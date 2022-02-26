Sarıl bana tenim sende soğumadan Sarıl bana yüreğim kurumadan Sarıl bana gözlerim kapanmadan Sarıl bana sarıl da Sarıl bana sarıl da *** Canı cana katsan da Aşkın ile yaksan da Vazgeçmedum sevmekten Korkmam inan ölmekten Vazgeçmedum sevmekten Korkmam inan ölmekten *** Ben ölürken uyu sevduğum Dünya bu kadar Sensiz hiçim Öyle bir sevdaluk bu, öyle derin Öyle bir sevdaluk bu, öyle derin *** Canı cana katsan da Aşkın ile yaksan da Vazgeçmedum sevmekten Korkmam inan ölmekten Vazgeçmedum sevmekten Korkmam inan ölmekten