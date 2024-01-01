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7/24 Dinle Gönül Teknem (Sen Olmayınca)

Gönül Teknem (Sen Olmayınca) Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Gönül Teknem (Sen Olmayınca) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Gönül Teknem (Sen Olmayınca) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönül Teknem (Sen Olmayınca) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Gönül Teknem (Sen Olmayınca)

  • Sen Olmayınca

  • Boşaymış Meğer

  • Gönül Teknem

  • Asla

  • Gelmezsen Gelme

  • Vurmayın (Benim Derdim)

  • Sevdalıyım

  • Bulursun Beni

  • Sende Mi Arkadaşım

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