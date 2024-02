Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Kimi ağlar, kimi güler Kimi her gün dertten içer Herkes ektiğini biçer Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** İnsan şaşırıyor bazen Baharda olur mu hazan? Haklıdır kadere kızan Bu ne acayip dünya *** Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş Hayat merhametsiz olmuş Dünya kötülerle dolmuş *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya *** Of, of, of Olan gariplere olmuş Bu ne acayip dünya

Aşk doluydu gözleri Dert doluydu sözleri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri *** Of, of, of, of, kalbimdeki serseri *** Aşkını unutamam Ona nankör olamam Aşkını unutamam Ona nankör olamam *** Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam *** Aşk doluydu gözleri Dert doluydu sözleri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri *** Of, of, of, of, kalbimdeki serseri *** Altın gibi kalbi var Dargınlığı aşkadır Kimse ona benzemez Onun hâli başkadır Kimse ona benzemez Onun hâli başkadır *** Of, of, of, of, onun hâli başkadır *** Aşkını unutamam Ona nankör olamam Aşkını unutamam Ona nankör olamam *** Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam Kendi yok, Allah'ı var Onun gibi bulamam *** Aşk doluydu gözleri Dert doluydu sözleri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri Nerde kaldı, gelmedi? Kalbimdeki serseri *** Of, of, of, of, kalbimdeki serseri