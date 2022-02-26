Sarıl Bana (Düet Öykü Gürman) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sarıl Bana (Düet Öykü Gürman)
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Sarıl bana tenim sende soğumadan
Sarıl bana yüreğim kurumadan
Sarıl bana gözlerim kapanmadan
Sarıl bana sarıl da
Sarıl bana sarıl da
***
Canı cana katsan da
Aşkın ile yaksan da
Vazgeçmedum sevmekten
Korkmam inan ölmekten
Vazgeçmedum sevmekten
Korkmam inan ölmekten
***
Ben ölürken uyu sevduğum
Dünya bu kadar
Sensiz hiçim
Öyle bir sevdaluk bu, öyle derin
Öyle bir sevdaluk bu, öyle derin
***
Canı cana katsan da
Aşkın ile yaksan da
Vazgeçmedum sevmekten
Korkmam inan ölmekten
Vazgeçmedum sevmekten
Korkmam inan ölmekten