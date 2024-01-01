-
Öyle dünya isterim ki
Bu dünyadan uzak olsun
Öyle dünya isterim ki
Bu dünyadan uzak olsun
***
Ne kış ne de bir yaz isterim
Mevsim ilkbahar olsun
Ne kış ne de bir yaz isterim
Mevsim ilkbahar olsun
***
Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
***
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime ortak olsun
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime derman olsun
***
Bıktım her gün çile çekmekten
Sevip sevip ayrılmaktan
Bıktım her gün çile çekmekten
Sevip sevip ayrılmaktan
***
Ben de bıktım usandım artık
Ümitsiz yaşamaktan
Ben de bıktım usandım artık
Ümitsiz yaşamaktan
***
Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
***
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime ortak olsun
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime derman olsun
-
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Düşmüşem derdine olmuşam aşık
Al buğday benizlim zülfü dolaşık
Dividim, kalemim yazarım
***
Böyle bir yavrunun derdi
Var bende, yar bende, var bende
Böyle bir yavrunun derdi
Var bende, yar bende, var bende
***
Yüce dağ başında bir top kar idim
Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim
Evvel yarin sevgilisi ben idim
Dividim, kalemim yazarım
***
İşte ben gidiyorum yar hemen ağla
Dön ağla
Yan ağla
***
İşte ben gidiyorum yar hemen ağla
Dön ağla
Yan ağla
-
Ölüyorum, kederimden
Ölüyorum, kederimden
El içine çıkmaya yüzüm kalmadı
***
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne, derdin ne diye soran olmadı
***
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne, derdin ne diye soran olmadı
***
Çaresizlik içindeyim
Karanlık dünyama ışık tutan olmadı
***
Ömrüm hiç gibi geçti
Derdin ne, derdin ne diye soran olmadı
-
Saygıdeğer dinleyenlerim
Ben, Müslüm Gürses
Duygularınıza ancak şarkılarımla ulaşabildim
Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizin seçtiği
Gönlünüze taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm
"Korsan" diye adlandırdığımız kaset kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişilerin
Aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm
Bu vesileyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum
***
Sabret sabret, sabret gönlüm sabret
Zamanla bitecek elbet
Sabret sabret, sabret biraz daha
Gayret göster, sükunet et
***
Sabret sabret, sabret gönlüm sabret
Zamanla bitecek elbet
Sabret sabret, sabret biraz daha
Gayret göster, sükunet et
***
Zamanla her şey değişir, gününü gün et
Hayatı gördüğün gibi öyle kabul et
Karamsar olma yarını ümitle bekle
Nasılsa bir gün dönecek bitecek hasret
***
Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil
Bir yıl değil, ömür demek
Sevmek sevmek, sevmek nefret değil
Sabır ister ölene dek
***
Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil
Bir yıl değil, ömür demek
Sevmek sevmek, sevmek nefret değil
Sabır ister ölene dek
***
Kendin gördün, kendin sevdin, kimin suçu var?
Her derdin bir çaresi var, bulunur elbet
Gülecek günler yakında, sil gözlerini
Kaderine razı ol, yoluna devam et
-
İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine hayatın sillesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Hayatın en başında felek karşımızda mı kaldı
Yaşamın kıyısından ömür zaten çok yol aldı
Elimde bir kalem bir kağıt kimi zamansa hüznüm
Dünyaysa çelme taktı düştük bazen hep penaltı
Bir istediğim bir istemediğim günler
Hayır beklediğim kendini iteklediğim
Ve yere düşünce teklediğim
Sırlarım gecemde gizlidir güneşten sakladım
Bazen umutlar da söner ayışığından aldığım
Yüreksiz olan zevksiz gelip geçer her mevsim
Kabartma fazla nefsin yürekli olan sevsin
Karanlık odam sessiz düşüncem pek bi keyifsiz
Haksızlık damarlarımda gezenlerdir en renksiz
Hançeri var hayatın hayata sırtımız dönük
Bir mazeretim yok benim yolun sonu zaten ölüm
İstediğin kadar bağır kimse duymaz son sözün
Adaletiyse bu dünyanın itirazım var gülüm
***
Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye itirazım var
***
Kapanmış yolların hanında bekleyen yolcuyuz
Umutla yolun en sonunda duvar hariç komşuyuz
Bir yalan bin yılandan beter binbir yalancı heryerlerde
Peşinde milyon keder repler yetmez çare derde
İsyanım hem sözlerim hem gözlerim hem özümde
Özlediğim birçok şeyde var hiçbiri yok yerinde
İstediklerinle yapamadıkların hep aynı mı
Bilmem ben ama hep aynı yerde bekliyorum yarını
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum
Ben hep ezilmeye mecbur muyum
İtirazım var bu yalan dolana benim şu dertlere ne borcum var ki
Tuttu yakamı bırakmıyor benim mutlulukla ne zorum var ki
Bana cehennemi aratmıyor bana cehennemi aratmıyor
-
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
Yaşamak, değil yaşamak
***
Of, of
***
Kalbin biliyorsa neden saklıyor?
Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
***
Sevildiğini bil, sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
***
Yaşamak, değil yaşamak
-
Ben melamet hırkasını kendim giydim elimden
Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim
Haydar haydar taşa çaldım neyleyim
Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim
Haydar haydar taşa çaldım neyleyim
***
Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni
Haydar haydar seyreder alem beni
***
Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni
Haydar haydar seyreder alem beni
***
Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne
Haydar haydar o yar benim kime ne
Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne
Haydar haydar o yar benim kime ne
-
Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabah bekliyor
Gökyüzü hüzünlü matem var sanki
Kim bilir kaç seven sabah bekliyor
***
Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
Doğacak güneşe hayli zaman var
Dertler peşi sıra çile bitmiyor
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
***
Geceler sabahla dargın mı bilmem
Her taraf karanlık sessiz sedasız
Geceler sabaha dargın mı bilmem
Her taraf karanlık sessiz sedasız
***
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf
Hangi günüm geçti aşkla kavgasız
***
Korkunun ecele faydası yok ki
Yarı yoldan dönmek neyi halleder
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
***
Belamı bulmuşum bulduğum kadar
Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider
-
Zaman aleyhimizde, vakit geçiyor
Her geçen gün bir kayıp, ömür yetmiyor
Döneceğin varsa dön, dön, dön, dön sabrım kalmadı
Sevenlerin aşkına gücüm yetmiyor
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
Tasarlamış geleceği, tasarlamış geleceği of, of, of
***
Çekilmiyor sensiz hayat çilesi
Aşkın delisiyim, var mı ötesi?
Döneceğin varsa dön, dön, dön, dön sabrım kalmadı
Seven kalbini sustur, bitsin öfkesi
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
Tasarlamış geleceği, tasarlamış geleceği of, of
-
Ben insan değil miyim?
Ben kulun değil miyim?
Tanrım dünyaya beni sen attın
Çile çektirdin derman arattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattın
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu?
***
Ben de gülmek isterim
Ben de sevmek isterim
Önce ne verdin sonra ne aldın
Onun peşinden neden ağlattın
***
Madem unutacaktın
Beni neden yarattı
***
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada
Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?
-
Bir bir kapandı ümit kapısı
İçimde var benim gönül yarası
Gözyaşlarımın yoktur faydası
Yaşadığımız alem hayal dünyası
Gözyaşlarımın yoktur faydası
Yaşadığımız alem hayal dünyası
***
Toprak gibi ezdin beni kül ettin
Kullarına beni oyuncak ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
***
Talih bizi yazmış kara deftere
Gideceğiz bir gün o mechul yere
Rastladın mı hiç gidip gelene?
Sen de boyun eğersin bir gün ecele
Rastladın mı hiç gidip gelene?
Sen de boyun eğersin bir gün ecele
***
Toprak gibi ezdin beni kül ettin
Kullarına beni oyuncak ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
Sanki yetmez gibi eziyet ettin
En sonunda beni isyankar ettin
En sonunda beni isyankar ettin
-
Tanrı istemezse, yaprak düşmezmiş
Tanrı istemezse, insan ölmezmiş
Tanrı istemezse, yaprak düşmezmiş
Tanrı istemezse, insan ölmezmiş
***
Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün
Eşime dostuma beni güldürdün
Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün
Eşime dostuma beni güldürdün
***
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can gidiyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can gidiyor
***
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın
***
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada, ateşe attın
Sen beni dünyada, ateşe attın
Sen beni dünyada, ateşe attın
***
Senin için herkes, kötü söylüyor
Söylemesi kolay, bir de bana sor
Senin için herkes, kötü söylüyor
Söylemesi kolay, bir de bana sor
***
Seninle yaşamak güzel şey ama
Senden ayrılmayı bir de bana sor
Seninle yaşamak güzel şey ama
Senden ayrılmayı bir de bana sor
***
Vicdanının (sesini) dinle bak (ne diyor)
Senin için bir can, bir can gidiyor
Vicdanının sesini dinle bak ne diyor
Senin için bir can, bir can gidiyor
***
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün hayatta bıraktın
Allah öldürür dünyadan alır
Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın
***
Cehennem ateşi ahirette olur
Sen beni dünyada, ateşe attın
Sen beni dünyada, ateşe attın
Sen beni dünyada
-
Hasta ettin beni
Seni kansız seni
Senin de vicdanın yokmuş
Vay imansız seni
***
Hasta ettin beni
Seni kansız seni
Senin de vicdanın yokmuş
Vay imansız seni
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Nasıl olsa bir gün
Sen de öleceksin
Bana yaptıkların için
Hesap vereceksin
***
Nasıl olsa bir gün
Sen de öleceksin
Bana yaptıkların için
Hesap vereceksin
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun sen bana
Bana yalvarma, boşuna yanma
Ölsen acımam sana
***
Gece demedin, gündüz demedin
Kan kusturdun
-
Seni sevmek için ölmek mi lazım?
