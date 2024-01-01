Olsun Şarkı Sözleri
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Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler"
Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter
Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler"
Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter
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Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
***
Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler"
Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter
Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler"
Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
***
Küsecek kadar çok mu?
Küsecek kadar çok mu?