Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler" Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler" Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler" Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler" Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?