Sen İstedin Şu dağları delmeli, şu dağları delmeli Kül edip elemeli İçerim kan ağlıyor Yarimi görmeyeli İçerim kan ağlıyor Yarimi görmeyeli *** Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim Yari görmeye geldim Yavrum yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim Yari görmeye geldim Yavrum yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** Dağlar dağladı beni, dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Ayırdı zalim felek Derde bağladı beni Ayırdı zalim felek Derde bağladı beni *** Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim Yari görmeye geldim Yavrum yaren nerende Merhem olmaya geldim *** Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim Yari görmeye geldim Yavrum yaren nerende Merhem olmaya geldim *** Bu dağın arkasından, bu dağın arkasından Öldüm yar sevdasından Hele bir çağırsaydı Giderdim arkasından Hele bir çağırsaydı Giderdim arkasından *** Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim Seni görmeye geldim Yavrum yaren nerende Merhem olmaya geldim *** Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim Seni görmeye geldim Yavrum yaren nerende Merhem olmaya geldim

Sende Kalmış Nerdeysen? bi' haber gönder Diğer yarım yanında kalmış Yaşayamam gelmezsen eğer Yarınlarım hep sende kalmış *** Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış *** Karanlıklar ülkesindeyim Işıklarım hep sende kalmış Çekilmeyen, dertlerinleyim Sevinçlerim hep sende kalmış *** Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış Yüreğimde umutların, gözlerimde, gözlerin kalmış

Bu Ayrılık Neden Oldu Ellerini çekip benden Yarim bugün gider oldu Ellerini çekip benden Yarim bugün gider oldu *** Hem sever, hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu Hem sever, hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu Bu ayrılık neden oldu, neden oldu *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Amma senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu, beden oldu *** Yandı yürek kebap oldu Gül bahçem de hazan oldu Yandı yürek kebap oldu Gül bahçem de hazan oldu *** Belki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Belki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Bu ayrılık neden oldu, neden oldu *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Yar aşkıyla yana, yana Ayrı düştüm ellere ben *** Amma senden ayrı gezen Yürek değil beden oldu Yürek değil beden oldu, beden oldu

Bu Ne Acayip Dünya Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya

Hani Söz Vermiştin Hani söz vermiştin bana içmeyecektin Hani söz vermiştin bana içmeyecektin Yine başın dumanlı kirpiklerin ıslak Gözlerin kanlı kanlı ah delikanlım *** Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın *** İçip, içip hep böyle yanacak mısın? İçip, içip hep böyle yanacak mısın? Resmini eline alıp bakacak mısın? Yollarına döner diyerek bakacak mısın? *** Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın O kalpsizin adını anmayacaktın

Kalbimdeki Serseri Aşk doluydu gözleri Dert doluydu sözleri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri *** Of, of, of, of, kalbimdeki serseri *** Aşkını unutamam Ona nankör olamam Aşkını unutamam Ona nankör olamam *** Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam *** Aşk doluydu gözleri Dert doluydu sözleri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri *** Of, of, of, of, kalbimdeki serseri *** Altın gibi kalbi var Dargınlığı aşkadır Kimse ona benzemez Onun hâli başkadır Kimse ona benzemez Onun hâli başkadır *** Of, of, of, of, onun hâli başkadır *** Aşkını unutamam Ona nankör olamam Aşkını unutamam Ona nankör olamam *** Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam *** Aşk doluydu gözleri Dert doluydu sözleri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri *** Of, of, of, of, kalbimdeki serseri

