Paramparça Şarkı Sözleri
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Saatim yok
Tam olarak bilemem
Biraz bira, biraz şarap önceydi
Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken
Yıllar hayatlar geçiyor
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Takatim yok yine de telefon sarıldım
Son bir özür için
Tüm sevdiğim kadınlardan
Çok mu ayıp hala mutluluk istemek
Neyse zaten hiç halim yok
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça paramparça
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça paramparça
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