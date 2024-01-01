Sen Deli Misin Gönlümde bir yara, hançer gibisin Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin Aşkımı bardağa koysam, içmezsin Söyle bana, yoksa sen deli misin? *** Gönlümde bir yara, hançer gibisin Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin Aşkımı bardağa koysam, içmezsin Söyle bana, yoksa sen deli misin? *** Bir gün sever, bir gün nefret edersin Neler yaptığını sen de bilmezsin Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin *** Bir gün sever, bir gün nefret edersin Neler yaptığını sen de bilmezsin Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin *** Gönlümde bir yara, hançer gibisin Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin Aşkımı bardağa koysam, içmezsin Söyle bana, yoksa sen deli misin? *** Gönlümde bir yara, hançer gibisin Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin Aşkımı bardağa koysam, içmezsin Söyle bana, yoksa sen deli misin? *** İçin güler, yüzün gülmez sevgilim Seni seven kalbi neden sevmezsin Kalbimi kırıpta gülüp geçersin Söyle bana, yoksa sen deli misin? *** İçin güler, yüzün gülmez sevgilim Seni seven kalbi neden sevmezsin Kalbimi kırıpta gülüp geçersin Söyle bana, yoksa sen deli misin? *** Bir gün sever, bir gün nefret edersin Neler yaptığını sen de bilmezsin Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin *** Bir gün sever, bir gün nefret edersin Neler yaptığını sen de bilmezsin Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin *** Gönlümde bir yara, hançer gibisin Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin Aşkımı bardağa koysam, içmezsin Söyle bana, yoksa sen deli misin? *** Gönlümde bir yara, hançer gibisin Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin Aşkımı bardağa koysam, içmezsin Söyle bana, yoksa sen deli misin, sen deli misin?

Kar Tanesi Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum *** Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum *** Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar Düşer döne döne tane tane damlacıklar Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum *** Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum

Vurgun Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideli dargın sayılır *** Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır *** Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır *** Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre Yalan mı söyledin göz göre göre Ne zaman dolacak verdiğin süre *** Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır Gönülden gördüğüm takvime göre Aldığım her nefes bir gün sayılır *** Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana Ne kadar zulm etsen ah etmem sana Her iki cihanda gül kana kana *** Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Sensiz cennet bile sürgün sayılır

Çok Yalnızım Hayatta bu ilk aşkım Kaderle ilk oyunum Kırılmış bir dal gibi Bükülü kaldı boynum *** Hayatta bu ilk aşkım Kaderle ilk oyunum Kırılmış bir dal gibi Bükülü kaldı boynum *** Çok yalnızım ama çok Nasıl şey, anlayamam Öldüm mü hiç soran yok Ben böyle yaşayamam *** Çok yalnızım ama çok Nasıl şey, anlayamam Öldüm mü hiç soran yok Ben böyle yaşayamam *** Dünyada sanki bir ben Bir de bitmeyen çilem Gözyaşı seli basmış Hâlâ dolmuyor çilem *** Dünyada sanki bir ben Bir de bitmeyen çilem Gözyaşı seli basmış Hâlâ dolmuyor, neden? *** Çok yalnızım ama çok Nasıl şey, anlayamam Öldüm mü hiç soran yok Ben böyle yaşayamam *** Çok yalnızım ama çok Nasıl şey, anlayamam Öldüm mü hiç soran yok Ben böyle yaşayamam Ben böyle yaşayamam Ben böyle yaşayamam

Belalım Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin Prangalarca boynuma taktığım sensin Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim Her gece uyku diye yattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Gün değmemiş ormanlarda gittiğim sensin Ömrüme ömür diye kattığım sensin Deli deli boranlarda aç denizlerde Teninin tuzunu canım tattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Damga damga göğsüme vurduğum sensin Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin Yer nerede gök nerede ben neredeyim Diye diye sınırlara geldiğim sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım

Kara Sevda Bir kara sevdaya tutulmaya gör Ateşlere yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimidir *** Bir kara sevdaya tutulmaya gör Ateşlere yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimidir *** Dünya bir yana o hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim ona Dünya bir yana o hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim ona Altında bir ömür geze dolana Ağladığım yer penceresi midir Ağladığım yer penceresi midir *** Bir kara sevdaya tutulmaya gör Ateşlere yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimidir *** Bir köşeye mahsun çekilen için Yemeden içmeden kesilen için Sensiz uykuyu haram bilen için Ayrılık ölümün diğer ismidir *** Bir köşeye mahsun çekilen için Yemeden içmeden kesilen için Sensiz uykuyu haram bilen için Ayrılık ölümün diğer ismidir *** Dünya bir yana o hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim ona Dünya bir yana o hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim ona Altında bir ömür geze dolana Ağladığım yer penceresi midir Ağladığım yer penceresi midir *** Bir kara sevdaya tutulmaya gör Ateşlere yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör Ne bilsin alemde ne mevsimidir Bir kara sevdaya tutulmaya gör Ateşlere yandığının resmidir Aşık dediğin mecnun misali kör

Dertli Mektup Yine deşti yüreğimi kanıyor Dertli mektup geldi bana evimden Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor Dertli mektup vurdu beni derinden Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor Dertli mektup vurdu beni derinden *** Anam yavrum deyip hasret çekermiş Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden *** Bir ümitle düşmedim mi yollara Rahat huzur bulmak için onlara Her satırı açtı bağrımda yara Dertli mektup vurdu beni derinden Her satırı açtı bağrımda yara Dertli mektup vurdu beni derinden *** Anam yavrum deyip hasret çekermiş Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden Alın yazım gurbet pençesindeymiş Dertli mektup vurdu beni derinden *** Dertli mektup vurdu beni derinden

Şanssızım Adım atsam yollar biter İşte ben böyle şansızım Adım atsam yollar biter İşte ben böyle şansızım *** Bir gül diksem diken biter İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Bir gül diksem diken biter İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler *** Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Adım şansız ömrüm bahtsız Felek bana vurur yalnız Adım şansız ömrüm bahtsız Felek bana vurur yalnız *** Hem anasız Hem babasız İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Hem anasız Hem babasız İşte ben böyle şansızım İşte ben böyle şansızım *** Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler Kurur vursam el çiçekler Hüsranlar hep beni bekler *** Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım Bugünüm dünümden beter İşte ben böyle şansızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım *** Şansızım Şansızım Ben doğuştum bahtsızım...

Olsun Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler" Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler" Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler" Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler" Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter *** Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?