seviyorum Ümitsizce bağlanmışım Sensiz hayat düşünemem Ecelim ol ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım

Canıma Cansın Vazgeçmem imkânsız senin aşkından Bırak bu yüreği sevdanla yansın Mutluluk getirdin benim dünyama Ömrüme ömürsün, canıma cansın Canıma cansın *** Karanlık bahtımın ışığı sensin Ömrümün çiçeği, baharı sensin Bu gönlüm aşkından nasıl vazgeçsin? Ömrüme ömürsün, canıma cansın Canıma cansın *** Bakışın sebeptir sevinçlerime Gülüşün çaredir tüm dertlerime Güneşsin, hayatsın benim gönlüme Ömrüme ömürsün, canıma cansın Canıma cansın *** Karanlık bahtımın ışığı sensin Ömrümün çiçeği, baharı sensin Bu gönlüm aşkından nasıl vazgeçsin? Ömrüme ömürsün, canıma cansın Canıma cansın

Hayellerim Suya Düştü Yine şaştı gönlüm aşkta Mutluluktan uzak düştü Ummadığım geldi başa Hayallerim suya düştü Bu seferki başka derken Kalbim yine köze düştü *** Mutluluğu buldum derken Yine dertler bana düştü Yıkıldı tüm ümitlerim Hayallerim suya düştü *** Onu farklı zannetmiştim İşte sevmek bu demiştim Bilsen neler düşlemiştim Hayallerim suya düştü Kül oldu tüm umutlarım Hayallerim suya düştü *** Mutluluğu buldum derken Yine dertler bana düştü Yıkıldı tüm umutlarım Hayallerim suya düştü

Nice Yıllara Nice yıllara, nice yıllara Sensiz kadehimi kaldırıyorum Nice yıllara, nice yıllara Sana gönülden şans diliyorum *** Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi Sana kalbimden mutlu ol diyorum Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi Sana kalbimden mutlu ol diyorum *** Nice yıllara, nice yıllara Nice yıllara, nice yıllara *** Bir zamanlar bu aşkı Beraber yaşatmıştık Ne hayaller kurmuştuk Böyle olmamalıydı ** Bir zamanlar bu aşkı Beraber yaşatmıştık Ne hayaller kurmuştuk Böyle olmamalıydı *** Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi Sana kalbimden mutlu ol diyorum Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi Sana kalbimden mutlu ol diyorum *** Nice yıllara, nice yıllara Nice yıllara, nice yıllara

O Gün Gelecek Mi? Gözlerin gözümle konuşmak ister Ellerin elimle kavuşmak ister Talihim seninle barışmak ister O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum *** Gözlerin gözümle konuşmak ister Ellerin elimle kavuşmak ister Talihim seninle barışmak ister O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum *** Mutluluk içimde dinmez bir hasret İster anla beni istersen kahret Sabret diyor kalbim bana hep, sabret O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum *** Mutluluk içimde dinmez bir hasret İster anla beni istersen kahret Sabret diyor kalbim bana hep, sabret O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum *** Meçhule çıkmadan gittiğin yollar Bir bir kırılmadan tuttuğun dallar Bağrına basmadan beni bu yıllar O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum *** Meçhule çıkmadan gittiğin yollar Bir bir kırılmadan tuttuğun dallar Bağrına basmadan beni bu yıllar O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum *** Mutluluk içimde dinmez bir hasret İster anla beni istersen kahret Sabret diyor kalbim bana hep, sabret O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum *** Mutluluk içimde dinmez bir hasret İster anla beni istersen kahret Sabret diyor kalbim bana hep, sabret O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum

Sevmek İstiyorum Sevmek istiyorum seni delice Bütün benliğinle benliğime doğ Yak beni sevgilim delicesine Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Sevmek istiyorum seni delice Bütün benliğinle benliğime doğ Yak beni sevgilim delicesine Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Sönmesin gönlümün ümit çırası Nasılsa cehennem senden sonrası Bendeyse sevipte yanma sırası Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Sönmesin gönlümün ümit çırası Nasılsa cehennem senden sonrası Bendeyse sevipte yanma sırası Küllere dönsemde ateşim sen ol Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Alev, alev dolaş bütün tenimde Tek düşüncem sen ol ümitlerimde Yanmaya razıyım senin sevginle Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Alev, alev dolaş bütün tenimde Tek düşüncem sen ol ümitlerimde Yanmaya razıyım senin sevginle Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Sönmesin gönlümün ümit çırası Nasılsa cehennem senden sonrası Bendeyse sevipte yanma sırası Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Sönmesin gönlümün ümit çırası Nasılsa cehennem senden sonrası Bendeyse sevipte yanma sırası Küllere dönsemde ateşim sen ol Küllere dönsemde ateşim sen ol *** Sönmesin gönlümün ümit çırası Nasılsa cehennem senden sonrası Bendeyse sevipte yanma sırası Küllere dönsemde ateşim sen ol Küllere dönsemde ateşim sen ol