Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan *** Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan Gel de bitsin bu hazan