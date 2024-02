Yemyeşil gözlerinle Bak bir daha, bir daha Sevmekten korkma sakın Sev bir daha, bir daha *** Yemyeşil gözlerinle Bak bir daha, bir daha Sevmekten korkma sakın Sev bir daha, bir daha *** Gözlerini cennet et Çağır beni davet et Al kalbine hapis et Sev bir daha, bir daha *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha (Sev bir daha, bir daha) *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha Sev bir daha, bir daha *** Bırakıp gitme beni Kal bir daha, bir daha Kalbimin yarasını Sar bir daha, bir daha *** Bırakıp gitme beni Kal bir daha, bir daha Kalbimin yarasını Sar bir daha, bir daha *** Gözlerini cennet et Çağır beni davet et Al kalbine hapis et Sev bir daha, bir daha *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha (Sev bir daha, bir daha) *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha Sev bir daha, bir daha