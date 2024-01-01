Öldürdüğün Yetmedi mi Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Öldürdüğün Yetmedi mi
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Senin için ağladığım
Bağrıma taşlar bastığım
Boynu bükük dolaştığım
Yetmedi mi, az mı geldi?
Gel, gel diye yalvardığım
Yetmedi mi, az mı geldi?
***
Sürüm sürüm süründüğüm
Karalara büründüğüm
Beni böyle öldürdüğün
Yetmedi mi, az mı geldi?
Beni böyle öldürdüğün
Yetmedi mi, az mı geldi?
***
Sabır sabır diye diye
Belki bir gün döner diye
Hasretinle öle öle
Yetmedi mi, az mı geldi?
Gözyaşları döke döke
Beklediğim az mı geldi?
***
Sürüm sürüm süründüğüm
Karalara büründüğüm
Beni böyle öldürdüğün
Yetmedi mi, az mı geldi?
Beni böyle öldürdüğün
Yetmedi mi, az mı geldi?
Beni böyle öldürdüğün