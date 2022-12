Saygıdeğer dinleyenlerim Ben, Müslüm Gürses Duygularınıza ancak şarkılarımla ulaşabildim Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizlerin seçtiği, gönlünüze taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm. "Korsan" diye adlandırdığımız kaset kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişilerin aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm. Bu vesileyle; sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. *** Sabret sabret, sabret gönlüm sabret Zamanla bitecek elbet Sabret sabret, sabret biraz daha Gayret göster, sükunet et *** Sabret sabret, sabret gönlüm sabret Zamanla bitecek elbet Sabret sabret, sabret biraz daha Gayret göster, sükunet et *** Zamanla her şey değişir, gününü gün et Hayatı gördüğün gibi öyle kabul et Karamsar olma yarını ümitle bekle Nasılsa bir gün dönecek bitecek hasret *** Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil Bir yıl değil, ömür demek Sevmek sevmek, sevmek nefret değil Sabır ister ölene dek *** Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil Bir yıl değil, ömür demek Sevmek sevmek, sevmek nefret değil Sabır ister ölene dek *** Kendin gördün, kendin sevdin. Kimin suçu var? Her derdin bir çaresi var, bulunur elbet Gülecek günler yakında, sil gözlerini Kaderine razı ol, yoluna devam et