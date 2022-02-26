Sana Benziyor Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sana Benziyor
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Bak yine soldu güneş yine akşam oluyor
Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor
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Sen yoksun diye inan dertliyim kederliyim
Gelmezsen kahrolurum yıkılırım sevgilim
***
Tadın sinmiş suyuna, taşına, toprağına
Bu şehirde ne varsa hepsi sana benziyor
***
Seni unutmak için ne yaptımsa olmuyor
Tüm çabalar boşuna elden bir şey gelmiyor
***
Sen yoksun diye inan dertliyim kederliyim
Gelmezsen kahrolurum yıkılırım sevgilim