Tersine Döndü Çarkım Saracak dost eli yok Kalbimdeki yarayı Saracak dost eli yok Kalbimdeki yarayı *** Ağlamaktan gözlerim Görmez oldu Dünya'yı Ağlamaktan gözlerim Görmez oldu Dünya'yı *** Tersine döndü çarkım Yoktur Mecnun'dan farkım Gidecek bir yerim yok Yıkıldı evim barkım Yıkıldı evim barkım *** Tersine döndü çarkım Yoktur Mecnun'dan farkım Gidecek bir yerim yok Yıkıldı evim barkım Yıkıldı evim barkım *** Bir yanda zalim kader Bir yanda kahpe felek Bir yanda zalim kader Bir yanda kahpe felek *** Allahım bu Dünya'da Bana yasak mı gülmek? Allahım bu Dünya'da Bana yasak mı gülmek? *** Tersine döndü çarkım Yoktur Mecnun'dan farkım Gidecek bir yerim yok Yıkıldı evim barkım Yıkıldı evim barkım *** Tersine döndü çarkım Yoktur Mecnun'dan farkım Gidecek bir yerim yok Yıkıldı evim barkım Yıkıldı evim barkım

Toprak Alsın Muradımı Bıktım artık beklemekten Unutacağım herşeyi Yere batsın tüm anılar Kim çekerki bu çileyi Yere batsın tüm anılar Kim çekerki bu çileyi *** Kapatacağım kapımı Unutacağım adını Toprak alsın muradımı Kim çekerki bu çileyi Kapatacağım kapımı Unutacağım adını *** Toprak alsın muradımı Kim çekerki bu çileyi Tanrım yalnız bana vermiş Çekilmeyen bu dertleri Tanrım yalnız bana vermiş Çekilmeyen bu dertleri *** Elin olsun yaşantıla Benim için sensizlik var Çıkar beni artık senden Kim çeker ki bu çileyi Artık beni senden çıkar Kim çeker ki bu dertleri *** Kapatacağım kapımı Unutacağım adını Toprak alsın muradımı Kim çekerki bu çileyi Kapatacağım kapımı Unutacağım adını *** Toprak alsın muradımı Kim çekerki bu çileyi Tanrım yalnız bana vermiş Çekilmeyen bu dertleri Tanrım yalnız bana vermiş Çekilmeyen bu dertleri

Üstüme Düşme Benim Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim *** Güzel bir gün görmesem Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Bir gün bıkar gidersen Yakanda olur elim Eğer beni dinlersen Üstüme düşme benim *** Bir gün bıkar gidersen Yakanda olur elim Allah'ını seversen Üstüme düşme benim *** Kalbinde yer edersem Derdin olurum senin Allah'ını seversen Üstüme düşme benim *** Kalbinde yer edersem Kölen olurum senin Allah'ını seversen Üstüme düşme benim *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Gençliğine güvenme Yıllar alıp gidecek Dünyada ikimize Hatıralar yetecek *** Çekemezsin kahrımı Yükün olurum senin Tanrı yazmış bahtımı Üstüme düşme benim *** Çekemezsin kahrımı Yükün olurum senin Tanrı yazmış bahtımı Üstüme düşme benim

Yaşamalısın Üzülsen eline bir şey geçmez ki Dünyanın hali bu, hiç değişmez ki Üzülsen eline bir şey geçmez ki Dünyanın hali bu, hiç değişmez ki Şans ne zaman güler, bilinemez ki Dertlere boş verip yaşamalısın Şans ne zaman güler, bilinemez ki Dertlere boş verip yaşamalısın Yaşamalısın, yaşamalısın Hayatın kahrına katlanmalısın Yaşamalısın, yaşamalısın Hayata boş verip, yaşamalısın Yaşamalısın, yaşamalısın Hayata boş verip, yaşamalısın *** Sanki ben dertlere katlanmadım mı? Sahte sevgilere rastlamadım mı? Sanki ben dertlere katlanmadım mı? Sahte sevgilere rastlamadım mı? Vefasız bir aşka kul olmadım mı? Dertlere boş verip, yaşamalısın Vefasız bir aşka kul olmadım mı? Dertlere boş verip, yaşamalısın Yaşamalısın, ah yaşamalısın Dertlere boş verip, yaşamalısın Yaşamalısın, ah yaşamalısın Dertlere boş verip, yaşamalısın Yaşamalısın, yaşamalısın Hayata da boş verip, yaşamalısın Yaşamalısın, yaşamalısın

