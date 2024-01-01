Şanssızım Adım atsam yollar biter İşte ben böyle şansızım Adım atsam yollar biter İşte ben böyle şansızım *** Bir gül diksem diken biter İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Bir gül diksem diken biter İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler *** Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Adım şansız ömrüm bahtsız Felek bana vurur yalnız Adım şansız ömrüm bahtsız Felek bana vurur yalnız *** Hem anasız Hem babasız İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Hem anasız Hem babasız İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler *** Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım...

Benim Meselem Bu benim meselem, derin meselem Ezelden ebede giden meselem Bu benim meselem, derin meselem Ezelden ebede giden meselem *** Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı Ömrümün derdidir benim meselem Hatırım çiğnendi kalbim kırıldı Ömrümün derdidir benim meselem *** Meselem, alın yazım gibi Meselem, kırık sazım gibi Meselem, iki gözüm gibi Meselem *** Meselem, bir sevda türküsüdür Meselem, aşkımın öyküsüdür Meselem, yeryüzü gökyüzüdür Meselem, meselem *** Cevapsız sorular, üst üste biner Kördüğüm misali benim meselem Cevapsız sorular, üst üste biner Kördüğüm misali benim meselem *** Hasretin korkusu ruhuma siner Yanına çağırır beni meselem Hasretin korkusu ruhuma siner Yanına çağırır beni meselem *** Meselem, alın yazım gibi Meselem, kırık sazım gibi Meselem, iki gözüm gibi Meselem *** Meselem, bir sevda türküsüdür Meselem, aşkımın öyküsüdür Meselem, yeryüzü gökyüzüdür Meselem, meselem

Yemin Olsun Yemin olsun söylemedim bunları Ateş yaksın böyle zalim kulları Yemin olsun söylemedim bunları Ateş yaksın böyle zalim kulları *** İsteseydim devirirdim dağları İsteseydim devirirdim dağları *** Belimizi büken var, var, var, var Zorumuza giden var, var Belimizi büken var, var Zorumuza giden var *** Çok gördüler bize aşkı, sevdayı Dar ettiler şu koskoca dünyayı Çok gördüler bize aşkı, sevdayı Dar ettiler şu koskoca dünyayı *** Öldürseler terk etmezdim sılayı Öldürseler terk etmezdim sılayı *** Belimizi büken var, var, var, var Zorumuza giden var, var Belimizi büken var, var Zorumuza giden var

O Sarhoş Yıllardır içse de derdi tükenmez Bu kötü kaderi asla silinmez Yıllardır içse de derdi tükenmez Bu kötü kaderi asla silinmez *** Eskiden tanırım, bir gün değişmez Eskiden tanırım, bir gün değişmez Hep aynı sokaktan geçer bu sarhoş Hep aynı sokaktan geçer bu sarhoş *** Çok önce sevdiği bur'da yaşarmış Bir gece terk edip yanlız bırakmış Çok önce sevdiği bur'da yaşarmış Bir gece terk edip yanlız bırakmış *** Yolunu gözleyip sormuş, dolaşmış Yolunu gözleyip sormuş, dolaşmış Hep aynı kapıyı çalar bu sarhoş Hep aynı kapıyı çalar bu sarhoş *** Boş yere tüketmiş bütün ömrünü Gülmeyip ağlamış, asmış yüzünü Boş yere tüketmiş bütün ömrünü Gülmeyip ağlamış, asmış yüzünü *** Yıllarca bekleyip tutmuş sözünü Yıllarca bekleyip tutmuş sözünü O aynı sokakta öldü bu sarhoş İşte bu sokakta öldü bu sarhoş *** Yoksa da kabrimde ne gül ne bir taş Hor görme ne olur yolcu arkadaş Yoksa da kabrimde ne gül ne bir taş Hor görme ne olur yolcu arkadaş *** Bir dua okuyup sen de uzaklaş Bir dua okuyup sen de uzaklaş Rahmete kavuşmuş yârsız bu sarhoş Rahmete kavuşmuş yârsız bu sarhoş

Şansıma Hangi dala el attımsa kırıldı Bülbül sustu güller soldu şansıma Ellerin koynunda yari var iken Ayrılıklar düştü benim şansıma Ayrılıklar düştü benim şansıma *** Hangi dala el attımsa kırıldı Bülbül sustu güller soldu şansıma Ellerin koynunda yari var iken Ayrılıklar düştü benim şansıma Ayrılıklar düştü benim şansıma *** Gönülden gönüle yollar var iken Arı gibi çiçek petek gezerken Herkes gibi bir sevgili ararken Vefasızlar çıktı benim şansıma Vefasızlar çıktı benim şansıma *** Gönülden gönüle yollar var iken Arı gibi çiçek petek gezerken Herkes gibi bir sevgili ararken Vefasızlar çıktı benim şansıma Vefasızlar çıktı benim şansıma

