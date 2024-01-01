Sefil Aşk Meyhane son durağım Kadehler şansım oldu Meyhane son durağım Kadehler şansım oldu *** Şu üç günlük dünyada Sefalet aşkım oldu Sefalet aşkım oldu *** Şu üç günlük dünyada Sefalet aşkım oldu Sefalet aşkım oldu *** Sevgi nedir bilmedim Darıldım sevenlere Bir gün olsun gülmedim Özendim gülenlere *** Sevgi nedir bilmedim Darıldım sevenlere Bir gün olsun gülmedim Özendim gülenlere *** Bahtımı yazanlara Sitemkâr olmuşum ben Bahtımı yazanlara Sitemkâr olmuşum ben *** Ağlatan kaderimden İsyankâr olmuşum ben İsyankâr olmuşum ben *** Ağlatan kaderimden İsyankâr olmuşum ben İsyankâr olmuşum ben *** Sevgi nedir bilmedim Darıldım sevenlere Bir gün olsun gülmedim Özendim gülenlere *** Sevgi nedir bilmedim Darıldım sevenlere Bir gün olsun gülmedim Özendim gülenlere

Gönül Rüzgarı Ben gönül rüzgarına kapılmış bir garibim Kırılmış dal sürüklenen yaprak gibiyim Bitmeyen dertlerime birde sen eklenince Sabah akşam içen o ayyaş gibiyim *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol *** İçiyorum aşkına ben sabah akşam bıkmadan Taşıyorum sevgini hiç usanmadan Bahtıma şans güneşi doğmasa da ne çıkar Beni yalnız aşkımın hasreti yakar *** Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde gönül sonu ölüm olsa da Her savruluş sonunda bir durağım olsa da Yine peşinde görül sonu ölüm olsa da Bitmezse ızdırabım bitmezse bu meçhul yol Sen ben de bir mabetsin el de ne olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol Sen ben de bir mabetsin el de kim olursan ol

Hayat Arkadaşı Bu dünyada mutluluk Üç beş damla gözyaşı Acı hatıraların Bana gönül yoldaşı *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım, bulamadım Ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Öl de kendini arat" *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Çek git, kendini arat" *** Mutluluğu uzaktan Seyir mi edeceğim? Belki güzel yüzünü Görmeden öl'ceğim *** Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Bu benim kaderimmiş Gönlüm oldu sır taşı Aradım, bulamadım Ben hayat arkadaşı *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Öl de kendini arat" *** Çok sevdim, suç sayıldı Hiç sevmedim, kabahat Bir his diyor ki bana "Öl de kendini arat"