Ölürdüm Uğrunda Aşkıma bir ümit verseydin eğer Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan Sen beni ben gibi sevseydin eğer Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan *** Dilinde bir dua olabilseydim *** Gözünden yaş olup akabilseydim Kalbinde aşkımı bulabilseydim Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan *** Bir özlem olsaydın dudaklarımda Bir ateş olsaydın avuçlarımda Son arzum olsaydın bakışlarımda Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan

Kara Bulutlar Sitemle acıyla yan bakma öyle Sevgilim suçumu yüzüme söyle Sitemle acıyla yan bakma öyle Sevgilim suçumu yüzüme söyle Sebepsiz dargınlık olur mu söyle Yaşanmış maziyi bir anda silme Yaşanmış maziyi bir anda silme *** Elimi açtım yüce göğe Yalvardım tanrıma ayrılık niye Elimi açtım yüce göğe Yalvardım tanrıma ayrılmak niye Yakınken mutluluk yakınken bize Kara bulutlar çöktü üzerimize Kara bulutlar çöktü üzerimize *** Bana hayat veren sensin sevgilim Bu ayrılık neden söyle bileyim Bana hayat veren sensin sevgilim Bu ayrılık neden söyle bileyim Ben sensiz dünyayı hiç ister miyim Yüzüme gül artık dön gel artık sevgilim Yüzüme gül artık dön gel artık sevgilim *** Elimi açtım yüce göğe Yalvardım tanrıma ayrılmak niye Elimi açtım yüce göğe Yalvardım tanrıma ayrılmak niye Yakınken mutluluk yakınken bize Kara bulutlar çöktü üzerimize Kara bulutlar çöktü üzerimize

Dinleyin Geceler Dinleyin geceler duyun sesimi Benden daha yalnız değilsiniz ki Nedir bu karanlık nedir bu sessizlik Benden dertli değilsiniz ki Benden dertli değilsiniz ki *** Uzanan ellerimi tutun ne olur Benden daha güçsüz değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha yalnız değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha yalnız değilsiniz ki *** Var mı bu dünyada ben gibi yalnız Var mı bu dünyada ben gibi bahtsız Doğuştan kadersiz doğuştan şanssız Benden dertli değilsiniz ki Benden dertli ah değilsiniz ki *** Uzanan elimi tutun ne olur Benden daha güçsüz değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha dertli değilsiniz ki Ağlamayın susun susun susun ne olur Benden daha yalnız değilsiniz ki

Ağla Kalbim Ağla kalbim yalvar acılar dursun Yangına uğramış kimsesiz kulsun Senin de elinden mutluluk tutsun Sevgiyi ararsan bulursun elbet *** Ağla kalbim yalvar acılar dursun Yangına uğramış kimsesiz kulsun Senin de elinden mutluluk tutsun Sevgiyi ararsan bulursun elbet *** Yıllar götürmesin gençliği elden Şafak sökülmesin gördüğün yerden Boynun bükülmesin söylenen sözden Sevgiyi ararsan bulursun bir gün *** Yıllar götürmesin gençliği elden Şafak sökülmesin gördüğün yerden Boynun bükülmesin söylenen sözden Sevgiyi ararsan bulursun bir gün *** Sabırda bir hayır görürsün elbet Beklemek faydasız birazcık sabret Aşkını yalansız gerçeğe benzet Sevgiyi ararsan bulursun elbet *** Sabırda bir hayır görürsün elbet Beklemek faydasız birazcık sabret Aşkını yalansız gerçeğe benzet Sevgiyi ararsan bulursun elbet *** Yıllar götürmesin gençliği elden Şafak sökülmesin gördüğün yerden Boynun bükülmesin söylenen sözden Sevgiyi ararsan bulursun bir gün *** Yıllar götürmesin gençliği elden Şafak sökülmesin gördüğün yerden Boynun bükülmesin söylenen sözden Sevgiyi ararsan bulursun bir gün