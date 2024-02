Her sabah güneşle birlikte doğan Ruhumu ısıtan o sevgi sensin Dünyamı bir anda neşeye boğan Huzuru yaşatan o sevgi sensin Her sabah güneşle birlikte doğan Ruhumu ısıtan o sevgi sensin Dünyamı bir anda neşeye boğan Huzuru yaşatan o sevgi sensin *** Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin *** Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın Sen bana yakınsın, ben sana yakın Elini elimden ayırma sakın İçimde büyüyen o sevgi sensin Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın Sen bana yakınsın, ben sana yakın Elini elimden ayırma sakın İçimde büyüyen o sevgi sensin *** Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Güzel gözlerine baktığım zaman Gözümden gönlüme aktığın zaman Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin Seninle bir bütün olurum inan Dünyalara bedel o sevgi sensin

Bütün dertler senden gelsin Senden gelsin ızdırabım Varsın yüzüm hiç gülmesin Her cefana ben razıyım *** Her çilene her zulmüne Ben zevk diye katlanırım Tek aşkıma saygı göster Bu hayata ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım *** Bir ufacık gülüşünle Bin mutluluklar yaşarım Ay da olsa yıl da olsa Esirgeme ben razıyım *** Elde değil seviyorum Ümitsizce bağlanmışım Sensiz hayat düşünemem Ecelim ol ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım