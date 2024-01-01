Öyle dünya isterim ki Bu dünyadan uzak olsun Öyle dünya isterim ki Bu dünyadan uzak olsun *** Ne kış, ne de bir yaz isterim Mevsim ilkbahar olsun Ne kış, ne de bir yaz isterim Mevsim ilkbahar olsun *** Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun *** Öyle bir yâr isterim ki Derdime derman olsun Öyle bir yâr isterim ki Derdime derman olsun *** Bıktım her gün çile çekmekten Sevip sevip ayrılmaktan Bıktım her gün çile çekmekten Sevip sevip ayrılmaktan *** Ben de bıktım usandım artık Ümitsiz yaşamaktan Ben de bıktım usandım artık Ümitsiz yaşamaktan *** Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun *** Öyle bir yâr isterim ki Derdime ortak olsun Öyle bir yâr isterim ki Derdime derman olsun