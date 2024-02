Sabret Saygıdeğer dinleyenlerim Ben, Müslüm Gürses Duygularınıza ancak şarkılarımla ulaşabildim Bu sebeple arzu ve istekleriniz doğrultusunda sizin seçtiği Gönlünüze taht kurmuş şarkıları iki albümde toplamayı uygun gördüm "Korsan" diye adlandırdığımız kaset kopyacı ve hırsızların bazı art niyetli kişilerin Aramızda var olduğunu üzülerek sizleri aydınlatmayı uygun gördüm Bu vesileyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum *** Sabret sabret, sabret gönlüm sabret Zamanla bitecek elbet Sabret sabret, sabret biraz daha Gayret göster, sükunet et *** Sabret sabret, sabret gönlüm sabret Zamanla bitecek elbet Sabret sabret, sabret biraz daha Gayret göster, sükunet et *** Zamanla her şey değişir, gününü gün et Hayatı gördüğün gibi öyle kabul et Karamsar olma yarını ümitle bekle Nasılsa bir gün dönecek bitecek hasret *** Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil Bir yıl değil, ömür demek Sevmek sevmek, sevmek nefret değil Sabır ister ölene dek *** Sevmek sevmek, sevmek bir gün değil Bir yıl değil, ömür demek Sevmek sevmek, sevmek nefret değil Sabır ister ölene dek *** Kendin gördün, kendin sevdin, kimin suçu var? Her derdin bir çaresi var, bulunur elbet Gülecek günler yakında, sil gözlerini Kaderine razı ol, yoluna devam et

Yüce Dağ Başında Yüce dağ başında yanar bir ışık Düşmüşem derdine olmuşam aşık Al buğday benizlim zülfü dolaşık Dividim, kalemim yazarım *** Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende Böyle bir yavrunun derdi Var bende, yar bende, var bende *** Yüce dağ başında bir top kar idim Yağdı yağmur, güneş vurdu eridim Evvel yarin sevgilisi ben idim Dividim, kalemim yazarım *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla *** İşte ben gidiyorum yar hemen ağla Dön ağla Yan ağla

Ölüyorum Kederimden Ölüyorum, kederimden Ölüyorum, kederimden El içine çıkmaya yüzüm kalmadı *** Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne, derdin ne diye soran olmadı *** Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne, derdin ne diye soran olmadı *** Çaresizlik içindeyim Karanlık dünyama ışık tutan olmadı *** Ömrüm hiç gibi geçti Derdin ne, derdin ne diye soran olmadı

İtirazım Var İtirazım var bu zalim kadere İtirazım var bu sonsuz kedere Feleğin cilvesine hayatın sillesine Dertlerin cümlesine itirazım var *** Hayatın en başında felek karşımızda mı kaldı Yaşamın kıyısından ömür zaten çok yol aldı Elimde bir kalem bir kağıt kimi zamansa hüznüm Dünyaysa çelme taktı düştük bazen hep penaltı Bir istediğim bir istemediğim günler Hayır beklediğim kendini iteklediğim Ve yere düşünce teklediğim Sırlarım gecemde gizlidir güneşten sakladım Bazen umutlar da söner ayışığından aldığım Yüreksiz olan zevksiz gelip geçer her mevsim Kabartma fazla nefsin yürekli olan sevsin Karanlık odam sessiz düşüncem pek bi keyifsiz Haksızlık damarlarımda gezenlerdir en renksiz Hançeri var hayatın hayata sırtımız dönük Bir mazeretim yok benim yolun sonu zaten ölüm İstediğin kadar bağır kimse duymaz son sözün Adaletiyse bu dünyanın itirazım var gülüm *** Yarım kalan sevgiye şu emanet gülmeye Yaşamadan ölmeye itirazım var *** Kapanmış yolların hanında bekleyen yolcuyuz Umutla yolun en sonunda duvar hariç komşuyuz Bir yalan bin yılandan beter binbir yalancı heryerlerde Peşinde milyon keder repler yetmez çare derde İsyanım hem sözlerim hem gözlerim hem özümde Özlediğim birçok şeyde var hiçbiri yok yerinde İstediklerinle yapamadıkların hep aynı mı Bilmem ben ama hep aynı yerde bekliyorum yarını *** Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu yalan dolana benim şu dertlere ne borcum var ki Tuttu yakamı bırakmıyor benim mutlulukla ne zorum var ki Bana cehennemi aratmıyor bana cehennemi aratmıyor

