Senin için ağladığım Bağrıma taşlar bastığım Boynu bükük dolaştığım Yetmedi mi, az mı geldi? Gel, gel diye yalvardığım Yetmedi mi, az mı geldi? *** Sürüm sürüm süründüğüm Karalara büründüğüm Beni böyle öldürdüğün Yetmedi mi, az mı geldi? Beni böyle öldürdüğün Yetmedi mi, az mı geldi? *** Sabır sabır diye diye Belki bir gün döner diye Hasretinle öle öle Yetmedi mi, az mı geldi? Gözyaşları döke döke Beklediğim az mı geldi? *** Sürüm sürüm süründüğüm Karalara büründüğüm Beni böyle öldürdüğün Yetmedi mi, az mı geldi? Beni böyle öldürdüğün Yetmedi mi, az mı geldi? Beni böyle öldürdüğün