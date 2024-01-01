-
Hangi dala el attımsa kırıldı
Bülbül sustu güller soldu şansıma
Ellerin koynunda yari var iken
Ayrılıklar düştü benim şansıma
Ayrılıklar düştü benim şansıma
***
Hangi dala el attımsa kırıldı
Bülbül sustu güller soldu şansıma
Ellerin koynunda yari var iken
Ayrılıklar düştü benim şansıma
Ayrılıklar düştü benim şansıma
***
Gönülden gönüle yollar var iken
Arı gibi çiçek petek gezerken
Herkes gibi bir sevgili ararken
Vefasızlar çıktı benim şansıma
Vefasızlar çıktı benim şansıma
***
Gönülden gönüle yollar var iken
Arı gibi çiçek petek gezerken
Herkes gibi bir sevgili ararken
Vefasızlar çıktı benim şansıma
Vefasızlar çıktı benim şansıma
-
Bu benim meselem, derin meselem
Ezelden ebede giden meselem
Bu benim meselem, derin meselem
Ezelden ebede giden meselem
***
Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı
Ömrümün derdidir benim meselem
Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı
Ömrümün derdidir benim meselem
***
Meselem, alın yazım gibi
Meselem, kırık sazım gibi
Meselem, iki gözüm gibi
Meselem
***
Meselem, bir sevda türküsüdür
Meselem, aşkımın öyküsüdür
Meselem, yeryüzü gökyüzüdür
Meselem, meselem
***
Cevapsız sorular, üst üste biner
Kördüğüm misali benim meselem
Cevapsız sorular, üst üste biner
Kördüğüm misali benim meselem
***
Hasretin korkusu ruhuma siner
Yanına çağırır beni meselem
Hasretin korkusu ruhuma siner
Yanına çağırır beni meselem
***
Meselem, alın yazım gibi
Meselem, kırık sazım gibi
Meselem, iki gözüm gibi
Meselem
***
Meselem, bir sevda türküsüdür
Meselem, aşkımın öyküsüdür
Meselem, yeryüzü gökyüzüdür
Meselem, meselem
-
Yemin olsun söylemedim bunları
Ateş yaksın böyle zalim kulları
Yemin olsun söylemedim bunları
Ateş yaksın böyle zalim kulları
***
İsteseydim devirirdim dağları
İsteseydim devirirdim dağları
***
Belimizi büken var, var, var, var
Zorumuza giden var, var
Belimizi büken var, var
Zorumuza giden var
***
Çok gördüler bize aşkı, sevdayı
Dar ettiler şu koskoca dünyayı
Çok gördüler bize aşkı, sevdayı
Dar ettiler şu koskoca dünyayı
***
Öldürseler terk etmezdim sılayı
Öldürseler terk etmezdim sılayı
***
Belimizi büken var, var, var, var
Zorumuza giden var, var
Belimizi büken var, var
Zorumuza giden var
-
Yıllardır içse de derdi tükenmez
Bu kötü kaderi asla silinmez
Yıllardır içse de derdi tükenmez
Bu kötü kaderi asla silinmez
***
Eskiden tanırım, bir gün değişmez
Eskiden tanırım, bir gün değişmez
Hep aynı sokaktan geçer bu sarhoş
Hep aynı sokaktan geçer bu sarhoş
***
Çok önce sevdiği bur'da yaşarmış
Bir gece terk edip yanlız bırakmış
Çok önce sevdiği bur'da yaşarmış
Bir gece terk edip yanlız bırakmış
***
Yolunu gözleyip sormuş, dolaşmış
Yolunu gözleyip sormuş, dolaşmış
Hep aynı kapıyı çalar bu sarhoş
Hep aynı kapıyı çalar bu sarhoş
***
Boş yere tüketmiş bütün ömrünü
Gülmeyip ağlamış, asmış yüzünü
Boş yere tüketmiş bütün ömrünü
Gülmeyip ağlamış, asmış yüzünü
***
Yıllarca bekleyip tutmuş sözünü
Yıllarca bekleyip tutmuş sözünü
O aynı sokakta öldü bu sarhoş
İşte bu sokakta öldü bu sarhoş
***
Yoksa da kabrimde ne gül ne bir taş
Hor görme ne olur yolcu arkadaş
Yoksa da kabrimde ne gül ne bir taş
Hor görme ne olur yolcu arkadaş
***
Bir dua okuyup sen de uzaklaş
Bir dua okuyup sen de uzaklaş
Rahmete kavuşmuş yârsız bu sarhoş
Rahmete kavuşmuş yârsız bu sarhoş
-
İşte ayvaz işte kasap
İşte bağdat işte hesap
İşte ayvaz işte kasap
İşte bağdat işte hesap
***
Bu fırsatı ganimet bil
Ye memo ye memo ye ye
***
Bu fırsatı ganimet bil
Ye memo ye memo ye ye
***
İşte arif işte tarif
Hiç gerekirmi arife tarif
İşte arif işte tarif
Hiç gerekirmi arife tarif
***
Bizim memo ince zarif
Ye memo ye memo ye ye
***
Bizim memo ince zarif
Ye memo ye memo ye ye
Ye memo ye memo ye ye
Ye memo ye memo ye ye
Ye memo ye memo ye ye
Ye memo ye memo ye ye
***
Kardeşimsin kızma memo
Hatrım varsa sevme memo
Kardeşimsin kızma memo
İşte sana pasta memo
Ye memo ye memo ye ye
***
İşte sana pasta memo
Ye memo ye memo ye ye