Bu Şehirde Yaşanmaz Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak

Öyle Dünya İsterimki Öyle dünya isterim ki Bu dünyadan uzak olsun Öyle dünya isterim ki Bu dünyadan uzak olsun *** Ne kış ne de bir yaz isterim Mevsim ilkbahar olsun Ne kış ne de bir yaz isterim Mevsim ilkbahar olsun *** Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun *** Öyle bir yâr isterim ki Derdime ortak olsun Öyle bir yâr isterim ki Derdime derman olsun *** Bıktım her gün çile çekmekten Sevip sevip ayrılmaktan Bıktım her gün çile çekmekten Sevip sevip ayrılmaktan *** Ben de bıktım usandım artık Ümitsiz yaşamaktan Ben de bıktım usandım artık Ümitsiz yaşamaktan *** Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun Vefalı bir arkadaşım İçki dolu masam olsun *** Öyle bir yâr isterim ki Derdime ortak olsun Öyle bir yâr isterim ki Derdime derman olsun

Haydar Haydar(Yeni) Ben melamet hırkasını kendim giydim elimden Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim Haydar haydar taşa çaldım neyleyim Ar'ı namus şişesini taşa çaldım neyleyim Haydar haydar taşa çaldım neyleyim *** Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Haydar haydar seyreder alem beni *** Yah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi Yah inerim yeryüzüne seyreder alem beni Haydar haydar seyreder alem beni *** Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne Haydar haydar o yar benim kime ne Nesime'ye sormuşlar o yar ile hoş musun Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne Haydar haydar o yar benim kime ne

Gökyüzü Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor Gökyüzü hüzünlü matem var sanki Kim bilir kaç seven sabah bekliyor *** Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor Doğacak güneşe hayli zaman var Dertler peşi sıra çile bitmiyor *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Geceler sabahla dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız Geceler sabaha dargın mı bilmem Her taraf karanlık sessiz sedasız *** Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız Yaşamak ayrı bir dert gülmek tesadüf Hangi günüm geçti aşkla kavgasız *** Korkunun ecele faydası yok ki Yarı yoldan dönmek neyi halleder Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider *** Belamı bulmuşum bulduğum kadar Ya bu aşkın sonu gelir, ya gider

Umut Yoksulun Ekmeği Zaman aleyhimizde, vakit geçiyor Her geçen gün bir kayıp, ömür yetmiyor Döneceğin varsa dön, dön, dön, dön sabrım kalmadı Sevenlerin aşkına gücüm yetmiyor *** Umut yoksulun ekmeği Umut sevenin dileği İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği *** Umut yoksulun ekmeği Umut sevenin dileği İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği Tasarlamış geleceği, tasarlamış geleceği of, of, of *** Çekilmiyor sensiz hayat çilesi Aşkın delisiyim, var mı ötesi? Döneceğin varsa dön, dön, dön, dön sabrım kalmadı Seven kalbini sustur, bitsin öfkesi *** Umut yoksulun ekmeği Umut sevenin dileği İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği *** Umut yoksulun ekmeği Umut sevenin dileği İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği Tasarlamış geleceği, tasarlamış geleceği of, of

Ben İnsan Değil Miyim Ben insan değil miyim? Ben kulun değil miyim? Tanrım dünyaya beni sen attın Çile çektirdin derman arattın *** Madem unutacaktın Beni neden yarattın *** Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu? Tanrı kulunu hiç unutur mu? *** Ben de gülmek isterim Ben de sevmek isterim Önce ne verdin sonra ne aldın Onun peşinden neden ağlattın *** Madem unutacaktın Beni neden yarattı *** Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Ben de mutlu olmak istemez miydim şu yalancı dünyada Yüce adalet böyle olur mu tanrı kulunu hiç unutur mu?

İsyankar(Yeni) Bir bir kapandı ümit kapısı İçimde var benim gönül yarası Gözyaşlarımın yoktur faydası Yaşadığımız alem hayal dünyası Gözyaşlarımın yoktur faydası Yaşadığımız alem hayal dünyası *** Toprak gibi ezdin beni kül ettin Kullarına beni oyuncak ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin *** Talih bizi yazmış kara deftere Gideceğiz bir gün o mechul yere Rastladın mı hiç gidip gelene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele Rastladın mı hiç gidip gelene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele *** Toprak gibi ezdin beni kül ettin Kullarına beni oyuncak ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin Sanki yetmez gibi eziyet ettin En sonunda beni isyankar ettin En sonunda beni isyankar ettin

Tanrı İstemezse Tanrı istemezse, yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse, insan ölmezmiş Tanrı istemezse, yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse, insan ölmezmiş *** Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Sen Tanrı mısın? Beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün *** Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can, bir can gidiyor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can, bir can gidiyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın *** Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada, ateşe attın Sen beni dünyada, ateşe attın Sen beni dünyada, ateşe attın *** Senin için herkes, kötü söylüyor Söylemesi kolay, bir de bana sor Senin için herkes, kötü söylüyor Söylemesi kolay, bir de bana sor *** Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı bir de bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı bir de bana sor *** Vicdanının (sesini) dinle bak (ne diyor) Senin için bir can, bir can gidiyor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can, bir can gidiyor *** Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün, hayatta bıraktın *** Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada, ateşe attın Sen beni dünyada, ateşe attın Sen beni dünyada