Kahrından her gece içmek mi lazım?
***
Ağlarım gülemem
İsterim sevemem
Hayatım boşa geçiyor
Sana yâr mı yoksa köle mi lazım?
***
Aşkından ölüyorum
Sonu yok biliyorum
Sev beni, sev beni
Ya sev ya öldür beni
Zalimsin
***
Seni sevmek için ölmek mi lazım?
Bana sorsan seni öldürmek lazım
***
Ağlarım gülemem
İsterim sevemem
Hayatım boşa geçiyor
Sana yâr mı yoksa köle mi lazım?
***
Aşkından ölüyorum
Sonu yok biliyorum
Sev beni, sev beni
Ya sev ya öldür beni
Zalimsin
-
Kalbimde aşkın alevdir yanıyor
Sensiz perişan teselli bulmuyor
Ne haldeyim bilemezsin
Benden şefkat göremezsin göremezsin
***
Bu aşk böyle hiç devam eder mi
Sevenler söyle terkeder mi
Aşkı ayaklar altında ezer mi
***
Kaybolan günler gelecek mi geri
Sevgilim gittin düşünmedin beni
Sevmek mi zor sevilmek mi
Ölmek mi zor yaşamak mı
Gel bana sor
***
Bu aşk böyle hiç devam eder mi
Sevenler söyle terkeder mi
Aşkı ayaklar altında ezer mi
-
Evvela Hüda'yı tanımasa idim
Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun aman, aman
***
Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada
Bir ben miyim, bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi?
Ya Rabbi, ya Rabbi
-
Bir şişe, bir boş kadeh
Birde sonsuz melalim
Bir şişe, birde boş kadeh
Birde sonsuz melalim
***
Her gece böyle sensiz
Bak perişan halim
Her gece böyle sensiz
Bak perişan halim
***
Hiç bir ümit yok artık
Ah yıkıldı hayalim
Ah yıkıldı hayalim
***
Gel yetiş insaf eyle
Kalmadı hiç mecalim
Gel yetiş insaf eyle
Kalmadı hiç mecalim
***
Hiç bir ümit yok artık
Ah yıkıldı hayalim
Ah yıkıldı hayalim
-
Bu hayat sensiz yaşanmaz bak neler çekiyorum
Her Allah'ın akşamı bak derdinden içiyorum
Bu hayat sensiz yaşanmaz bak neler çekiyorum
Her Allah'ın akşamı bak derdinden içiyorum
***
Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
***
Bana hayat veren sensin bak yanımda değilsin
Senden başkasına asla Allah muhtaç etmesin
Bana hayat veren sensin bak yanımda değilsin
Senden başkasına asla Allah muhtaç etmesin
***
Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum
Senden başkasını sevemiyorum
Sevemiyorum
-
Derdim öyle beter ki
Kimse bir gün çekemez
Derdim öyle beter ki
Kimse bir gün çekemez
***
Yaşamakmış ölmekmiş
Benim için fark etmez
Yaşamakmış ölmekmiş
Benim için fark etmez
***
Tek tesellim kadehler
Başka bir şey istemez
Sarhoş etsin yeter ki
Rakı şarap fark etmez
***
Tek tesellim kadehler
Başka bir şey istemez
Sarhoş etsin yeter ki
Rakı şarap fark etmez
***
Derdimi sorsa biri
Kırk yıl anlatsam bitmez
Derdimi sorsa biri
Kırk yıl anlatsam bitmez
***
Çare bulsun bulmasın
Benim için fark etmez
Çare bulsun bulmasın
Benim için fark etmez
***
Tek tesellim kadehler
Başka bir şey istemem
Sarhoş etsin yeter ki
Rakı şarap fark etmez
-
İçime doğmuştu sanki
Severken sevilmem diye
Bir tatlı ümit yerine
Acı bıraktın hediye
***
Günah değil mi yazık değil mi
Yıllar süren sevgiye
***
Yerimde sen olsaydın
Hergün içer ağlarmıydın
Kalpten sevmeyen birine
Candan bağlanırmıydın
***
Günah değil mi yazık değil mi
Yıllar süren sevgiye