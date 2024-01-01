Sen De Bizdensin Benim boynum hep böyle bükülü mü kalacak? Her hasretin içinde kavgası mı olacak? Bak hâlime arkadaş, yaşarken ölmüşüm ben Belki çare var ama beni ner'den bulacak? *** Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin *** Bu dertler böyle bitmez Düşünme derin derin Hayat böyle arkadaş, beteri var beteri Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz Türlü dertler içinde büküldü hep belimiz *** Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin

Zalim Çileli hayatı paylaşan bendim Anlamsız günlerin neşesi bendim Karanlık dünyanın ışığı bendim Beni böyle bırakıp nasıl da gittin Karanlık dünyanın ışığı bendim Beni böyle bırakıp nasıl da gittin *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Hayatı bırakıp da gittim *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Beni böyle bırakıp gitti *** Aşkından baska bir aşk tanımazdım Ayrılık acısını tattırmadım ki Canım gibi sevdim yandırmadım ki Gönül defterimi kapatıp gittin Canım gibi sevdim yandırmadım ki Gönül defterimi kapatıp gittin *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Hayatı bırakıp da gittim *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Beni böyle bırakıp gitti *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Hayatı bırakıp da gittim *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Beni böyle bırakıp gitti *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Hayatı bırakıp da gittim *** Nereden sevdim bu zalimi Nereden sevdim bu zalimi Beni böyle bırakıp gitti

Bir Bilebilsen Gözlerim kapıda kulağım seste Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk? Bir bilebilsen ah, bir bilebilsen *** Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem *** Ömrümün yoluna serildiğini Gözümde yaş olup dizildiğini Çılgınlar misali sevildiğini Bir görebilsen ah, bir görebilsen *** Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem

Kaçma Gülüm Sensin canım sensin gülüm Sensizlik bana ölüm Dile benden ne dilersen Yeterki sen emret gülüm *** Sensin canım sensin gülüm Sensizlik bana ölüm Dile benden ne dilersen Yeterki sen emret gülüm *** Kaçma gülüm kaçma benden Tek isteğim budur senden *** İşte canım al istersen Birşey istememki senden *** Dile benden ne dilersen Yeterki sen emret gülüm Dile benden ne dilersen Yeterki sen emret gülüm *** Her güzelden farklısın sen Candan bile tatlısın sen Düşlerimde hislerimde Yüreğimde saklısın sen *** Her güzelden farklısın sen Candan bile tatlısın sen Düşlerimde hislerimde Yüreğimde saklısın sen *** Kaçma gülüm kaçma benden Tek isteğim budur senden *** İşte canım al istersen Birşey istememki senden *** Dile benden ne dilersen Yeterki sen emret gülüm Dile benden ne dilersen Yeterki sen emret gülüm

Sev Bir Daha Yemyeşil gözlerinle Bak bir daha, bir daha Sevmekten korkma sakın Sev bir daha, bir daha *** Yemyeşil gözlerinle Bak bir daha, bir daha Sevmekten korkma sakın Sev bir daha, bir daha *** Gözlerini cennet et Çağır beni davet et Al kalbine hapis et Sev bir daha, bir daha *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha (Sev bir daha, bir daha) *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha Sev bir daha, bir daha *** Bırakıp gitme beni Kal bir daha, bir daha Kalbimin yarasını Sar bir daha, bir daha *** Bırakıp gitme beni Kal bir daha, bir daha Kalbimin yarasını Sar bir daha, bir daha *** Gözlerini cennet et Çağır beni davet et Al kalbine hapis et Sev bir daha, bir daha *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha (Sev bir daha, bir daha) *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha Sev bir daha, bir daha

Gurbet Geceleri Hasret kokar içlenirsin her şeye Buruk olur geceleri gurbetin Şehir yanar sen sönersin tersine Kara olur geceleri gurbetin Kara olur geceleri gurbetin *** Sen bittikçe hasret uzar içimde Şarkı gibi sevdiklerim dilimde Gençliğimin ilk başlangıç yerinde Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin *** Karlı olur yaban kentin baharı Güneş doğmaz karanlıktır sabahı Gençliğinin en çiçekli baharı Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin *** Sen bittikçe hasret uzar içimde Şarkı gibi sevdiklerim dilimde Gençliğimin ilk başlangıç yerinde Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin

Ellimde Değil Sen bir güneş ben, ben geceyken Sen bir yağmur ben toprakken Elimde değil istememek Sana ben böyle, böyle muhtaçken Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Her kahrını çeker kalbim Yalnız sen ol benim derdim Anladımki ben sensiz bir hiçim Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil *** Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil *** Ben bir bedenim, sen nefessin Bana huzuru veren sensin Elimde değil istememek Anlıma yazılan kaderimsin Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Her kahrını çeker kalbim Yalnız sen ol benim derdim Anladımki ben sensiz bir hiçim Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil *** Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek elimde değil

Bebeğim Güzel gözlerin yaşlar dolmasın Ne zaman istersen çağır geleyim Rüyamda dünyamda bir tek sen varsın Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Akar yüreğimden duygular sel, sel Senin bir gülüşün dünyaya bedel Saçına taktığın çiçekten güzel Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim Özlemle yaşarken nasıl güleyim Anla halimden büyük aşkımı Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Kimi gün en küçük şakaya kızgın Kimi gün delice çılgınca vurgun Sen yoksun şu gölüm her şeye dargın Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Akar yüreğimden duygular sel, sel Senin bir gülüşün dünyaya bedel Saçına taktığın çiçekten güzel Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim Özlemle yaşarken nasıl güleyim Anla halimden büyük aşkımı Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim

Mapushane Hapishanelere güneş doğmuyor Geçiyor bu ömrüm de, çilem dolmuyor Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor *** Yok mu hapishane? Yok mu hapishane? Ben varayım Bu zındanda öleceğim, gardiyan *** Birer birer yoklamayı yaparlar Akşam olur da kapılar gapanır Geçmiyor geceler, olmaz sabahlar *** Yok mu hapishane? Yok mu hapishane? Ben varayım Bu zındanda öleceğim, gardiyan