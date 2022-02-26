Sabret Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Sabret şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Sabret şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sabret sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Saygıdeğer dinleyenlerim
Ben, Müslüm Gürses
Duygularınıza ancak şarkılarımla ulaşabildim
Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizlerin seçtiği, gönlünüze taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm.
"Korsan" diye adlandırdığımız kaset kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişilerin aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm.
Bu vesileyle; sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum.
***
Sabret sabret, sabret gönlüm sabret
Zamanla bitecek elbet
Sabret sabret, sabret biraz daha
Gayret göster, sükunet et
***
Sabret sabret, sabret gönlüm sabret
Zamanla bitecek elbet
Sabret sabret, sabret biraz daha
Gayret göster, sükunet et
***
Zamanla her şey değişir, gününü gün et
Hayatı gördüğün gibi öyle kabul et
Karamsar olma yarını ümitle bekle
Nasılsa bir gün dönecek bitecek hasret
***
Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil
Bir yıl değil, ömür demek
Sevmek sevmek, sevmek nefret değil
Sabır ister ölene dek
***
Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil
Bir yıl değil, ömür demek
Sevmek sevmek, sevmek nefret değil
Sabır ister ölene dek
***
Kendin gördün, kendin sevdin. Kimin suçu var?
Her derdin bir çaresi var, bulunur elbet
Gülecek günler yakında, sil gözlerini
Kaderine razı ol, yoluna devam et