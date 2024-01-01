Sahte Dostlar Nerde, nerde hani nerde dostum diyenler? Hani nerde etrafımı çember edenler? Düştüğüm gün bak nasılda indi maskeler Nerde, nerde sahte dostlarım? Nerde, nerde arkadaşlarım? *** Nasılda kanmıştım her gülen yüze Canımı vermiştim dost denen söze Birazcık ihtiyaç duymuşken size Nereye gittiniz sahte dostlarım Nasıl da yalnızım nasıl çaresiz Nerde, nerde arkadaşlarım? Nerde, nerde sahte dostlarım? *** Nerde, nerde şimdi nerde beni sevenler? Hani nerde etrafımda gülüp dönenler? Kötü günde hep kayboldu canım diyenler Nerde, nerde sahte dostlarım? Nerde, nerde sahte dostlarım? *** En yakın bildiğim vefasız çıktı Beni düşman değil de dostlarım yıktı En kötü günümde yalnız bıraktı Canımdan bezdirdi sahte dostlarım, ah *** Nasıl da yalnızım nasıl çaresiz Nerde nerde sahte dostlarım? Nerde nerde arkadaşlarım?

Bir Anda Öyle bir duruşun bakışın var ki Gönlümü sevdaya saldım bir anda Öyle bir duruşun bakışın var ki Gönlümü sevdaya saldım bir anda *** Gözlerin, sözlerin öyle başka ki Aklımı başımdan aldın bir anda Gözlerin, sözlerin öyle başka ki Aklımı başımdan aldın bir anda *** Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle *** Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda *** Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda *** Tek korkum yeniden aşık olmaktı Korktuğum başıma geldi bir anda Tek korkum yeniden aşık olmaktı Korktuğum başıma geldi bir anda *** Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle Mutluluk vadeden gülüşlerinle Sev diye haykıran içmelerinle *** Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda Tarifi imkansız güzelliğinle Kalbimin sahibi oldun bir anda

Hasret Rüzgarları Hasret rüzgârları çok erken esti Savrulduk, sevgilim, dertlerden yana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Zamansız dökülen yapraklar gibi Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** O çocuk gülüşün aklımdan gitmez Yalvarsam Tanrı'ya, yazımı silmez Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Boşalan kadehler teselli etmez Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti En güzel duygular silindi gitti Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Nasıl da sevmiştim bilirsin seni Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana *** Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana

Kolay Kısmetse olur derler, kısmet değilse olmaz Karşılıksız sevgiye hiçbir gönül dayanmaz Her şey senin elinde, unutursun istersen Yoksa iş işten geçer, böyle devam ederse Kahrolursun arkadaş, tükenirsin, bitersin Yok olur inançların, kimseyi sevemezsin *** Kolayı var arkadaş, sen de ona gülersin Onun yaptığı gibi başkasını seversin *** Bulursan sakla derler, kaybedersen arama O gelirse sen de git, aramazsa arama Seninkisi delilik, tek taraflı aşk olmaz Başlamadan bittiyse o zaten aşk sayılmaz *** Ne çıkar ki terk ettiyse, bırakıp da gittiyse Aşkınla alay edip, başkasını sevdiyse *** Kolayı var arkadaş, sen de ona gülersin Onun yaptığı gibi başkasını seversin

Küskünüm Yaşamak içimden gelmiyor artık Öylesine dertli öyle üzgünüm Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık Aldığım nefese cana küskünüm Aldığım nefese cana küskünüm *** Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde *** Yılların çilesi belli yüzümde Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm *** Yalnızlık yaradır bende sarılmaz Halimden derdimden kimse anlamaz Nerde sevdiklerim neden aramaz En yakın dostuma bile küskünüm En yakın dostuma bile küskünüm *** Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde Her şey boş anlamsız şimdi gözümde Bin öfke bin nefret herbir sözümde *** Yılların çilesi belli yüzümde Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm Aynada baktığım yüze küskünüm

Ne Yapsın Aşktan yüzümüz gülmedi diye Tanrıya bu isyan, bu sitem niye? Aşktan yüzümüz gülmedi diye Tanrıya bu isyan, bu sitem niye? Hepimize canı bu o verdiyse Kulu günahkarsa Tanrım ne yapsın? *** Ömrümüz bitse bizim, bitmez derdimiz Hiç kıymet görmemiş içten sevgimiz Sonunda kadere isyan etmişiz Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın? Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın? *** Geldik dünyaya binbir ümitle Şansımız yoksa ümit ne yapsın? Geldik dünyaya binbir ümitle Şansımız yoksa ümit ne yapsın? Sevdik birini kısmetim diye Seven kadersizse Tanrı ne yapsın? *** Ömrümüz bitse bizim, bitmez derdimiz Hiç kıymet görmemiş içten sevgimiz Sonunda kadere isyan etmişiz Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın? Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın?

Seni Kalbime Gömdüm Neden üzüyor seni sevdiğini söylemen? Neden üzüyor seni sevdiğini söylemen? Ne kazandırır sana bunu benim bilmemem? Ah, bunu benim bilmemem *** Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni *** Ne ilk gülen ben oldum, ne son ağlayan sensin Ne ilk gülen ben oldum, ne son ağlayan sensin Senden uzakta gönlüm, kaderi nasıl yensin? Ah, kaderi nasıl yensin? *** Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni *** Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni Kalbime gömdüm seni

Seni Yazdım Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsem seni Görünmez yazıyla yazdım kalbime *** Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsem seni Görünmez yazıyla yazdım kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime *** Nasıl sevgiliymiş görün de bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla yazdım seni kalbime *** Nasıl sevgiliymiş görün de bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla yazdım seni kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime

Topraklara Gömeceğim Uzaktan seveceğim, haberin olmayacak İnan ki şu kalbime başka aşk dolmayacak Uzaktan seveceğim, haberin olmayacak İnan ki şu kalbime başka aşk dolmayacak *** Bir gün senden uzaklarda bir köşede öleceğim Sana olan aşkımı topraklara, topraklara, topraklara gömeceğim *** Sana olan sevgimi, senden gelen derdimi Sana olan sevgimi, senden gelen derdimi Kalbimdeki yerini topraklar paylaşacak *** Tutmadan ellerini, sarmadan bedenini Çekerek hasretini, bu ömrüm son bulacak Tutmadan ellerini, sarmadan bedenini Çekerek hasretini, bu ömrüm son bulacak *** Bir gün senden uzaklarda bir köşede öleceğim Sana olan aşkımı topraklara, topraklara, topraklara gömeceğim *** Duyduğum hislerimi, kurduğum düşlerimi Duyduğum hislerimi, kurduğum düşlerimi Delice sevenini topraklar paylaşacak