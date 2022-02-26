Bak yine soldu güneş yine akşam oluyor Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor *** Sen yoksun diye inan dertliyim kederliyim Gelmezsen kahrolurum yıkılırım sevgilim *** Tadın sinmiş suyuna, taşına, toprağına Bu şehirde ne varsa hepsi sana benziyor *** Seni unutmak için ne yaptımsa olmuyor Tüm çabalar boşuna elden bir şey gelmiyor *** Sen yoksun diye inan dertliyim kederliyim Gelmezsen kahrolurum yıkılırım sevgilim