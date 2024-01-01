-
Gijital çağda Business friend
Akıllı olmak artık trend
Avcı gibi, pusuda bekliyor
Uzak dursun art niyetler
Güvendiğim sen kalmıştın
Seni de adam sanmıştım
Güvendiğim sen kalmıştın
Seni de adam sanmıştım
***
Sende mi arkadaşım
Yine mi yanılmışım
Sezer söylemişti ya
Sende mi arkadaşım
Sende mi arkadaşım
Yine mi yanılmışım
Sezer söylemişti ya
Sende mi arkadaşım
***
Biri bin para yalanın dolanın
Çarkı değişmiş dünyanın
Tamamı sahte aşkların dostların
Düzenine uymuş zamanın
Güvendiğim sen kalmıştın
Seni de adam sanmıştım
Güvendiğim sen kalmıştın
Seni de adam sanmıştım
***
A benim arkadaşım
Yine mi yanılmışım
Sezer söylemişti ya
Sende mi arkadaşım
Sende mi arkadaşım
Yine mi yanılmışım
Sezer söylemişti ya
Sende mi arkadaşım
****
Sende mi arkadaşım
Yine mi yanılmışım
Sezer söylemişti ya
Sende mi arkadaşım
Sende mi arkadaşım
-
Senin için harcanan onca seneler
Boşaymış sevgilim boşaymış meğer
Senin yokluğunla gelen hasrete
Hasrete ağlamak boşaymış meğer
***
Senin yokluğunla gelen hasrete
Hasrete ağlamak boşaymış meğer
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
***
Yaşanmamış gibiydi o güzel günler
Eriyip yok oldu bütün gerçekler
Bir rüyaydı belki çok geç anladım
Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer
***
Bir rüyaydı belki çok geç anladım
Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
***
Durma ne olur bakma yüzüme
Olanlar oldu bitti
Kal desem bile bakma sözüme
Artık iş işten geçti
-
Bir zalimin limanına
Demir atmış gönül teknem
Sever diye sevdasına
Yanık kaldı gönül teknem
***
Ah ah
Bir zalimin limanına
Demir atmış gönül teknem
Sever diye sevdasına
Yanık kaldı gönül teknem
Bir zalimin limanına
Demir atmış gönül teknem
Sever diye sevdasına
***
Yanık kaldı gönül teknem
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
***
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
Dibe batmış, gönül teknem
Ah, ah
Deli gibi sevdim oysa
Sevmem artık sevmek buysa
***
Aşk yerine kötü şansa
Demir atmış gönül teknem
Deli gibi sevdim oysa
Sevmem artık sevmek buysa
Aşk yerine kötü şansa
Demir atmış gönül teknem
***
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
***
Yenik düştüm rüzgârlara
Savruldum ben kumsallara
Dalgalara vura, vura
Dibe batmış, gönül teknem
-
Uyuyamıyorum canlanıyor anılar
Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar
Düşünemiyorum senden ayrılmayı
Çok seviyorum af diliyorum
Yollarını gözlüyorum
Acı çekiyorum
Gel de bitsin bu hazan
***
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Gel de bitsin bu hazan
***
Uyuyamıyorum canlanıyor anılar
Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar
Düşünemiyorum senden ayrılmayı
Çok seviyorum af diliyorum
Yollarını gözlüyorum
Acı çekiyorum
Gel de bitsin bu hazan
***
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Her şeyden vazgeçerim senden asla
Gittiğin günden beri gönlüm yasta
Gel de bitsin bu hazan
Gel de bitsin bu hazan
-
Sana yalvaracak hâlim yok benim
Seninle uğraşamam, sevmezsen sevme
Başkasını bulur inan bu kalbim
Peşinden koşamam, gelmezsen gelme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
***
Bulurum kendime başka sevgili
Haykırmam bir daha senin ismini
Atarım gönlümden sahte sevgini
Ardından gelemem, gelmezsen gelme
***
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
***
Sanki senden başka bana yâr mı yok?
Nereye bakarsam senden güzel çok
Senin nazlarına benim karnım tok
Başka yâr severim, sevmezsen sevme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
***
Bulurum kendime başka sevgili
Haykırmam bir daha senin ismini
Atarım gönlümden sahte sevgini
Ardından gelemem, gelmezsen gelme
***
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme
-
Benim derdim bana yeter
Çekilin, üstüme, üstüme gelip durmayın
Gönlümde derinden, derin yara var
Üstüne, üstüne basıp durmayın
Sormayın sormayın, sevdalıyım ben
Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben
Sormayın sormayın, sevdalıyım ben
Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben
***
Göz yaşlarım akıp akıp durdunuz
Silmeyin silmeyin, elim var benim
Yerlere yıkılsam tek başımayım
Tutmayın tutmayın, gücüm var benim
Sormayın sormayın, sevdalıyım ben
Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben
***
Sormayın sormayın, sevdalıyım ben
Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben
Sormayın sormayın, sevdalıyım ben
Vurmayın vurmayın, yaralıyım ben
-
Anlamı kalmadı sensiz hayatın
Yerini tutmuyor hatıraların
Anlamı kalmadı sensiz hayatın
Yerine geçmiyor fotoğrafların
Sonu gelmez artık gözyaşlarımın
Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca
***
Hasretin kor olup dağladı beni
Sevdan ilmek olup bağladı beni
Fark etmez, kurşuna dizsinler beni
Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca
***
Hasretin kor olup dağladı beni
Sevdan ilmek olup bağladı
Fark etmez, kurşuna dizsinler beni
Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca
***
Nasıl da bitirdin umutlarımı
Seninle geçecek yarınlarımı
Nasıl da bitirdin umutlarımı
Seninle geçecek yarınlarımı
Destanlar yazacak büyük sevdamı
Kalbime gömerim sen olmayınca
***
Hasretin kor olup dağladı beni
Sevdan ilmek olup bağladı beni
Fark etmez, kurşuna dizsinler beni
Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca
***
Hasretin kor olup dağladı beni
Sevdan ilmek olup bağladı
Fark etmez, kurşuna dizsinler beni
Yanımda, sevdiğim, sen olmayınca
-
Boz bulanık seller gibi
Dağ başında güller gibi
Erişilmez düşler gibi
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gündüz müydü, gece miydi?
İçimdeki ateş miydi?
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gözler başka, kirpik başka
Bakışları bir bambaşka
Nasıl düşmez gören aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
Sevdalandım, sevdalandım
***
Serin bahar yeli gibi
Sanki ilk yaz günü gibi
Bir güzele deli gibi
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gündüz müydü, gece miydi?
İçimdeki ateş miydi?
Aşka doğan güneş miydi?
Sevdalandım, sevdalandım
***
Gözler başka, kirpik başka
Bakışları bir bambaşka
Nasıl düşmez gören aşka?
Sevdalandım, sevdalandım
Sevdalandım, sevdalandım
-
Sevgilim arama, bilmem ner'deyim
İstersen kalbinde bulursun beni
Bir kuru yaprağım, esen yeldeyim
İstersen yanında bulursun beni
***
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
***
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen yanında bulursun beni
***
Ne günler görüyor, yaşıyor insan
Ne yasak duygular taşıyor insan
Sen de benim gibi sarhoş olursan
İçtiğin kadehte bulursun beni
***
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
Anarsın sevgilim şarkımı çalıp
Ararsın sevgilim maziye dalıp
***
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni
Uzakta olsan da rüyana alıp
İstersen gecende bulursun beni