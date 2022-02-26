Saatim yok Tam olarak bilemem Biraz bira, biraz şarap önceydi Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken Yıllar hayatlar geçiyor *** Takatim yok yine de telefon sarıldım Son bir özür için Tüm sevdiğim kadınlardan Çok mu ayıp hala mutluluk istemek Neyse zaten hiç halim yok *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça paramparça *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça paramparça