Ye Memo İşte ayvaz işte kasap İşte bağdat işte hesap İşte ayvaz işte kasap İşte bağdat işte hesap *** Bu fırsatı ganimet bil Ye memo ye memo ye ye *** Bu fırsatı ganimet bil Ye memo ye memo ye ye *** İşte arif işte tarif Hiç gerekirmi arife tarif İşte arif işte tarif Hiç gerekirmi arife tarif *** Bizim memo ince zarif Ye memo ye memo ye ye *** Bizim memo ince zarif Ye memo ye memo ye ye Ye memo ye memo ye ye Ye memo ye memo ye ye Ye memo ye memo ye ye Ye memo ye memo ye ye *** Kardeşimsin kızma memo Hatrım varsa sevme memo Kardeşimsin kızma memo İşte sana pasta memo Ye memo ye memo ye ye *** İşte sana pasta memo Ye memo ye memo ye ye *** İşte arif işte tarif Hiç gerekirmi arife tarif İşte arif işte tarif Hiç gerekirmi arife tarif *** Bizim memo ince zarif Ye memo ye memo ye ye Bizim memo ince zarif Ye memo ye memo ye ye Ye memo ye memo ye ye Ye memo ye memo ye ye Ye memo ye memo ye ye

Kadehler Ağlasın Sevmiyorum seni unuttum artık Kadehler ağlasın benim yerime Ben aşk defterini çoktan kapadım Kadehler ağlasın benim yerime Ben aşk defterini çoktan kapadım Kadehler ağlasın benim yerime *** Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Mendili elinden bırak şimdi Kadehler ağlasın benim yerime Mendili elimden bıraktım şimdi Kadehler ağlasın benim yerime *** Aşk senin gözünde yalansa eğer Sebepsiz üzülmek boşaymış meğer Tertemiz bir kalbe, vermedin değer Kadehler ağlasın benim yerime Tertemiz bir kalbe, ah, vermedin değer Kadehler ağlasın benim yerime *** Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Sana olan aşkım küçük değildi Kırılan üzülen benim kalbimdi Mendili elimden bıraktım şimdi Kadehler ağlasın benim yerime Mendili elimden bıraktım şimdi Kadehler ağlasın benim yerime Kadehler ağlasın benim yerime

Uyma Ellere Güle güle güle kardeşim Güle güle güle rastgele Ara bizi sakın unutma uyma ellere Ara bizi ahh *** Güle güle güle kardeşim Güle güle güle rastgele Ara bizi sakın unutma uyma ellere *** Gurbet çetindir iklim değişir İyi baksen çok iyi bak sen kardeş kendine Buralara benzemez ortam değişir İyi baksen çok iyi bak sen kardeş kendine Ara bizi ahh *** Güle güle güle kardeşim Güle güle güle rastgele Ara bizi sakın unutma uyma ellere Güle güle güle kardeşim Güle güle güle rastgele Ara bizi sakın unutma uyma ellere *** Gurbet yolları uzun oluyor Ömürleri baharları uçup gidiyor Tez bitir gel sen kalma yollarda Hasretlere acılara güçler yetmiyor Ara bizi ahh *** Güle güle güle kardeşim Güle güle güle rastgele Ara bizi sakın unutma uyma ellere Güle güle güle kardeşim Güle güle güle rastgele Ara bizi sakın unutma uyma ellere Güle güle güle kardeşim

Ayrılık Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Hep sen varsın aklımda Düşünmem başka bir şey Gelde bitsin bu hasret Ayrılık acı bir şey *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Ağlıyorum Ağlıyorum Ağlıyorum özleminle *** Öyle zor ki yokluğun İmkânsız alışamam Böyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Öyle zor ki yokluğun İmkânsız alışamam Böyle büyük sevdayı Ne yapsam unutamam *** Gecelerin uğultusu benim feryadım Fırtınalar kasırgalar benim ağıdım Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Bir burukluk sarıyor gözlerim doluyor Ağlıyorum özleminle Ağlıyorum Ağlıyorum Ağlıyorum özleminle

Ak Ellerin Salan Aman ak ellerin sala sala gelen yâr, gelen yâr Nasıl getireyim seni ele ben Ben bir şahin olsam sen bir balaban Taksam çırnağıma gitsem çöle ben Ben bir şahin olsam sen bir balaban Taksam çırnağıma gitsem çöle ben, gitsem çöle ben *** Aman, koyunları kuzu ile karışık Koyunları kuzu ile karışık Yüze küskün ama kalbi barışık Siyah perçemi de zülfü dolaşık Yeni düştüm düzen vay düzen, tutmaz hele ben Siyah perçemi de vay perçemi de zülfü dolaşık Yeni düştüm vay düştüm, düzen tutmaz hele ben