O Yaktı Beni Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
O Yaktı Beni
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Ben onu severken kıymet bilmedi
Uğrunda yanarken hiç dert etmedi
Mutluluk vermedi, huzur vermedi
Allahım aşkıyla o yaktı beni
Mutluluk vermedi, huzur vermedi
Allahım aşkıyla o yaktı beni
***
Yarabbim bu ahım yerde kalmasın
Aldatmak nasılmış görsün anlasın
Ağlasın ömrünce yansın, ağlasın
Allahım aşkıyla o yaktı beni
Ağlasın ömrünce yansın, ağlasın
Allahım aşkıyla o yaktı beni
***
Vicdanı merhamet taşımıyormuş
Aşk denen duyguya inanmıyormuş
Seninim diyordu meğer yalanmış
Allahım aşkıyla o yaktı beni
Seninim diyordu demek yalanmış
Allahım aşkıyla o yaktı beni
***
Yarabbim bu ahım yerde kalmasın
Aldatmak nasılmış görsün anlasın
Ağlasın ömrünce yansın, ağlasın
Allahım aşkıyla o yaktı beni
Ağlasın ömrünce yansın, ağlasın
Allahım aşkıyla o yaktı beni