Ömrüm Seninle Geçsin Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Ömrüm Seninle Geçsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Ömrüm Seninle Geçsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ömrüm Seninle Geçsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Ömrüm Seninle Geçsin
Tüm Şarkıları
-
Bu hayat sensiz yaşanmaz,bak neler çekiyorum
Her allahın akşamı bak derdinden içiyorum
Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum.
***
Bana hayat veren sensin,bak yanımda değilsin.
Senden başkasına asla,allah muhtac etmesin
Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum