Ölüyorum kederimden El içine çıkmaya yüzüm kalmadı Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı *** Çaresizlik içindeyim Karanlık dünyama ışık tutan olmadı Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne diye soran olmadı

Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Al buğday benizlim zülfü dolaşık Dividim, kalemim yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende *** Yüce dağ başında bir top kar idim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim Dividim, kalemim yazarım *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla