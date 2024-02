Şu diyarı gurbet elden, gurbet elden Şu diyarı gurbet elde, gurbet elden Şen değil gönlüm, şen değil Ya dost, ya dost *** Ah kimse bilmez halimden, bu halimden Ah şen değil gönlüm, şen değil Amman, amman Şen değil gönlüm, şen değil *** Sergerdar oldum gezerim, dost gezerim Of hem okuyup hem yazarım, dost yazarım *** Ah leyli ne har intizarım, amman amman Şen değil gönlüm, şen değil Of gece gündüz intizarım, amman amman Şen değil gönlüm, şen değil *** Ben cismimi yaktım nara, yaktım nara Ben cismimi yaktım nara, yaktım nara Gönlüm muradı efkara, ya dost ya dost Ah tecellim yok bahtım kara, bahtım kara Of şen değil gönlüm şen değil, amman amman Şen değil gönlüm, şen değil *** Mücrimiyem didem yaşı, didem yaşı Ah gamdan ayrılmadı başım, garip başım Of adillerden yedi daşı, gardaşı Şen değil gönlüm, şen değil Of cahillerden yedi daşı, gardaşı Şen değil gönlüm, şen değil