Hasta Ettin Beni Hasta ettin beni Seni kansız seni Senin de vicdanın yokmuş Vay imansız seni *** Hasta ettin beni Seni kansız seni Senin de vicdanın yokmuş Vay imansız seni *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Nasıl olsa bir gün Sen de öleceksin Bana yaptıkların için Hesap vereceksin *** Nasıl olsa bir gün Sen de öleceksin Bana yaptıkların için Hesap vereceksin *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun sen bana Bana yalvarma, boşuna yanma Ölsen acımam sana *** Gece demedin, gündüz demedin Kan kusturdun

Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım Seni sevmek için ölmek mi lazım? Kahrından her gece içmek mi lazım? *** Ağlarım gülemem İsterim sevemem Hayatım boşa geçiyor Sana yâr mı yoksa köle mi lazım? *** Aşkından ölüyorum Sonu yok biliyorum Sev beni, sev beni Ya sev ya öldür beni Zalimsin *** Seni sevmek için ölmek mi lazım? Bana sorsan seni öldürmek lazım *** Ağlarım gülemem İsterim sevemem Hayatım boşa geçiyor Sana yâr mı yoksa köle mi lazım? *** Aşkından ölüyorum Sonu yok biliyorum Sev beni, sev beni Ya sev ya öldür beni Zalimsin

Kaybolan Günler Kalbimde aşkın alevdir yanıyor Sensiz perişan teselli bulmuyor Ne haldeyim bilemezsin Benden şefkat göremezsin göremezsin *** Bu aşk böyle hiç devam eder mi Sevenler söyle terkeder mi Aşkı ayaklar altında ezer mi *** Kaybolan günler gelecek mi geri Sevgilim gittin düşünmedin beni Sevmek mi zor sevilmek mi Ölmek mi zor yaşamak mı Gel bana sor *** Bu aşk böyle hiç devam eder mi Sevenler söyle terkeder mi Aşkı ayaklar altında ezer mi

Evvela Hüdayı Tanımasa İdim Evvela Hüda'yı tanımasa idim Vallahi, güzel, sen benim Allah'ım olurdun aman, aman *** Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Gamlı gamsız cümle âlem zevküsefada Bir ben miyim, bir ben miyim mahzun olan, ya Rabbi? Ya Rabbi, ya Rabbi

Bir Şişe Bir Boş Kadeh Bir şişe, bir boş kadeh Birde sonsuz melalim Bir şişe, birde boş kadeh Birde sonsuz melalim *** Her gece böyle sensiz Bak perişan halim Her gece böyle sensiz Bak perişan halim *** Hiç bir ümit yok artık Ah yıkıldı hayalim Ah yıkıldı hayalim *** Gel yetiş insaf eyle Kalmadı hiç mecalim Gel yetiş insaf eyle Kalmadı hiç mecalim *** Hiç bir ümit yok artık Ah yıkıldı hayalim Ah yıkıldı hayalim

Ömrüm Seninle Geçsin Bu hayat sensiz yaşanmaz bak neler çekiyorum Her Allah'ın akşamı bak derdinden içiyorum Bu hayat sensiz yaşanmaz bak neler çekiyorum Her Allah'ın akşamı bak derdinden içiyorum *** Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum *** Bana hayat veren sensin bak yanımda değilsin Senden başkasına asla Allah muhtaç etmesin Bana hayat veren sensin bak yanımda değilsin Senden başkasına asla Allah muhtaç etmesin *** Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum Ömrüm seninle geçsin geçsin istiyorum Senden başkasını sevemiyorum Sevemiyorum

Rakı Şarap Farketmez Derdim öyle beter ki Kimse bir gün çekemez Derdim öyle beter ki Kimse bir gün çekemez *** Yaşamakmış ölmekmiş Benim için fark etmez Yaşamakmış ölmekmiş Benim için fark etmez *** Tek tesellim kadehler Başka bir şey istemez Sarhoş etsin yeter ki Rakı şarap fark etmez *** Tek tesellim kadehler Başka bir şey istemez Sarhoş etsin yeter ki Rakı şarap fark etmez *** Derdimi sorsa biri Kırk yıl anlatsam bitmez Derdimi sorsa biri Kırk yıl anlatsam bitmez *** Çare bulsun bulmasın Benim için fark etmez Çare bulsun bulmasın Benim için fark etmez *** Tek tesellim kadehler Başka bir şey istemem Sarhoş etsin yeter ki Rakı şarap fark etmez