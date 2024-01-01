Öyle Dünya Şarkı Sözleri
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Öyle dünya isterim ki
Bu dünyadan uzak olsun
Öyle dünya isterim ki
Bu dünyadan uzak olsun
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Ne kış, ne de bir yaz isterim
Mevsim ilkbahar olsun
Ne kış, ne de bir yaz isterim
Mevsim ilkbahar olsun
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Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
***
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime derman olsun
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime derman olsun
***
Bıktım her gün çile çekmekten
Sevip sevip ayrılmaktan
Bıktım her gün çile çekmekten
Sevip sevip ayrılmaktan
***
Ben de bıktım usandım artık
Ümitsiz yaşamaktan
Ben de bıktım usandım artık
Ümitsiz yaşamaktan
***
Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
Vefalı bir arkadaşım
İçki dolu masam olsun
***
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime ortak olsun
Öyle bir yâr isterim ki
Derdime derman olsun