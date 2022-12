Ayin gibi bu aşk Ayin gibi bu ayrılık Ayin gibi beklemek Ve seni gizlemek *** Sen de yenik düşme Sabrını yitirme Korkma ölmezsin daha çok istedin diye *** Bir ömür yetmez ki Sana doymaya ah be sevgilim Bir hayat yetmez ki Bir kıyısından başlasak aşkın bari *** Benim gibiler Sevmeyi sevenler Her derdi çeker de İhanete gelemezler Kaldırsana başını Yüreğime dokunsana Ben hazırım her şeye Bak hayat çok kısa *** Ayrılık yorar Ayrılık yakar Ayrılık yıkar Derken iz kalır kalbinde *** Bir ömür yetmez ki Korkarsan hayattan Sen de yetmezsin ki