***
İşte arif işte tarif
Hiç gerekirmi arife tarif
İşte arif işte tarif
Hiç gerekirmi arife tarif
***
Bizim memo ince zarif
Ye memo ye memo ye ye
Bizim memo ince zarif
Ye memo ye memo ye ye
Ye memo ye memo ye ye
Ye memo ye memo ye ye
Ye memo ye memo ye ye
-
Sevmiyorum seni unuttum artık
Kadehler ağlasın benim yerime
Ben aşk defterini çoktan kapadım
Kadehler ağlasın benim yerime
Ben aşk defterini çoktan kapadım
Kadehler ağlasın benim yerime
***
Sana olan aşkım küçük değildi
Kırılan üzülen benim kalbimdi
Sana olan aşkım küçük değildi
Kırılan üzülen benim kalbimdi
Mendili elinden bırak şimdi
Kadehler ağlasın benim yerime
Mendili elimden bıraktım şimdi
Kadehler ağlasın benim yerime
***
Aşk senin gözünde yalansa eğer
Sebepsiz üzülmek boşaymış meğer
Tertemiz bir kalbe, vermedin değer
Kadehler ağlasın benim yerime
Tertemiz bir kalbe, ah, vermedin değer
Kadehler ağlasın benim yerime
***
Sana olan aşkım küçük değildi
Kırılan üzülen benim kalbimdi
Sana olan aşkım küçük değildi
Kırılan üzülen benim kalbimdi
Mendili elimden bıraktım şimdi
Kadehler ağlasın benim yerime
Mendili elimden bıraktım şimdi
Kadehler ağlasın benim yerime
Kadehler ağlasın benim yerime
-
Güle güle güle kardeşim
Güle güle güle rastgele
Ara bizi sakın unutma uyma ellere
Ara bizi ahh
***
Güle güle güle kardeşim
Güle güle güle rastgele
Ara bizi sakın unutma uyma ellere
***
Gurbet çetindir iklim değişir
İyi baksen çok iyi bak sen kardeş kendine
Buralara benzemez ortam değişir
İyi baksen çok iyi bak sen kardeş kendine
Ara bizi ahh
***
Güle güle güle kardeşim
Güle güle güle rastgele
Ara bizi sakın unutma uyma ellere
Güle güle güle kardeşim
Güle güle güle rastgele
Ara bizi sakın unutma uyma ellere
***
Gurbet yolları uzun oluyor
Ömürleri baharları uçup gidiyor
Tez bitir gel sen kalma yollarda
Hasretlere acılara güçler yetmiyor
Ara bizi ahh
***
Güle güle güle kardeşim
Güle güle güle rastgele
Ara bizi sakın unutma uyma ellere
Güle güle güle kardeşim
Güle güle güle rastgele
Ara bizi sakın unutma uyma ellere
Güle güle güle kardeşim
-
Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Hep sen varsın aklımda
Düşünmem başka bir şey
Gelde bitsin bu hasret
Ayrılık acı bir şey
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum
Ağlıyorum
Ağlıyorum özleminle
***
Öyle zor ki yokluğun
İmkânsız alışamam
Böyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Öyle zor ki yokluğun
İmkânsız alışamam
Böyle büyük sevdayı
Ne yapsam unutamam
***
Gecelerin uğultusu benim feryadım
Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor
Ağlıyorum özleminle
Ağlıyorum
Ağlıyorum
Ağlıyorum özleminle
-
Aman ak ellerin sala sala gelen yâr, gelen yâr
Nasıl getireyim seni ele ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam çırnağıma gitsem çöle ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam çırnağıma gitsem çöle ben, gitsem çöle ben
***
Aman, koyunları kuzu ile karışık
Koyunları kuzu ile karışık
Yüze küskün ama kalbi barışık
Siyah perçemi de zülfü dolaşık
Yeni düştüm düzen vay düzen, tutmaz hele ben
Siyah perçemi de vay perçemi de zülfü dolaşık
Yeni düştüm vay düştüm, düzen tutmaz hele ben
-
Acele etseydim her şey bitmişti, her şey bitmişti
Mutluluk ümidim uçup gitmişti, uçup gitmişti
Belki daha her şeyin aman, aman, aman
Sonu, sonu, sonu, sonu, sonu gelmişti
***
Kolay mı genç yaşta gurbete düşmek aman aman
Kolay mı hasretin zehrini içmek
Kolay mı feleğin aman, aman, aman
Yandım, yandım, yandım, yandım çarkından geçmek
****
Sabrıma borçluyum ben bugünleri aman aman
Allah'a borçluyum ben bugünleri
Mevla'ya borçluyum ben bugünleri
***
Yüzüme güleni dostum sanmıştım, dostum sanmıştım
Her türlü çileyi göze almıştım, göze almıştım
Şeytana uysaydım aman, aman, aman
Çoktan, çoktan, çoktan, çoktan, çoktan yanmıştım
***
Kolay mı genç yaşta gurbete düşmek aman aman
Kolay mı hasretin zehrini içmek
Kolay mı feleğin aman, aman, aman
Yandım, yandım, yandım, yandım çarkından geçmek
***
Sabrıma borçluyum ben bugünleri aman aman
Allah'a borçluyum ben bugünleri
Mevla'ya borçluyum ben bugünleri