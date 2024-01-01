-
Gönlümde bir yara, hançer gibisin
Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin
Aşkımı bardağa koysam, içmezsin
Söyle bana, yoksa sen deli misin?
***
Gönlümde bir yara, hançer gibisin
Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin
Aşkımı bardağa koysam, içmezsin
Söyle bana, yoksa sen deli misin?
***
Bir gün sever, bir gün nefret edersin
Neler yaptığını sen de bilmezsin
Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin
***
Bir gün sever, bir gün nefret edersin
Neler yaptığını sen de bilmezsin
Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin
***
Gönlümde bir yara, hançer gibisin
Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin
Aşkımı bardağa koysam, içmezsin
Söyle bana, yoksa sen deli misin?
***
Gönlümde bir yara, hançer gibisin
Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin
Aşkımı bardağa koysam, içmezsin
Söyle bana, yoksa sen deli misin?
***
İçin güler, yüzün gülmez sevgilim
Seni seven kalbi neden sevmezsin
Kalbimi kırıpta gülüp geçersin
Söyle bana, yoksa sen deli misin?
***
İçin güler, yüzün gülmez sevgilim
Seni seven kalbi neden sevmezsin
Kalbimi kırıpta gülüp geçersin
Söyle bana, yoksa sen deli misin?
***
Bir gün sever, bir gün nefret edersin
Neler yaptığını sen de bilmezsin
Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin
***
Bir gün sever, bir gün nefret edersin
Neler yaptığını sen de bilmezsin
Sevgiden anlamaz, kalpsiz birisin, kalpsiz birisin
***
Gönlümde bir yara, hançer gibisin
Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin
Aşkımı bardağa koysam, içmezsin
Söyle bana, yoksa sen deli misin?
***
Gönlümde bir yara, hançer gibisin
Sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin
Aşkımı bardağa koysam, içmezsin
Söyle bana, yoksa sen deli misin, sen deli misin?
-
Gökten oynaya oynaya yağar kar tanesi
Düşer sessiz sessiz döne döne kar tanesi
Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz
Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum
***
Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık
Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum
***
Gökten damlaya damlaya yağar damlacıklar
Düşer döne döne tane tane damlacıklar
Her taraf bembeyaz bembeyaz bembeyaz
Hava çok ayaz çok ayaz çok ayaz üşüyorum
***
Dön gel dön gel artık dn gel dön gel artık
Seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum
Gel gel dön gel artık dön gel dön gel artık
Seni seviyorum, istiyorum, özlüyorum
-
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
Gözlerim uykuyla barıştı sanma
Sen gittin gideli dargın sayılır
***
Ben de bir zamanlar sevildim ama
Seninki düpedüz vurgun sayılır
Ben de bir zamanlar sevildim ama
Seninki düpedüz vurgun sayılır
***
Ne kadar zulm etsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
Ne kadar zulm etsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
***
Yalan mı söyledin göz göre göre
Ne zaman dolacak verdiğin süre
Yalan mı söyledin göz göre göre
Ne zaman dolacak verdiğin süre
***
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bir gün sayılır
Gönülden gördüğüm takvime göre
Aldığım her nefes bir gün sayılır
***
Ne kadar zulm etsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
Ne kadar zulm etsen ah etmem sana
Her iki cihanda gül kana kana
***
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Seninle cehennem ödüldür bana
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
Sensiz cennet bile sürgün sayılır
-
Hayatta bu ilk aşkım
Kaderle ilk oyunum
Kırılmış bir dal gibi
Bükülü kaldı boynum
***
Hayatta bu ilk aşkım
Kaderle ilk oyunum
Kırılmış bir dal gibi
Bükülü kaldı boynum
***
Çok yalnızım ama çok
Nasıl şey, anlayamam
Öldüm mü hiç soran yok
Ben böyle yaşayamam
***
Çok yalnızım ama çok
Nasıl şey, anlayamam
Öldüm mü hiç soran yok
Ben böyle yaşayamam
***
Dünyada sanki bir ben
Bir de bitmeyen çilem
Gözyaşı seli basmış
Hâlâ dolmuyor çilem
***
Dünyada sanki bir ben
Bir de bitmeyen çilem
Gözyaşı seli basmış
Hâlâ dolmuyor, neden?
