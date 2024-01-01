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Küskünüm Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Küskünüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Küskünüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Küskünüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Küskünüm

  • Sahte Dostlar

  • Bir Anda

  • Hasret Rüzgarları

  • Kolay

  • Küskünüm

  • Ne Yapsın

  • Seni Kalbime Gömdüm

  • Seni Yazdım

  • Topraklara Gömeceğim

  • Unutamadım

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