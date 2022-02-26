Ölürüm O Zaman Varlığına öyle alışmışım ki Sana sarılmadan uyuyamam ben Eğer kaybedersen bir tanem seni Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Ellerin ellerimi tutmazsa eğer Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben.

Tutamıyorum Zamanı İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp Göz göre göre korku saklayıp Boğazına gömülüp sustun mu hiç *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** İnadına yenilmeden aşık olmadan gel Bu gidişin sonu kötü kalbi kaybetme gel Siyahını bırak da gel derdi sil yeter Aşka zulmedip küsme sen yeter Şafağım kararır daralır geceler *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Kal gittiğin yerde mutlu ol Ya da gel kalbimde tahta sahip ol Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim Ama karar ver tutamıyorum zamanı *** Karar ver... Karar ver... Ama karar ver tutamıyorum zamanı