Sende Kalmış Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sende Kalmış
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Diğer yarım yanında kalmış
Yaşayamam gelmezsen eğer
Yarınlarım hep sende kalmış
***
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış
Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış
***
Karanlıklar ülkesindeyim
Işıklarım hep sende kalmış
Çekilmeyen, dertlerinleyim
Sevinçlerim hep sende kalmış
***
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış
Yüreğimde umutların, gözlerimde, gözlerin kalmış