***
Çok yalnızım ama çok
Nasıl şey, anlayamam
Öldüm mü hiç soran yok
Ben böyle yaşayamam
***
Çok yalnızım ama çok
Nasıl şey, anlayamam
Öldüm mü hiç soran yok
Ben böyle yaşayamam
Ben böyle yaşayamam
Ben böyle yaşayamam
-
Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin
Prangalarca boynuma taktığım sensin
Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim
Her gece uyku diye yattığım sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
***
Gün değmemiş ormanlarda gittiğim sensin
Ömrüme ömür diye kattığım sensin
Deli deli boranlarda aç denizlerde
Teninin tuzunu canım tattığım sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
***
Damga damga göğsüme vurduğum sensin
Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin
Yer nerede gök nerede ben neredeyim
Diye diye sınırlara geldiğim sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
-
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
***
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
***
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Altında bir ömür geze dolana
Ağladığım yer penceresi midir
Ağladığım yer penceresi midir
***
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
***
Bir köşeye mahsun çekilen için
Yemeden içmeden kesilen için
Sensiz uykuyu haram bilen için
Ayrılık ölümün diğer ismidir
***
Bir köşeye mahsun çekilen için
Yemeden içmeden kesilen için
Sensiz uykuyu haram bilen için
Ayrılık ölümün diğer ismidir
***
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Dünya bir yana o hayal bir yana
Bir meşaledir pervaneyim ona
Altında bir ömür geze dolana
Ağladığım yer penceresi midir
Ağladığım yer penceresi midir
***
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
Ne bilsin alemde ne mevsimidir
Bir kara sevdaya tutulmaya gör
Ateşlere yandığının resmidir
Aşık dediğin mecnun misali kör
-
Yine deşti yüreğimi kanıyor
Dertli mektup geldi bana evimden
Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor
Dertli mektup vurdu beni derinden
Gurbetteyim elden bir şey gelmiyor
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Anam yavrum deyip hasret çekermiş
Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Bir ümitle düşmedim mi yollara
Rahat huzur bulmak için onlara
Her satırı açtı bağrımda yara
Dertli mektup vurdu beni derinden
Her satırı açtı bağrımda yara
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Anam yavrum deyip hasret çekermiş
Babam yumruk yumruk yaşlar dökermiş
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
Alın yazım gurbet pençesindeymiş
Dertli mektup vurdu beni derinden
***
Dertli mektup vurdu beni derinden
-
Adım atsam yollar biter
İşte ben böyle şansızım
Adım atsam yollar biter
İşte ben böyle şansızım
***
Bir gül diksem diken biter
İşte ben böyle şansızım
İşte ben böyle şansızım
***
Bir gül diksem diken biter
İşte ben böyle şansızım
İşte ben böyle şansızım
***
Kurur vursam el çiçekler
Hüsranlar hep beni bekler
Kurur vursam el çiçekler
Hüsranlar hep beni bekler
***
Bugünüm dünümden beter
İşte ben böyle şansızım
Bugünüm dünümden beter
İşte ben böyle şansızım
***
Şansızım
Şansızım
Ben doğuştum bahtsızım
***
Şansızım
Şansızım
Ben doğuştum bahtsızım
***
Adım şansız ömrüm bahtsız
Felek bana vurur yalnız
Adım şansız ömrüm bahtsız
Felek bana vurur yalnız
***
Hem anasız
Hem babasız
İşte ben böyle şansızım
İşte ben böyle şansızım
***
Hem anasız
Hem babasız
İşte ben böyle şansızım
İşte ben böyle şansızım
***
Kurur vursam el çiçekler
Hüsranlar hep beni bekler
Kurur vursam el çiçekler
Hüsranlar hep beni bekler
***
Bugünüm dünümden beter
İşte ben böyle şansızım
Bugünüm dünümden beter
İşte ben böyle şansızım
***
Şansızım
Şansızım
Ben doğuştum bahtsızım
***
Şansızım
Şansızım
Ben doğuştum bahtsızım
***
Şansızım
Şansızım
Ben doğuştum bahtsızım
***
Şansızım
Şansızım
Ben doğuştum bahtsızım...
-
Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler"
Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter
Dediler, "Zamanla hep azalırmış sevgiler"
Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
***
Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler"
Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter
Dediler ki, "Gün gelir unuturmuş gidenler"
Olsun, bana aşk dolu geçen günlerim yeter
***
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu?
Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?
***
Küsecek kadar çok mu?
Küsecek kadar çok mu?
-
Meni attın aygız aygız ataşa
Meni attın aygız aygız ataşa
Atamazsız her zaman beni ataşa
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sana neler oldu yar
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
***
Yalvarıram gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Beni atma terketme
***
Çağırıram gel, gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Meni atma terketme
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sana neler oldu yar
Söyle, söyle sana neler oldu yar
***
Gözüm yolda kaldı kaldı ay gözel
Gözüm yolda kaldı kaldı ay gözel
Bahar bitti yapraklar oldu hazan
***
Yollarına baka baka kaldı gözlerim (gözlerim)
Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim (sözlerim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
***
Yollarına baka baka kaldı gözlerim (gözlerim)
Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim (sözlerim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
***
Yalvarıram gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Beni atma terketme
***
Çağırıram gel karalarda kalırsam
Meni incitme yalvarıram yar
Meni, meni terketme
***
Atacaksan beni sevdiğini söyle bezmişim (bezmişim)
Olur eşkin şerbet kimin ver içim (ver içim)
Söyle, söyle sene neler oldu yar
Söyle, söyle sana neler oldu yar