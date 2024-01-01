Sende Mi Arkadaşım Gijital çağda Business friend Akıllı olmak artık trend Avcı gibi, pusuda bekliyor Uzak dursun art niyetler Güvendiğim sen kalmıştın Seni de adam sanmıştım Güvendiğim sen kalmıştın Seni de adam sanmıştım *** Sende mi arkadaşım Yine mi yanılmışım Sezer söylemişti ya Sende mi arkadaşım Sende mi arkadaşım Yine mi yanılmışım Sezer söylemişti ya Sende mi arkadaşım *** Biri bin para yalanın dolanın Çarkı değişmiş dünyanın Tamamı sahte aşkların dostların Düzenine uymuş zamanın Güvendiğim sen kalmıştın Seni de adam sanmıştım Güvendiğim sen kalmıştın Seni de adam sanmıştım *** A benim arkadaşım Yine mi yanılmışım Sezer söylemişti ya Sende mi arkadaşım Sende mi arkadaşım Yine mi yanılmışım Sezer söylemişti ya Sende mi arkadaşım **** Sende mi arkadaşım Yine mi yanılmışım Sezer söylemişti ya Sende mi arkadaşım Sende mi arkadaşım

Boşaymış Meğer Senin için harcanan onca seneler Boşaymış sevgilim boşaymış meğer Senin yokluğunla gelen hasrete Hasrete ağlamak boşaymış meğer *** Senin yokluğunla gelen hasrete Hasrete ağlamak boşaymış meğer *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Yaşanmamış gibiydi o güzel günler Eriyip yok oldu bütün gerçekler Bir rüyaydı belki çok geç anladım Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer *** Bir rüyaydı belki çok geç anladım Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti

Gönül Teknem Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına Yanık kaldı gönül teknem *** Ah ah Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına Yanık kaldı gönül teknem Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına *** Yanık kaldı gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Dibe batmış, gönül teknem Ah, ah Deli gibi sevdim oysa Sevmem artık sevmek buysa *** Aşk yerine kötü şansa Demir atmış gönül teknem Deli gibi sevdim oysa Sevmem artık sevmek buysa Aşk yerine kötü şansa Demir atmış gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem

Asla Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan *** Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan Gel de bitsin bu hazan

Gelmezsen Gelme Sana yalvaracak hâlim yok benim Seninle uğraşamam, sevmezsen sevme Başkasını bulur inan bu kalbim Peşinden koşamam, gelmezsen gelme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme *** Bulurum kendime başka sevgili Haykırmam bir daha senin ismini Atarım gönlümden sahte sevgini Ardından gelemem, gelmezsen gelme *** Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme *** Sanki senden başka bana yâr mı yok? Nereye bakarsam senden güzel çok Senin nazlarına benim karnım tok Başka yâr severim, sevmezsen sevme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme *** Bulurum kendime başka sevgili Haykırmam bir daha senin ismini Atarım gönlümden sahte sevgini Ardından gelemem, gelmezsen gelme *** Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme

Vurmayın (Benim Derdim) Benim derdim bana yeter Çekilin, üstüme, üstüme gelip durmayın Gönlümde derinden, derin yara var Üstüne, üstüne basıp durmayın Sormayın sormayın, sevdalıyım ben Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben Sormayın sormayın, sevdalıyım ben Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben *** Göz yaşlarım akıp akıp durdunuz Silmeyin silmeyin, elim var benim Yerlere yıkılsam tek başımayım Tutmayın tutmayın, gücüm var benim Sormayın sormayın, sevdalıyım ben Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben *** Sormayın sormayın, sevdalıyım ben Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben Sormayın sormayın, sevdalıyım ben Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben

Sen Olmayınca Anlamı kalmadı sensiz hayatın Yerini tutmuyor hatıraların Anlamı kalmadı sensiz hayatın Yerine geçmiyor fotoğrafların Sonu gelmez artık gözyaşlarımın Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca *** Hasretin kor olup dağladı beni Sevdan ilmek olup bağladı beni Fark etmez, kurşuna dizsinler beni Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca *** Hasretin kor olup dağladı beni Sevdan ilmek olup bağladı Fark etmez, kurşuna dizsinler beni Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca *** Nasıl da bitirdin umutlarımı Seninle geçecek yarınlarımı Nasıl da bitirdin umutlarımı Seninle geçecek yarınlarımı Destanlar yazacak büyük sevdamı Kalbime gömerim sen olmayınca *** Hasretin kor olup dağladı beni Sevdan ilmek olup bağladı beni Fark etmez, kurşuna dizsinler beni Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca *** Hasretin kor olup dağladı beni Sevdan ilmek olup bağladı Fark etmez, kurşuna dizsinler beni Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca

Sevdalıyım Boz bulanık seller gibi Dağ başında güller gibi Erişilmez düşler gibi Sevdalandım, sevdalandım *** Gündüz müydü, gece miydi? İçimdeki ateş miydi? Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım *** Gözler başka, kirpik başka Bakışları bir bambaşka Nasıl düşmez gören aşka? Sevdalandım, sevdalandım Sevdalandım, sevdalandım *** Serin bahar yeli gibi Sanki ilk yaz günü gibi Bir güzele deli gibi Sevdalandım, sevdalandım *** Gündüz müydü, gece miydi? İçimdeki ateş miydi? Aşka doğan güneş miydi? Sevdalandım, sevdalandım *** Gözler başka, kirpik başka Bakışları bir bambaşka Nasıl düşmez gören aşka? Sevdalandım, sevdalandım Sevdalandım, sevdalandım